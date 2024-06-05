Шопинг в Каире

Найдено 11 экскурсий в категории «Шопинг» в Каире, цены от €34, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в сердце города, чтобы, подобно настоящим египтянам, прогуляться по старинным улицам и лабиринтам восточного базара, остановиться на чашечку кофе в традиционных кофейнях»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Восточный базар, самый большой в Африке»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Охота за стрит-фудом в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
199 за всё до 3 чел.
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
«Колоритный базар Хан Эль Халили»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200100 за всё до 10 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
«Рядом находится рынок Хан эль-Халили — аутентичный восточный базар»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Вы пройдете по восточному базару мастеров Хан эль-Халили, самому древнему и большому ремесленному рынку Африки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.
Шопинг в Каире
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем в комфортный шопинг-тур в Каире: на хорошем транспорте, в компании опытного дружелюбного проводника»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4034 за всё до 10 чел.
Едем на шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Шопинг — это не только одежда, обувь и аксессуары»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 8 чел.
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«Ближе к концу маршрута будет знаменитый базар, основанный ещё в 14 веке»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Сердце средневекового Каира
    Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
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    эту страну. Мы прогулялись по старому городу, посетили крепость Саладдин, несколько красиво украшенных мечетей и гробниц в старом городе, самый большой рынок и купили там сувениры. Колоритная и интересная экскурсия в которой упор был сделан на мусульманское прошлое и настоящее Каира.

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
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    Ахмеда. Он нас встретил в аэропорту, сразу же отвез на завтрак и по дороге начал погружать в историю города и страны. Безумно понравилась экскурсия, одна из лучших моих экскурсий. Всем рекомендую этого гида. Он отлично знает историю, хорошо говорит на русском, делает все для вашего комфорта, подстраивает маршрут под ваши пожелания. Ужинали мы в рыбном ресторане, где попробовали самую вкусную рыбу и морепродукты. Обязательно вернемся снова в Каир и составим новый маршрут с Ахмедом. Спасибо за экскурсию ☺️

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  • а
    анна
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
  • А
    Анастасия
    27 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
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    на то, что некоторые локации (квартал мусорщиков) труднодоступные и не все готовы туда ехать - Ахмед согласился! Для удобства и нашего комфорта скорректировал маршрут, чтоб мы всё успели и не толкались с другими людьми в очередях. До экскурсии всегда был на связи, встретил нас вовремя в гостинице, возил на комфортной машине! Ахмед показал нам пирамиды, Сфинкса, договорился о том, чтобы мы прокатились на верблюдах, провел экскурсию в музее, свозил в квартал мусорщиков и показал монастырь Святого Симеона! Всё то, что мы хотели посмотреть - Ахмед нам показал, а также предлагал другие интересные локации о которых мы и не задумывались. С Ахмедом мы чувствовали себя спокойно и в безопасности! Также очень важно, что он не перегружал нас информацией, рассказывал очень интересно и весело, делал акцент на важном и отвечал на все наши вопросы. По итогу, наша экскурсия была не скучной и занудной, а очень интересной, насыщенной и оставила прекрасные впечатления! Всем рекомендую провести экскурсию с Ахмедом!

    Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!
  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
    Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
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    программу и, что главное, с готовностью добавил в нее и другие достопримечательности по нашему выбору, исключив то, что было нам менее интересно. В результате получился идеальный день, в течение которого удалось узнать Каир максимально (насколько это возможно в столь ограниченное время). Нас было двое, Ибрагим обеспечил машину, которая всегда была под рукой, и выложился безукоризненно: показал и рассказал всё, что нам было интересно. Что особенно приятно в таких экскурсиях: везде идём своим темпом, всегда есть возможность куда-то вернуться или что-то посмотреть подробнее. Для осмотра таких специфических городов, как Каир (за пределами традиционных пирамид и Сфинкса) присутствие местного гида - это оптимально, и мы очень довольны, что выбрали Ибрагима. Спасибо ему за знакомство с Каиром и полученные впечатления.

  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Шопинг»

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  1. Вечерняя прогулка в сердце Каира
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  3. Охота за стрит-фудом в Каире
  4. Нетипичный Каир
  5. Сердце средневекового Каира
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
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