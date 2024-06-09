Приглашаем в комфортный шопинг-тур в Каире: на хорошем транспорте, в компании опытного дружелюбного проводника. Вы сможете увидеть и по желанию приобрести товары, которыми славится Египет: текстиль, картины на папирусе, натуральные масла и духи. Наш гид поможет вам сориентироваться в мире местных изделий и наладить коммуникацию с продавцами.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Каире

Emad Ваш представитель в Каире

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Текстильный завод. Вы сможете приобрести качественные изделия из хлопка египетского производства: постельное бельё, одежду и многое другое.

Галерея папируса. Местные работники покажут вам картины на папирусе с разными сюжетами: древнеегипетскими, исламскими, христианскими и природными. А также расскажут историю этого древнего ремесла.

Фабрика натуральных масел и духов. Вы сможете купить потрясающие натуральные масла из чёрного тмина, жожоба и рукколы. Или восточные духи с чарующими ароматами: «Секрет Пустыни», «Клеопатра» и другие.

Сувенирная лавка. Идеальное место для покупки подарков: местных кружек, ваз, серебряных изделий и символических каменных фигурок.

Организационные детали