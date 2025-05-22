Экскурсия по Каиру предлагает незабываемое путешествие в мир древних цивилизаций. Посетители увидят пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Великого Сфинкса. В Египетском музее можно будет полюбоваться сокровищами Тутанхамона. Коптский квартал откроет перед вами старинные христианские постройки. В стоимость включены трансфер и обед, что делает путешествие комфортным и насыщенным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каира - это март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а также меньше туристов. Апрель, май и октябрь тоже подходят для поездки, но может быть немного жарче. В остальные месяцы, особенно летом, температура значительно выше, что может сделать экскурсии менее комфортными, но всё же возможными.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.