Мы отправимся в огромный ТЦ, в котором есть все самые известные мировые бренды: Zara, Guess, Massimo Dutti, H&M, Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger и многие другие. Здесь же вы сможете познакомиться с местными египетскими брендами.
Скучаете по IKEA? Есть вариант поехать в другой ТЦ, где она есть! Сообщите нам ваши предпочтения: цель шопинга и ценовой сегмент, под которые мы подберём магазины.
Скучаете по IKEA? Есть вариант поехать в другой ТЦ, где она есть! Сообщите нам ваши предпочтения: цель шопинга и ценовой сегмент, под которые мы подберём магазины.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это предложение для тех, кто соскучился по ушедшим брендам, устал переплачивать за доставку товаров из зарубежа и комиссию байерам. Для тех, кто хочет пощупать и померить и не покупать кота в мешке.
Торговый центр мы выберем в зависимости от ваших пожеланий. Базово возим в самый крупный и разнообразный, но не только туда. Шопинг — это не только одежда, обувь и аксессуары. Если вы хотите купить что-то для дома — отправимся в любимую IKEA!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1813 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!Задать вопрос
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