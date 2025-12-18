Описание экскурсииОтправьтесь в захватывающее путешествие к пирамидам Гизы и Саккары — колыбели древнеегипетской цивилизации. Вы увидите великую пирамиду Хеопса, загадочного Сфинкса, первую ступенчатую пирамиду Джосера и погрузитесь в атмосферу Города мёртвых, где оживают тайны фараонов. Уникальность экскурсии — в сочетании знаменитых памятников и скрытых усыпальниц. Вас ждёт погружение в величие, тайны и магию Древнего Египта. Важная информация: Экскурсия к пирамидам Гизы, Саккары и в Город мёртвых — это уникальное путешествие в сердце Древнего Египта. Вас ждёт: Великая пирамида Хеопса и Сфинкс Первая ступенчатая пирамида Джосера Таинственные гробницы Города мёртвых Погружение в историю, архитектуру и культуру фараонов Идеально для тех, кто хочет увидеть не только известные памятники, но и скрытые сокровища древности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 - пирамиды Гиза (хиобса+ хифрена+ миккирена) и сфинкса
- 2 - пирамиду Джосера, ступенчатая пирамида, первая пирамида в истории
- 3 - храм Джосера
- 4 - гробницы царской семьи фараонов (масштаба)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы вас забрать будем из отеля где вы отдыхаете или из аэропорта, это по договору перед бронированием
Завершение: В отеле где вы отдыхаете или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
