В тёплой и дружеской атмосфере вы неспешно исследуете Каир и увидите его главные достопримечательности с разных ракурсов. Мы познакомим вас с улицей Аль-Муизз — выдающимся музеем исламского искусства под открытым небом. Не дадим запутаться в лабиринте крупнейшего африканского базара. А на речной прогулке вы полюбуетесь панорамами восточного города в иллюминации.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Улица Аль-Муизз. В самом сердце Старого Каира вы рассмотрите архитектурные памятники, благодаря которым улица стала одной из ключевых достопримечательностей города. Вы пройдёте от старых северных ворот Баб аль-Футух до южных, Баб Зувейла. Увидите мечети, медресе, мавзолеи и многое другое. И поймёте, почему эта дорога имеет особое значение в исламском мире.

Рынок Хан-эль-Халили. Ближе к концу маршрута будет знаменитый базар, основанный ещё в 14 веке! Самый большой на континенте и один из крупнейших в мире. Вы увидите красочные товары Востока, предметы ручной работы и при желании отдохнёте в старинном кафе «Эль-Фишави».

Речная прогулка по Нилу. Кроме того, вы сможете прокатиться по реке на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами на вечерний Каир.

Организационные детали