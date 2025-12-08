Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила.
Описание билета
Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни. Важная информация:
Продолжительность круиза — 2 часа без учета трансфера (еще 1 час).
Ежедневно в 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз
- Трансфер из/в отель
- Ужин с заказом по меню
- Шоу-программа
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
