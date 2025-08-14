Индивидуальная
до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 16:00 до 22:00
21 сен в 17:00
22 сен в 09:00
$265 за всё до 6 чел.
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$180.40
$220 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$170
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла14 августа 2025Несмотря на жару, экскурсия была прекрасной, как и сопровождение. Большое спасибо нашему гиду Имаду за очень интересный рассказ про этот красивый город, а также за помощь в нашей проблеме) если будем возвращаться, будем брать экскурсии здесь.
- ААлександр21 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Али Эмад был очень внимателен, предупредителен, на всём протяжении экскурсии давал интересную информацию, можно было рассуждать о различных течениях развития человечества.
- ЕЕлена4 июня 2025Кладезь знаний о жизни египтян! Переплетенные вместе история и современность!!
С нами был Юсри, невероятный гид и человек) Накануне на экскурсии
- ИИгорь18 апреля 2025Очень интересная экскурсия. Показали все контрасты Каира: от великолепных мечетей и христианских храмов до квартала мусорщиков. Организация экскурсии хорошая, все
- ССергей28 марта 2025Нам очень повезло с гидом! Все, что мы увидели - сопровождалось очень интересными, содержательными комментариями высокого профессионала. Знающий, образованный человек смог подчеркнуть всю красоту исторических мест этой красивейшей страны! Будем с благодарностью вспоминать время, проведенное здесь.
- ССветлана27 марта 2025Спасибо большое Ахмеду за замечательную экскурсию и нестандартный взгляд на историю древнего Египта, всем вроде известные, но не менее загадочные
- ММарина25 марта 2025Нас очень поразила экскурсия «Самобытный Каир», которую нам провёл Юсри. Настолько необычные и совершенно несопоставимые места мы посетили, всем рекомендуем.
- ААлександр18 марта 2025Экскурсию провёл Мухамед из команды Имада, и нам безумно понравилось - прекрасное сопровождение, удачное время (попробуйте во время Рамадана погулять
- ККирилл22 февраля 2025Гид дружелюбный, но немного путанный, уходит в теории альтернативной истории и проч.
- ААлександр8 февраля 2025Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Отлично организована Имадом, очень интересно провел Юсри! Хороший русский язык, много любопытной информации как о
- ААлексей5 ноября 2024Отлично. Фактически экскурсия включает 3 точки, которые можно варьировать по своему выбору. По нашей просьбе нам заменили цитадель, в которой мы уже были, на дворец Абдин. А потом ещё отвезли в дворец Маниал который мы посмотрели уже сами.
- ЕЕлена28 октября 2024Большое спасибо Ахмеду и водителю (к сожалению, не знаю его имени) за экскурсию! У нас было не очень много времени,
- ААлеся27 октября 2024Вторая экскурсия с Ахмедом у нас была в Каирский музей и Коптский квартал. Мы получили массу удовольствия, разглядывая древние памятники и экспонаты, а Ахмед все это сопровождал интересными и неутомительными рассказами. Подкупает максимальная клиентоориентированность Ахмеда, он очень интересный собеседник. Рекомендую)
- ААлеся23 октября 2024Благодарим Ахмеда за интересную и увлекательную экскурсию к пирамидам и по старому городу! Гид прекрасно говорит по-русски, с великолепным чувством
- ААлександр9 октября 2024Остались очень довольны экскурсией с Ахмедом. Уже на первый день в Каире сходишь с ума от навязчивых предложений купить что-то
- ММаксим4 октября 2024Были у пирамид в Гизе и Каирском музее. Была спокойная и размеренная экскурсия, Ахмед рассказал всю историю пирамид от самой
- ВВита4 сентября 2024Организованная Ахмедом экскурсия по Каиру превзошла все наши ожидания! Мы с сыном 11 лет на один день прилетели из Шарм
- ССветлана16 августа 2024У нас была запланирована поездка в Каир. Определенно хотелось увидеть пирамиды, посетить национальный музей. Выбрали индивидуальную экскурсию. Нашим экскурсоводом был
- ННаталья12 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Ахмедом. Без проблем изменили маршрут по нашему запросу. Помогал договариваться с лошадками - договорился об очень
