Мои заказы

Каир - город истории и цивилизаций

Уникальная возможность увидеть пирамиды Гизы, Сфинкса и артефакты Египетского музея. Прогулка по Коптскому кварталу и обед в местном ресторане
Экскурсия по Каиру предлагает незабываемое путешествие в мир древних цивилизаций. Посетители увидят пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Великого Сфинкса. В Египетском музее можно будет полюбоваться сокровищами Тутанхамона. Коптский квартал откроет перед вами старинные христианские постройки. В стоимость включены трансфер и обед, что делает путешествие комфортным и насыщенным
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Пирамиды Гизы и Сфинкс
  • 🏛 Египетский музей
  • ⛪ Коптский квартал
  • 🍽 Обед в местном ресторане
  • 🚗 Удобный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Каира - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а также меньше туристов. Апрель, май и октябрь тоже подходят для поездки, но может быть немного жарче. В остальные месяцы, особенно летом, температура значительно выше, что может сделать экскурсии менее комфортными, но всё же возможными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Каир - город истории и цивилизаций© Мохамед
Каир - город истории и цивилизаций© Мохамед
Каир - город истории и цивилизаций© Мохамед
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Великий Сфинкс
  • Египетский музей
  • Коптский квартал

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Великий Сфинкс. Увидим главные символы Древнего Египта — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также легендарного Сфинкса, охраняющего плато уже тысячи лет.

Египетский музей в Каире. Прогуляемся по залам, где хранятся уникальные артефакты разных эпох. Особое внимание уделим залу с сокровищами Тутанхамона, включая его знаменитую золотую маску и предметы, найденные в гробнице.

Коптский квартал. Посетим Старый Каир, где сохранились древние христианские постройки: церковь Девы Марии, монастырь Святого Георгия и первая мечеть, построенная в Египте.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на джипе Toyota, услуги русскоязычного гида-египтолога, обед
  • Билеты в Египетский национальный музей оплачиваются отдельно — $12 за чел.
  • Мы можем организовать для вас трансфер на экскурсию из Шарм-эль-Шейха, Хургады, Эль-Аламейна, Александрии и Мерса-Матруха

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я приветствую вас из Каира! Меня зовут Мухаммед, я работал лицензированным гидом в городе Луксор 5 лет с 2010 до 2015 годы. Потом решил вернуться в Каир и остаться навсегда. Буду рад видеть вас на своих экскурсиях!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
22 мая 2025
Очень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидом на машине. Гид с профессиональным образованием, хорошо говорит по русски, хорошо владеет излагаемым материалом! Рекомендую!
Очень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидомОчень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидомОчень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидомОчень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидомОчень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидомОчень хорошо организованная экскурсия! Очень много успели посмотреть! Встретили в аэропорту и постоянно передвигались с гидом

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии из Каира

Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
На машине
8 часов
-
10%
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$189$210 за всё до 4 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и большой музей Каира
На машине
8 часов
-
45%
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и большой музей Каира
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$163$295 за всё до 4 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
20%
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$160$200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире