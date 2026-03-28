Мои заказы

Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира

Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Приглашаю совершить путешествие в прошлое: полюбоваться величественными пирамидами, погрузиться в мир фараонов и их жен, рассмотреть старинные скульптуры и храмы.

Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
4.9
79 отзывов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира

Описание экскурсии

Великие пирамиды и не только

Вы посетите три главные исторические зоны Древнего Египта. В программе:

  • Мемфис — вы погуляете по руинам первой столицы объединенного Египта на западном берегу Нила. Раскроете ее историю и услышите о царе Менесе. Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха.
  • Саккара — гигантский древний некрополь, состоящий из множества памятников. Я покажу ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды Унаса. Поделюсь связанными с ними тайнами и историями.
  • Гиза — «визитная карточка» страны. Именно здесь вы увидите того самого Большого сфинкса и пирамиды с открыток. А я расскажу о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине, для которых они были построены.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: машине или микроавтобусе с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость: Гиза — 700 фунтов, Саккара — по 600 фунтов, Серапем — 340 фунтов, Мемфис — 200 фунтов
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
3
3
1
2
1
С
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад всегда был на связи, всегда все подсказывал и пояснял, убедились в этом еще на
читать дальшеуменьшить

первой экскурсии 16.03.
День вышел потрясающим…:) За что большое спасибо нашему гиду Мухаммеду Али.
Прекрасным и учтивым водителем был Ибрагим; хорошая и чистая машина (что редкость), была приготовлена даже водичка.
Мечта сбылась, конечно, - увидели плато Гизы во всей красе и пирамиду Джосера в Саккаре!
Конечно, большая часть времени занимает Гиза. И народу тьма, это не должно никого удивлять. По огромной территории вы перемещаетесь на местных автобусах от точки к точке. Мухаммед рассказывает крайне интересно, не просто как по учебнику, тут именно хороший, логичный, стройный рассказ с очень интересными фактами, которые прекрасно укладываются в голове. И небольшой акцент не помеха. Да, вы не на каждой точке, допустим, выходите, чтобы сделать еще одну лишнюю фотку, но зато он обратит ваше внимание на такие детали (разломы от землетрясения, обсидиановый пол и гранитные колонны от прежнего храма, котлованы от найденных лодок), куда даже не забредают другие гиды и туристы! Покажет даже дополнительные распечатанные материалы. Мы тратить время и деньги не стали, чтобы зайти внутрь пирамиды Хеопса, посмотреть на голые стены нам было достаточно и на фото. Мощь архитектуры поражает и снаружи, мы ходили ошарашенные. К середине дня нас догнала песчаная буря, которая пришла с запада, поэтому у Сфинкса, уже было тяжеловато, но мы справились. Но, конечно, лучше запастись головными уборами на такие случаи.
Следующей точкой была Саккара, куда ехали ок. 40 минут, и надо было успеть до закрытия. Там буря разбушевалась уже прилично, сдувало сильно, песок вымывали неделю, наверное, из разных мест) Но пирамида Джосера и соседние памятники поражают! Внутри, правда, нам не повезло, к моменту нашего прихода случился сбой электричества, поэтому почувствовали себя настоящими археологами с фонариками. Со смотровой площади, если погода хорошая, можно увидеть призрачные силуэты и других пирамид, Ромбовидной, Красной, например, нам повезло.
Заключительной точкой стал Мемфис - земля самой первой столицы фараонов. От храма ничего не осталось, просто отдельные артефакты и обломки в парке можно посмотреть напоследок. Поражает статуя Рамзеса II, весом 100 тонн, для которой построили отдельное здание.
На обратном пути мы даже договорились о трансфере в аэропорт, потому что рейс у нас был ночной, и мы переживали, что не сможем вызвать такси. Дядечка Ибрагим потом нас встретил в 4 утра и с комфортом отвез на обратный самолет!
В общем, программа - большой восторг, гид Мухаммед Али - большой профессиональный восторг (комплимент от меня как от коллеги), хотели бы с ним, наверное, еще что-нибудь посетить, если когда-нибудь вернемся в египетские края:) Большое спасибо за впечатления на всю жизнь!

Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад+2
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
благодарю вас,София за ваши добрые слова,за классную обратную связь будем рады видеть вас снова вы заслуживаете лучший сервис 🙏🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Очень рекомендую экскурсовода Мохамеда! Мы ездили с ним на целый день: пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис.
Мохамед - отличный гид с глубокими знаниями и живой подачей. Рассказывает интересно, с деталями, без
читать дальшеуменьшить

скучной теории. Особенно впечатлила Саккара и его рассказы про пирамиды Гизы. Прекрасно говорит по-русски, отвечает на все вопросы, хорошо планирует время и помогает с фото.
Благодаря ему мы не просто посмотрели достопримечательности, а по-настоящему прочувствовали Древний Египет.
Большое спасибо, Мохамед! Однозначно лучший гид.

Очень рекомендую экскурсовода Мохамеда! Мы ездили с ним на целый день: пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис.
Эмад
Эмад
Ответ организатора:
спасибо большое за обратную связь всегда рады предоставить вам лучший сервис обязательно передам Мухаммеду ваши добрые слова вам самых ярких впечатлений
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная поездка! Очень интересно! Гид Мухаммед очень хорошо разговаривает по-русски, много знает, на вопросы мои отвечал, много нового узнала. Очень большая разница, если отправиться на эти достопримечательности без гида (что
читать дальшеуменьшить

было у меня 15 лет назад) и с гидом (сейчас). Совсем по-другому всё открывается и в другом свете видится. Я поехала одна и было важно чувствовать себя в сохранности. Мухаммед отгонял от нас назойливых продавцов и я какого-то дискомфорта не почувствовала. Машина с кондиционером. Спасибо, мне всё очень понравилось.

Отличная поездка! Очень интересно! Гид Мухаммед очень хорошо разговаривает по-русски, много знает, на вопросы мои отвечал,
Отличная поездка! Очень интересно! Гид Мухаммед очень хорошо разговаривает по-русски, много знает, на вопросы мои отвечал,
Отличная поездка! Очень интересно! Гид Мухаммед очень хорошо разговаривает по-русски, много знает, на вопросы мои отвечал,
Отличная поездка! Очень интересно! Гид Мухаммед очень хорошо разговаривает по-русски, много знает, на вопросы мои отвечал,
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Просто потрясающая экскурсия с великолепным гидом! Все отлично, четко по времени, весело и очень интересно! Спасибо вам большое за прекрасный день 💥🔥
Вам был полезен этот отзыв?
Nelli
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный рассказчик, внимательный человек, интересно и легко подавал информацию. Наш сын увлекается историей, и для
читать дальшеуменьшить

его был удивительный опыт прикоснуться к древней цивилизации под чутким руководством Эмада. Целый день пролетел как один миг. Если говорить об организации, то все прошло на высоте. На все просьбы, пожелания Эмад откликался, как давний друг, с участием. Помог нам организовать прогулку по Нилу на закате в завершение этого насыщенного дня.
Если читаете отзывы, прежде чем выбрать экскурсию и гида, не сомневайтесь, заказывайте у Эмада.

Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный
Вам был полезен этот отзыв?
Е
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.

Все организационные детали были высланы заранее, водитель приехал
читать дальшеуменьшить

вовремя и забрал нас из отеля. В Гизе мы встретились с Имадом и отправились открывать для себя древние древности.

Имад подсказал, что прокатиться на верблюде от пирамид в два раза дешевле, чем от смотровой площадки. Даже не думала, что на верблюдах так укачивает 😊 Он также отговорил нас от посещения пирамиды Хеопса, пообещав, что в Саккаре найдет нам менее известную пирамиду, но более интересную внутри – ей оказалась пирамида Тити – очень необычный опыт.

В Мемфисе нас ждала гигантская статуя Рамзеса II и второй по величине Сфинкс Египта.

Прекрасная прогулка по пустыне, интересный рассказ, грамотная организация. Один из лучших гидов Египта – это бесспорно.

На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.+2
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
На второй день нашего путешествия по Египту у нас была забронирована экскурсия к пирамидам Гизы и Саккары, а также в первую столицу Мемфис.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира»

Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
На машине
8 часов
-
30%
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 04:30
12 авг в 05:00
от $88$125 за всё до 5 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
На машине
8 часов
-
45%
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $152$275 за всё до 4 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
Посетить древние поселения, увидеть необычные пирамиды и прикоснуться к их истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 6 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $215 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
-15%
до 31 августа
от $170 за экскурсию