1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в сердце города, чтобы, подобно настоящим египтянам, прогуляться по старинным улицам и лабиринтам восточного базара, остановиться на чашечку кофе в традиционных кофейнях»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Восточный базар, самый большой в Африке»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
«Колоритный базар Хан Эль Халили»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
«Рядом находится рынок Хан эль-Халили — аутентичный восточный базар»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€99 за всё до 2 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Вы пройдете по восточному базару мастеров Хан эль-Халили, самому древнему и большому ремесленному рынку Африки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем в комфортный шопинг-тур в Каире: на хорошем транспорте, в компании опытного дружелюбного проводника»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40€34 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Шопинг — это не только одежда, обувь и аксессуары»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«Ближе к концу маршрута будет знаменитый базар, основанный ещё в 14 веке»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ММаксим6 мая 2024Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
- ЕЕлена30 апреля 2024Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
- аанна29 апреля 2024Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
- ММария29 апреля 2024Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
- ААнастасия27 апреля 2024Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
- ППавел1 апреля 2024Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
- ООльга31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Шопинг" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 34 до 199 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Шопинг», 150 ⭐ отзывов, цены от €34. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август