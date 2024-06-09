Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
В тёплой и дружеской атмосфере вы неспешно исследуете Каир и увидите его главные достопримечательности с разных ракурсов. Мы познакомим вас с улицей Аль-Муизз — выдающимся музеем исламского искусства под открытым небом. Не дадим запутаться в лабиринте крупнейшего африканского базара. А на речной прогулке вы полюбуетесь панорамами восточного города в иллюминации.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Улица Аль-Муизз. В самом сердце Старого Каира вы рассмотрите архитектурные памятники, благодаря которым улица стала одной из ключевых достопримечательностей города. Вы пройдёте от старых северных ворот Баб аль-Футух до южных, Баб Зувейла. Увидите мечети, медресе, мавзолеи и многое другое. И поймёте, почему эта дорога имеет особое значение в исламском мире.
Рынок Хан-эль-Халили. Ближе к концу маршрута будет знаменитый базар, основанный ещё в 14 веке! Самый большой на континенте и один из крупнейших в мире. Вы увидите красочные товары Востока, предметы ручной работы и при желании отдохнёте в старинном кафе «Эль-Фишави».
Речная прогулка по Нилу. Кроме того, вы сможете прокатиться по реке на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами на вечерний Каир.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, с перемещением между точками на комфортабельной легковой машине/минивэне
Дополнительные расходы: прогулка на лодке — $40 за троих или $50, если вас будет больше; ужин в кафе
По желанию мы можем организовать поездку на микроавтобусе — доплата составит $25; а также встретить или отвезти вас в аэропорт — $25
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 200 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог.
У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!