Приглашаю совершить путешествие в прошлое: полюбоваться величественными пирамидами, погрузиться в мир фараонов и их жен, рассмотреть старинные скульптуры и храмы.
Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
Описание экскурсии
Великие пирамиды и не только
Вы посетите три главные исторические зоны Древнего Египта. В программе:
- Мемфис — вы погуляете по руинам первой столицы объединенного Египта на западном берегу Нила. Раскроете ее историю и услышите о царе Менесе. Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха.
- Саккара — гигантский древний некрополь, состоящий из множества памятников. Я покажу ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды Унаса. Поделюсь связанными с ними тайнами и историями.
- Гиза — «визитная карточка» страны. Именно здесь вы увидите того самого Большого сфинкса и пирамиды с открыток. А я расскажу о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине, для которых они были построены.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: машине или микроавтобусе с кондиционером
- Входные билеты не включены в стоимость: Гиза — 700 фунтов, Саккара — по 600 фунтов, Серапем — 340 фунтов, Мемфис — 200 фунтов
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад всегда был на связи, всегда все подсказывал и пояснял, убедились в этом еще на
+2
Эмад
Ответ организатора:
благодарю вас,София за ваши добрые слова,за классную обратную связь будем рады видеть вас снова вы заслуживаете лучший сервис 🙏🙏
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Очень рекомендую экскурсовода Мохамеда! Мы ездили с ним на целый день: пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис.
Мохамед - отличный гид с глубокими знаниями и живой подачей. Рассказывает интересно, с деталями, без
Мохамед - отличный гид с глубокими знаниями и живой подачей. Рассказывает интересно, с деталями, без
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое за обратную связь всегда рады предоставить вам лучший сервис обязательно передам Мухаммеду ваши добрые слова вам самых ярких впечатлений
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И
Отличная поездка! Очень интересно! Гид Мухаммед очень хорошо разговаривает по-русски, много знает, на вопросы мои отвечал, много нового узнала. Очень большая разница, если отправиться на эти достопримечательности без гида (что
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Просто потрясающая экскурсия с великолепным гидом! Все отлично, четко по времени, весело и очень интересно! Спасибо вам большое за прекрасный день 💥🔥
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Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный рассказчик, внимательный человек, интересно и легко подавал информацию. Наш сын увлекается историей, и для
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Е
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
Все организационные детали были высланы заранее, водитель приехал
Все организационные детали были высланы заранее, водитель приехал
+2
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