Оценить ключевые достопримечательности, проплыть по Нилу и узнать историю столицы Египта
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1 отзыв
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Ответы на вопросы
Каир — мегаполис, по лабиринтам которого можно плутать несколько дней. Но если у вас в запасе лишь 4 часа — это не повод отказываться от знакомства с городом. Мы будем вашими проводниками и поможем увидеть всё самое главное за одну насыщенную экскурсию.
Мечети, крепость, коптский квартал, остановки для фото, водная прогулка по Нилу, история Каира — в нашей программе!
Ближайшие даты:
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
24 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы провезём вас по столице с остановками в ключевых местах для фото. У наших гидов есть лицензия, которая даёт право внеочередного посещения большинства достопримечательностей — это избавит вас от лишних хлопот и потери времени.
Комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи. Уникален своими размерами, техникой изготовления и разнообразием декора — вы осмотрите этот архитектурный шедевр изнутри и снаружи.
Крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али (снаружи). Доминирующая над Каиром монументальная цитадель с мечетями и дворцами — главная достопримечательность и символ столицы. Более 850 лет она служит резиденцией правителей Египта.
Прогулка на лодочке-фелуке по реке Нил. Отправимся осматривать город с нового ракурса — с воды.
Старый коптский квартал. Каир известен как город тысячи минаретов, но мечети и пирамиды — это не всё, что он может предложить вам. Вы увидите коптский квартал — древний оплот христианства. Его история, которую вы услышите, восходит к тому времени, когда религия Древнего Египта вымерла, а ислам ещё не пришёл.
Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями. Если вы уже были в местах из списка выше, мы заменим их на другие — в Каире очень много удивительных достопримечательностей!
Организационные детали
Мы заберём вас из удобного для вас места в Каире и по окончании отвезём обратно/в другое место
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе (в зависимости от количества пассажиров)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
Экскурсионная программа
Транспорт и все транспортные расходы
Услуги водителя (не гид)
Питьевая вода в неограниченном количестве
Прогулка на лодке по Нилу
Дополнительно оплачивается (по желанию)
Входной билет в комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи — 120 фунтов (4$)/взрослый и 60 фунтов (2$)/ребёнок до 14 лет
Питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 198 туристов
Меня зовут Мохамед, работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными путешественниками, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми — и даже детьми. Собрал команду таких же увлечённых профессионалов. Мы приложим тот максимум внимания и сил, который сделает вашу остановку в Каире незабываемой!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Svitlana
13 окт 2023
Даже не знаю, чтобы мы делали в Египте без Мохамеда! Если вы поехали в Египет самостоятельно(как мы), и у вас там нет знакомых или друзей, то вам обязательно нужен человек, который поможет вам справиться со всеми проблемами, которые возникнут. Мохамед как раз и является таким человеком. Он всегда на связи, всегда отвечает, всегда помогает, всегда доброжелателен. И это не только касается экскурсий. Он может помочь со всем и везде. Это человек, к которому можно обращаться с любыми вопросами и просьбами. И он поможет! Это и КаирДаже не знаю, чтобы мы делали в Египте без Мохамеда! Если вы поехали в Египет самостоятельно(как мы), и у вас там нет знакомых или друзей, то вам обязательно нужен человек, который поможет вам справиться со всеми проблемами, которые возникнут. Мохамед как раз и является таким человеком. Он всегда на связи, всегда отвечает, всегда помогает, всегда доброжелателен. И это не только касается экскурсий. Он может помочь со всем и везде. Это человек, к которому можно обращаться с любыми вопросами и просьбами. И он поможет! Это и Каир, всё посмотрели. Мохамед очень грамотный и профессиональный человек. Ремомендую.