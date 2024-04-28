Речные прогулки в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Каире, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:15
8068 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
Завтра в 18:00
11 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марова
    28 апреля 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Прогулка по Нилу с ужином и танцами
    Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
  2. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
  3. Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 68 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Речные прогулки», 17 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам