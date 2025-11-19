От первых пирамид Саккары до великого чуда Гизы и сокровищ нового Гранд-египетского музея. Ощути дыхание древнего Египта и прикоснись к бессмертию. Откройте Египет, каким его видели фараоны. Саккара — начало вечности, Гиза — её воплощение, Гранд-египетский музей — новая глава истории.
Описание экскурсииОт первых пирамид Саккары до великого чуда Гизы и сокровищ нового Гранд-египетского музея. Ощути дыхание древнего Египта и прикоснись к бессмертию. Откройте Египет, каким его видели фараоны. Саккара — начало вечности, Гиза — её воплощение, Гранд-египетский музей — новая глава истории, Я расскажу, с чего началась история Египта как великой цивилизации — как из песка и камня родилась идея вечной жизни и зачем первые правители строили свои усыпальницы именно в Саккаре. Вы узнаете, почему пирамида Джосера стала первой в мире каменной постройкой такого масштаба, кто был её гениальный создатель Имхотеп и как этот замысел изменил архитектуру на тысячи лет вперёд. Мы поговорим о том, как фараоны Гизы превратили идею бессмертия в грандиозные символы силы — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Я покажу, как эти монументы были связаны с культом Солнца и представлением о загробном мире. Вы узнаете, какие тайны хранит Сфинкс, что говорят о нём современные египтологи и почему он остаётся загадкой даже сегодня. В музее мы обсудим, как наука возвращает к жизни древние артефакты: от ритуальных предметов до золотых сокровищ Тутанхамона. Я покажу, как современные технологии помогают раскрывать тайны фараонов и по-новому взглянуть на их мир — мир, где власть и вера, искусство и наука были единым целым. В конце путешествия вы поймёте, как древний Египет стал метафорой вечности — и почему этот путь фараонов до сих пор продолжается в нас. Важная информация: 🔆 Саккара — начало вечности Здесь, у ступенчатой пирамиды Джосера, зародилась идея вечной жизни. Вы увидите древние усыпальницы знати с великолепными рельефами и узнаете, как зарождалась архитектура фараонов. 🔺Гиза — царство чудес света Плато Гиза встречает вас тремя великими пирамидами и загадочным Сфинксом. Это место, где время замирает перед лицом каменных гигантов — символов силы и вечности. 🏢Гранд Египетский музей — новое лицо древнего мира Завершение маршрута — грандиозный музей у подножия пирамид. Здесь представлена полная коллекция сокровищ Тутанхамона, статуи великих царей и новейшие мультимедийные залы, где древность оживает в свете технологий.
Ответы на вопросы
Что включено
- Организация+ услуги гида русскоговорящего историк+ услуги автомобиля комфортный с кондиционером + одна попытка воды минеральная каждому.
Что не входит в цену
- Входные Билет + обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: В отеле где мы вас забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
