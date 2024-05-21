Уникальный опыт – экскурсии в Каире

Найдено 10 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Каире, цены от €60, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500350 за всё до 3 чел.
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450383 за всё до 6 чел.
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Полёт на частном самолёте над Каиром
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
700 за всё до 3 чел.
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300 за всё до 4 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200160 за всё до 3 чел.
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
600 за человека
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
250163 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
    Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам все, показал разные пустыни,
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    вкусно накормил, сам готовил, устроил бедуинский лагерь прямо пустыне. Мы получили прекраснейшие впечатления, вкусную еду, ещё и музыку. Было потрясающе, огромное вам спасибо!!!!

    Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
    Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
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    без спальников в мае было тепло. Еда очень вкусная, все блюда понравились, а их было немало! Понравилось кататься на доске по дюнам. Команда о нас заботилась.

  • М
    Максим
    10 мая 2024
    Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
    Очень необычная активность в пустыне, для нас был организован трансфер из Каира в оазис Бахария, дорога занимает 4-5 часов в
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    каждую сторону. По прибытии нас ожидал гид с машиной, на ней мы посетили черную пустыню, белая пустыня была на тот момент закрыта. Кроме основной программы гид показывал как живут местные, что в целом похоже на жизнь в российской глубинке с поправкой на климат. Еда была простая но вкусная. После разбития лагеря в пустыне гид приготовил шашлык, суп, салаты и рис, все было вкусно. Ночью мы смотрели на звёзды, сидели у костра, слушали бедуинские песни под традиционные музыкальные инструменты. В целом все выглядело необычно и стоит посещения, уникальный опыт - как сама пустыня, оазисы с финиковыми пальмами, так и ночь в пустыне в палатке. Отлично провели время на природе. Перед поездкой надо иметь ввиду что нужна будет однозначно сменная одежда. Душ и цивилизованный туалет будет только в поселении, то есть в момент приезда и выезда по программе. Спасибо водителю, гиду и Саиду за организацию нашего путешествия.

  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное гиду! Это уникальная экскурсия! Очень тёплая и гостеприимная атмосфера! Мы навсегда запомним этот день! 🥰🥰🥰
  • И
    Илья
    18 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное Махмуду за необыкновенный день в пригороде Каира. Мы успели посмотреть несколько необычных и самых древних пирамид и даже залезть
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    внутрь, узнать, как были устроены погребальни в древнем Египте и какое это оказало влияние на внутреннее строение пирамид. Дальше мы отправились в традиционную египетскую деревню, где до сих пор многие люди живут, соблюдая традиции древних. Добавил колорита оптовый овощной рынок: там собираются торговцы из разных регионов страны и очень шумно по-восточному договариваются о сделке. В конце дня мы встретили потрясающий по красоте закат на черной пирамиде и попробовали традиционные египетские блюда на ужине. Махмуд невероятно внимательный, заботливый и щедрый гид. Он постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортной, удобной, всегда был готов подстроиться под наши пожелания. Также Махмуд предложил нам остановиться переночевать в его гостевом доме, что оказалось очень удобно. Дом в восточном стиле и умиротворенном месте. Он прекрасно дополнил экскурсию. Спасибо Махмуду, мы получили удовольствие от экскурсии, да и просто от общения!

  • В
    Вадим
    12 апреля 2024
    Полёт на частном самолёте над Каиром
    Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо! Полёт
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    проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город с высоты птичьего полёта. Знаменитые пирамиды Гизы, Сфинкс, Карская телебашня, а также другие достопримечательности Каира, то что стоит увидеть с высоты. Вид был просто потрясающий! В целом, мы остались очень довольны этой экскурсией. Рекомендую всем, кто хочет испытать что-то новое и интересное!

    Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!
  • Н
    Наталья
    30 марта 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
    Одно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связи до поездки, отвечал на
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    все вопросы быстро. Все наши пожелания учитывались. Мы в восторге от такого подхода. Пустыня - это что-то космическое. Такого рассвета и ночного неба мы не видели нигде. По организации - довезли на хорошей машине с отличным водителем. Дорога комфортная. В самой пустыне с нами был проводник Хамада. Очень тактичный и добрый. А еще он готовит вкуснейший ужин ☺️ Однозначно рекомендация. Все безопасно, интересно, комфортно. Еще раз спасибо за невероятные эмоции!

    Одно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связиОдно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связиОдно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связиОдно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связиОдно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связиОдно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связиОдно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связи
  • Е
    Евгений
    8 марта 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер. Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
    Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер
  • К
    Катерина
    11 января 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку! Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно. Удивило
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    то насколько оперативно и профессионально сработано! Нас забрали из отеля, рассказали столько истории! Тамер замечательно говорит по-русски и знает Каир как свои 5 пальцев. Поездка на верблюдах, на фоне заходящего солнца, сверкающей панорамы древнего города и загадочных пирамид Хеопса. Верблюды это прямо экстремально и незабываемо! Я уже каталась на верблюдах в Ливии и Йемене, но тут было интересно, мы шли караваном, я ощущала себя в сказке!! А после мы пили чай по-бедуински, жгли костер и смотрели на звёзды. На обратной дороге было безумно романтично. Пирамиды после захода солнца, верблюды, кони, кареты, арабский язык. Все времена слились в одно. Тамер, благодарю тебя за эту экскурсию и за потрясающие фотографии! желаю вам много клиентов!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
  2. Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
  3. Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
  4. Египет, каким его мало кто видел
  5. Полёт на частном самолёте над Каиром
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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