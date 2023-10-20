Египет — сам по себе уникальная сокровищница старинных артефактов. Мы составили для вас комфортный маршрут по значимым местам. Вы увидите величественные пирамиды, старейший некрополь, мумии фараонов и интереснейшие экспонаты в Национальном музее Каира. И узнаете увлекательные факты об одной из самых загадочных цивилизаций в мире.

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Описание

Что вас ожидает

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре

Вы посетите Саккару — селение в Египте, где находятся руины античного некрополя. Это древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Сооружение построил древнеегипетский архитектор Имхотеп для погребения фараона Джосера.

Пирамиды Гизы

Конечно, мы не обойдём вниманием величественные сооружения на плато Гизы. Пока вы будете удивляться мощью построек, гид расскажет о тайнах древнего мира, которые сохранили в себе пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина.

Национальный музей египетской цивилизации

А затем мы отправимся в Каир, чтобы полюбоваться богатой коллекцией артефактов из истории Египта. Вас ждёт путешествие по разным эпохам – с доисторического периода и до наших дней. Вы увидите более 20 мумий фараонов и их жён.

Рынок Хан аль-Халили

Вы попадёте на самый большой рынок Африки. Здесь можно поплутать по узким переулкам, заглянуть в колоритные магазинчики, попить ароматный чай в кафе.

Улица Аль-Муиз

Вы прогуляетесь по одной из старейших улиц Каира. Именно она первой приходит на ум, когда говорят об этом городе. Увидите здесь старинные мечети, колоритные особняки, медресе.

Организационные детали