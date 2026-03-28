Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа
Оценить ключевые достопримечательности, проплыть по Нилу и узнать историю столицы Египта
Каир — мегаполис, по лабиринтам которого можно плутать несколько дней. Но если у вас в запасе лишь 4 часа — это не повод отказываться от знакомства с городом. Мы будем вашими проводниками и поможем увидеть всё самое главное за одну насыщенную экскурсию.
Мечети, крепость, коптский квартал, остановки для фото, водная прогулка по Нилу, история Каира — в нашей программе!
Мы провезём вас по столице с остановками в ключевых местах для фото. У наших гидов есть лицензия, которая даёт право внеочередного посещения большинства достопримечательностей — это избавит вас от лишних хлопот и потери времени.
Комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи. Уникален своими размерами, техникой изготовления и разнообразием декора — вы осмотрите этот архитектурный шедевр изнутри и снаружи.
Крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али (снаружи). Доминирующая над Каиром монументальная цитадель с мечетями и дворцами — главная достопримечательность и символ столицы. Более 850 лет она служит резиденцией правителей Египта.
Прогулка на лодочке-фелуке по реке Нил. Отправимся осматривать город с нового ракурса — с воды.
Старый коптский квартал. Каир известен как город тысячи минаретов, но мечети и пирамиды — это не всё, что он может предложить вам. Вы увидите коптский квартал — древний оплот христианства. Его история, которую вы услышите, восходит к тому времени, когда религия Древнего Египта вымерла, а ислам ещё не пришёл.
Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями. Если вы уже были в местах из списка выше, мы заменим их на другие — в Каире очень много удивительных достопримечательностей!
Организационные детали
Мы заберём вас из удобного для вас места в Каире и по окончании отвезём обратно/в другое место
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе (в зависимости от количества пассажиров)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
Экскурсионная программа
Транспорт и все транспортные расходы
Услуги водителя (не гид)
Питьевая вода в неограниченном количестве
Прогулка на лодке по Нилу
Дополнительно оплачивается (по желанию)
Входной билет в комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи — 120 фунтов (4$)/взрослый и 60 фунтов (2$)/ребёнок до 14 лет
Питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными читать дальшеуменьшить
путешественниками, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми — в том числе с детьми. Собрал команду таких же увлечённых профессионалов. Мы приложим тот максимум внимания и сил, который сделает вашу остановку в Каире незабываемой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
–
3
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2
–
1
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Н
Наталья
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время всё, что хотели увидеть. Рекомендую.
+4
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Любовь
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы, много рассказывал про город. Спасибо за прекрасную организацию!
+2
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Софья
Класс, класс) Огромная благодарность Камалю за это путешествие) прогулка по Нилу, Копский квартал все в самое сердце. Рада, что такое важное для меня путешествие было в такой чудесной компании❤️
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Л
Лев
Гид Мохаммед был очень вежлив и доброжелателен, с прекрасным русским языком. Экскурсия была увлекательная, разносторонняя и познавательная, автомобиль был комфортен. Всем рекомендую.
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А
Анна
У нас был один полноценный день в Каире и мы провели его очень продуктивно! Договорились с Мохамедом сразу на 2 экскурсии: пирамиды и Каир. Нас встретил гид и водитель на читать дальшеуменьшить
хорошем авто, с хорошим русским языком. Гид очень вежливый, спокойный, интересный рассказчик. Рассказал про пирамиды, провел везде без очереди, сделал красивые фото! Был с нами на протяжении всего дня, скорректировал маршрут соответственно нашим пожеланиям! Увидели Каир во всей красе! Спасибо за организованную экскурсию! Рекомендуем и гида, и водителя, и Каир! Все было супер!
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Алексей
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с разделением двух локаций прогулкой по Нилу. Отличная информация по ходу тура, добродушное, даже дружеское отношение гида в вопросах помощи покупок и торга с продавцами. Настоятельно рекомендую!
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