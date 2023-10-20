Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире

Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны

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Египет — сам по себе уникальная сокровищница старинных артефактов. Мы составили для вас комфортный маршрут по значимым местам.

Вы увидите величественные пирамиды, старейший некрополь, мумии фараонов и интереснейшие экспонаты в Национальном музее Каира. И узнаете увлекательные факты об одной из самых загадочных цивилизаций в мире.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре

Вы посетите Саккару — селение в Египте, где находятся руины античного некрополя. Это древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Сооружение построил древнеегипетский архитектор Имхотеп для погребения фараона Джосера.

Пирамиды Гизы

Конечно, мы не обойдём вниманием величественные сооружения на плато Гизы. Пока вы будете удивляться мощью построек, гид расскажет о тайнах древнего мира, которые сохранили в себе пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина.

Национальный музей египетской цивилизации

А затем мы отправимся в Каир, чтобы полюбоваться богатой коллекцией артефактов из истории Египта. Вас ждёт путешествие по разным эпохам – с доисторического периода и до наших дней. Вы увидите более 20 мумий фараонов и их жён.

Рынок Хан аль-Халили

Вы попадёте на самый большой рынок Африки. Здесь можно поплутать по узким переулкам, заглянуть в колоритные магазинчики, попить ароматный чай в кафе.

Улица Аль-Муиз

Вы прогуляетесь по одной из старейших улиц Каира. Именно она первой приходит на ум, когда говорят об этом городе. Увидите здесь старинные мечети, колоритные особняки, медресе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билет в Саккару – $10 взрослые и $5 дети, билет в пирамиды Гизы – $12 взрослые и $6 дети, билет в музей – $8 взрослые и $4 дети, обед – по желанию
  • Мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно
  • Маршрут экскурсии может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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