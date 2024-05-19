1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450€383 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112€84 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 80€68 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 мая 2024Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
- ЛЛилия19 мая 2024Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
- ЕЕлена14 мая 2024Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
- ААнастасия11 мая 2024Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
- ЕЕлена22 апреля 2024Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Спасибо большое Мухаммеду. Прекрасный маршрут, за которой успели множество всего: мы посетили пустыню, покатались на барханах на внедорожнике, пили чай у
- ННадежда6 апреля 2024В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные
- ННаталья2 апреля 2024Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
- NNat31 марта 2024Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀 Но впечатления того стоят!
- ННаталья30 марта 2024Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 460 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Романтические», 59 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август