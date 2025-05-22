Экскурсия по Каиру предлагает незабываемое путешествие в мир древних цивилизаций. Посетители увидят пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Великого Сфинкса. В Египетском музее можно будет полюбоваться сокровищами Тутанхамона. Коптский квартал откроет перед вами старинные христианские постройки. В стоимость включены трансфер и обед, что делает путешествие комфортным и насыщенным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Пирамиды Гизы и Сфинкс
- 🏛 Египетский музей
- ⛪ Коптский квартал
- 🍽 Обед в местном ресторане
- 🚗 Удобный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Каира - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а также меньше туристов. Апрель, май и октябрь тоже подходят для поездки, но может быть немного жарче. В остальные месяцы, особенно летом, температура значительно выше, что может сделать экскурсии менее комфортными, но всё же возможными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Великий Сфинкс
- Египетский музей
- Коптский квартал
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы и Великий Сфинкс. Увидим главные символы Древнего Египта — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также легендарного Сфинкса, охраняющего плато уже тысячи лет.
Египетский музей в Каире. Прогуляемся по залам, где хранятся уникальные артефакты разных эпох. Особое внимание уделим залу с сокровищами Тутанхамона, включая его знаменитую золотую маску и предметы, найденные в гробнице.
Коптский квартал. Посетим Старый Каир, где сохранились древние христианские постройки: церковь Девы Марии, монастырь Святого Георгия и первая мечеть, построенная в Египте.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на джипе Toyota, услуги русскоязычного гида-египтолога, обед
- Билеты в Египетский национальный музей оплачиваются отдельно — $12 за чел.
- Мы можем организовать для вас трансфер на экскурсию из Шарм-эль-Шейха, Хургады, Эль-Аламейна, Александрии и Мерса-Матруха
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я приветствую вас из Каира! Меня зовут Мухаммед, я работал лицензированным гидом в городе Луксор 5 лет с 2010 до 2015 годы. Потом решил вернуться в Каир и остаться навсегда. Буду рад видеть вас на своих экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 мая 2025
Очень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидом на машине. Гид с профессиональным образованием, хорошо говорит по русски, хорошо владеет излагаемым материалом! Рекомендую!
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$189
$210 за всё до 4 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и большой музей Каира
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$163
$295 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$160
$200 за всё до 8 чел.