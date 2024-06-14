Летите транзитом через Каир и хотите увидеть ключевые достопримечательности города, пока ждёте свой рейс? Тогда эта программа для вас! Мы встретим вас в аэропорту, организуем фастрек, а затем покажем самые красивые локации. Вы оцените архитектуру Старого города, погуляете среди величественных пирамид, увидите Сфинкса и выпьете чашку кофе с видом на Нил.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы встретим вас с табличкой в аэропорту перед паспортным контролем и поможем пройти его без очереди. Затем отправимся изучать Каир и его окрестности.

Вы прогуляетесь по старой части города, изучите архитектуру и ощутите местный колорит

Позавтракаете или пообедаете в уютном ресторане на берегу Нила. Если захотите, отправитесь на водную прогулку по самой длинной реке в мире

Посетите комплекс пирамид в Гизе, увидите одно из чудес света — пирамиду Хеопса — и скульптуру Большого сфинкса

Затем мы отвезём вас обратно в аэропорт. По пути расскажем об истории древнего и современного Египта, о самых интересных достопримечательностях, о жизни египтян и их традициях.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota или Mercedes с кондиционером, услуги русскоговорящего гида-египтолога, встреча в аэропорту и помощь в прохождении паспортного контроля без очереди, минеральная вода

Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы