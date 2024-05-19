Романтические экскурсии по Каиру

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» в Каире, цены от €45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
24 отзыва
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
460 за всё до 3 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
45 за человека
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450383 за всё до 6 чел.
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11284 за всё до 3 чел.
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
    Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
    Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
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    без спальников в мае было тепло. Еда очень вкусная, все блюда понравились, а их было немало! Понравилось кататься на доске по дюнам. Команда о нас заботилась.

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Спасибо большое Мухаммеду. Прекрасный маршрут, за которой успели множество всего: мы посетили пустыню, покатались на барханах на внедорожнике, пили чай у
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    озера, ужинали в уютном кемпинге, пили у костра бедуинский чай! Чудесные выходные, эту поездку запомним надолго! Все было безопасно и интересно. Спасибо команде. PS: лучше брать с собой средство от насекомых. Оказывается в пустыне очень много Комаров;)

  • Н
    Надежда
    6 апреля 2024
    Привет, Каир
    В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные
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    эмоции немалая заслуга организатора наших экскурсий компании Трипстер. Мы выбрали однодневную экскурсию с посещением музея, рынка и катанием на кораблике по Нилу. Нашим гидом был Мухаммед. Благодаря ему мы не стояли в очередях в музей и за билетами, наш кораблик был самым красивым, новым и чистым. Он помог нам выбрать сувениры и опекал во время прогулки по старому городу. Большое спасибо Мухаммеду и Трипсеру за отлично проведенный день!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Привет, Каир
    Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
  • N
    Nat
    31 марта 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀 Но впечатления того стоят!
    Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀
  • Н
    Наталья
    30 марта 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
  2. Прогулка к закату на верблюдах
  3. Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
  4. Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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