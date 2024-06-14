Летите транзитом через Каир и хотите увидеть ключевые достопримечательности города, пока ждёте свой рейс? Тогда эта программа для вас! Мы встретим вас в аэропорту, организуем фастрек, а затем покажем самые красивые локации.
Вы оцените архитектуру Старого города, погуляете среди величественных пирамид, увидите Сфинкса и выпьете чашку кофе с видом на Нил.
Вы оцените архитектуру Старого города, погуляете среди величественных пирамид, увидите Сфинкса и выпьете чашку кофе с видом на Нил.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Мы встретим вас с табличкой в аэропорту перед паспортным контролем и поможем пройти его без очереди. Затем отправимся изучать Каир и его окрестности.
- Вы прогуляетесь по старой части города, изучите архитектуру и ощутите местный колорит
- Позавтракаете или пообедаете в уютном ресторане на берегу Нила. Если захотите, отправитесь на водную прогулку по самой длинной реке в мире
- Посетите комплекс пирамид в Гизе, увидите одно из чудес света — пирамиду Хеопса — и скульптуру Большого сфинкса
Затем мы отвезём вас обратно в аэропорт. По пути расскажем об истории древнего и современного Египта, о самых интересных достопримечательностях, о жизни египтян и их традициях.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota или Mercedes с кондиционером, услуги русскоговорящего гида-египтолога, встреча в аэропорту и помощь в прохождении паспортного контроля без очереди, минеральная вода
- Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Завтрак или обед — около $6/чел.
- Входные билеты на пирамиды — $12/чел.
- Аренда лодки (по желанию) — $50 за всех
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 699 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.Задать вопрос
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