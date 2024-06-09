Приглашаем в комфортный шопинг-тур в Каире: на хорошем транспорте, в компании опытного дружелюбного проводника.
Вы сможете увидеть и по желанию приобрести товары, которыми славится Египет: текстиль, картины на папирусе, натуральные масла и духи. Наш гид поможет вам сориентироваться в мире местных изделий и наладить коммуникацию с продавцами.
Вы сможете увидеть и по желанию приобрести товары, которыми славится Египет: текстиль, картины на папирусе, натуральные масла и духи. Наш гид поможет вам сориентироваться в мире местных изделий и наладить коммуникацию с продавцами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Текстильный завод. Вы сможете приобрести качественные изделия из хлопка египетского производства: постельное бельё, одежду и многое другое.
Галерея папируса. Местные работники покажут вам картины на папирусе с разными сюжетами: древнеегипетскими, исламскими, христианскими и природными. А также расскажут историю этого древнего ремесла.
Фабрика натуральных масел и духов. Вы сможете купить потрясающие натуральные масла из чёрного тмина, жожоба и рукколы. Или восточные духи с чарующими ароматами: «Секрет Пустыни», «Клеопатра» и другие.
Сувенирная лавка. Идеальное место для покупки подарков: местных кружек, ваз, серебряных изделий и символических каменных фигурок.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость
- Мы готовы скорректировать программу в соответствии с вашими интересами
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 380 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
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