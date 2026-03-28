Каир — мегаполис, по лабиринтам которого можно плутать несколько дней. Но если у вас в запасе лишь 4 часа — это не повод отказываться от знакомства с городом. Мы будем вашими проводниками и поможем увидеть всё самое главное за одну насыщенную экскурсию. Мечети, крепость, коптский квартал, остановки для фото, водная прогулка по Нилу, история Каира — в нашей программе!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы провезём вас по столице с остановками в ключевых местах для фото. У наших гидов есть лицензия, которая даёт право внеочередного посещения большинства достопримечательностей — это избавит вас от лишних хлопот и потери времени.

Комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи. Уникален своими размерами, техникой изготовления и разнообразием декора — вы осмотрите этот архитектурный шедевр изнутри и снаружи.

Крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али (снаружи). Доминирующая над Каиром монументальная цитадель с мечетями и дворцами — главная достопримечательность и символ столицы. Более 850 лет она служит резиденцией правителей Египта.

Прогулка на лодочке-фелуке по реке Нил. Отправимся осматривать город с нового ракурса — с воды.

Старый коптский квартал. Каир известен как город тысячи минаретов, но мечети и пирамиды — это не всё, что он может предложить вам. Вы увидите коптский квартал — древний оплот христианства. Его история, которую вы услышите, восходит к тому времени, когда религия Древнего Египта вымерла, а ислам ещё не пришёл.

Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями. Если вы уже были в местах из списка выше, мы заменим их на другие — в Каире очень много удивительных достопримечательностей!

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного для вас места в Каире и по окончании отвезём обратно/в другое место

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе (в зависимости от количества пассажиров)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Экскурсионная программа

Транспорт и все транспортные расходы

Услуги водителя (не гид)

Питьевая вода в неограниченном количестве

Прогулка на лодке по Нилу

Дополнительно оплачивается (по желанию)