1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450€383 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200€160 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
€600 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
250€163 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 мая 2024Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам все, показал разные пустыни,
- ААнастасия11 мая 2024Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
- ММаксим10 мая 2024Очень необычная активность в пустыне, для нас был организован трансфер из Каира в оазис Бахария, дорога занимает 4-5 часов в
- AAnna29 апреля 2024Спасибо огромное гиду! Это уникальная экскурсия! Очень тёплая и гостеприимная атмосфера! Мы навсегда запомним этот день! 🥰🥰🥰
- ИИлья18 апреля 2024Спасибо огромное Махмуду за необыкновенный день в пригороде Каира. Мы успели посмотреть несколько необычных и самых древних пирамид и даже залезть
- ВВадим12 апреля 2024Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо! Полёт
- ННаталья30 марта 2024Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
- ЮЮлия12 марта 2024Одно из лучших впечатлений в жизни! Спасибо Саиду за организацию! Великолепный гид. Всегда был на связи до поездки, отвечал на
- ЕЕвгений8 марта 2024Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер. Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
- ККатерина11 января 2024Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку! Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно. Удивило
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Уникальный опыт»
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