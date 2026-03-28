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Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа

Оценить ключевые достопримечательности, проплыть по Нилу и узнать историю столицы Египта
Каир — мегаполис, по лабиринтам которого можно плутать несколько дней. Но если у вас в запасе лишь 4 часа — это не повод отказываться от знакомства с городом. Мы будем вашими проводниками и поможем увидеть всё самое главное за одну насыщенную экскурсию.

Мечети, крепость, коптский квартал, остановки для фото, водная прогулка по Нилу, история Каира — в нашей программе!
5
30 отзывов
Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа
Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа
Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа

Описание экскурсии

Мы провезём вас по столице с остановками в ключевых местах для фото. У наших гидов есть лицензия, которая даёт право внеочередного посещения большинства достопримечательностей — это избавит вас от лишних хлопот и потери времени.

Комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи. Уникален своими размерами, техникой изготовления и разнообразием декора — вы осмотрите этот архитектурный шедевр изнутри и снаружи.

Крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али (снаружи). Доминирующая над Каиром монументальная цитадель с мечетями и дворцами — главная достопримечательность и символ столицы. Более 850 лет она служит резиденцией правителей Египта.

Прогулка на лодочке-фелуке по реке Нил. Отправимся осматривать город с нового ракурса — с воды.

Старый коптский квартал. Каир известен как город тысячи минаретов, но мечети и пирамиды — это не всё, что он может предложить вам. Вы увидите коптский квартал — древний оплот христианства. Его история, которую вы услышите, восходит к тому времени, когда религия Древнего Египта вымерла, а ислам ещё не пришёл.

Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями. Если вы уже были в местах из списка выше, мы заменим их на другие — в Каире очень много удивительных достопримечательностей!

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного для вас места в Каире и по окончании отвезём обратно/в другое место
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе (в зависимости от количества пассажиров)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Экскурсионная программа
  • Транспорт и все транспортные расходы
  • Услуги водителя (не гид)
  • Питьевая вода в неограниченном количестве
  • Прогулка на лодке по Нилу

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Входной билет в комплекс мечетей Султана Хасана и Рефаи — 120 фунтов (4$)/взрослый и 60 фунтов (2$)/ребёнок до 14 лет
  • Питание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными
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путешественниками, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми — в том числе с детьми. Собрал команду таких же увлечённых профессионалов. Мы приложим тот максимум внимания и сил, который сделает вашу остановку в Каире незабываемой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
Н
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время всё, что хотели увидеть. Рекомендую.
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время+4
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
Спасибо за организацию поездки! Всё прошло отлично! Все наши пожелания были учтены. Посмотрели за выделенное время
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Любовь
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы, много рассказывал про город. Спасибо за прекрасную организацию!
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,+2
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Гид прекрасно говорил на русском, отвечал на интересующиеся вопросы,
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Софья
Класс, класс)
Огромная благодарность Камалю за это путешествие) прогулка по Нилу, Копский квартал все в самое сердце. Рада, что такое важное для меня путешествие было в такой чудесной компании❤️
Класс, класс)
Класс, класс)
Класс, класс)
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Л
Гид Мохаммед был очень вежлив и доброжелателен, с прекрасным русским языком. Экскурсия была увлекательная, разносторонняя и познавательная, автомобиль был комфортен. Всем рекомендую.
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А
У нас был один полноценный день в Каире и мы провели его очень продуктивно! Договорились с Мохамедом сразу на 2 экскурсии: пирамиды и Каир. Нас встретил гид и водитель на
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хорошем авто, с хорошим русским языком. Гид очень вежливый, спокойный, интересный рассказчик. Рассказал про пирамиды, провел везде без очереди, сделал красивые фото! Был с нами на протяжении всего дня, скорректировал маршрут соответственно нашим пожеланиям! Увидели Каир во всей красе! Спасибо за организованную экскурсию! Рекомендуем и гида, и водителя, и Каир! Все было супер!

У нас был один полноценный день в Каире и мы провели его очень продуктивно! Договорились с
У нас был один полноценный день в Каире и мы провели его очень продуктивно! Договорились с
У нас был один полноценный день в Каире и мы провели его очень продуктивно! Договорились с
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Алексей
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с разделением двух локаций прогулкой по Нилу. Отличная информация по ходу тура, добродушное, даже дружеское отношение гида в вопросах помощи покупок и торга с продавцами. Настоятельно рекомендую!
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с
Очень насыщенный и захватывающий тур по знаковым местам христианского и мусульманского Каира. Разумно спланирован маршрут с
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