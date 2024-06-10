Мы отправимся в огромный ТЦ, в котором есть все самые известные мировые бренды: Zara, Guess, Massimo Dutti, H&M, Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger и многие другие. Здесь же вы сможете познакомиться с местными египетскими брендами. Скучаете по IKEA? Есть вариант поехать в другой ТЦ, где она есть! Сообщите нам ваши предпочтения: цель шопинга и ценовой сегмент, под которые мы подберём магазины.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это предложение для тех, кто соскучился по ушедшим брендам, устал переплачивать за доставку товаров из зарубежа и комиссию байерам. Для тех, кто хочет пощупать и померить и не покупать кота в мешке.

Торговый центр мы выберем в зависимости от ваших пожеланий. Базово возим в самый крупный и разнообразный, но не только туда. Шопинг — это не только одежда, обувь и аксессуары. Если вы хотите купить что-то для дома — отправимся в любимую IKEA!

Организационные детали