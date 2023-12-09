Предлагаем вас услуги индивидуального трансфера высшего класса.
Мы заберем вас из аэропорта и доставим в ваш отель либо же на важное мероприятие без задержек и с комфортом.
В нашем автопарке есть модели Mercedes последних лет, а водители — высококвалифицированные профессионалы.
Мы заберем вас из аэропорта и доставим в ваш отель либо же на важное мероприятие без задержек и с комфортом.
В нашем автопарке есть модели Mercedes последних лет, а водители — высококвалифицированные профессионалы.
Ближайшие даты:
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Описание
О трансфереПредставляем услуги трансфера для бизнесменов, важных звёзд и актёров. Мы сможем организовать трансферы для важных событий и актуальных мероприятий. Всё проводится на самом высоком организационном уровне. В нашем автопарке представлены самые новые модели Mercedes 2022-2023 годов — S500, S450, E200, E180, минивэн Mercedes. Важно знать• Организуем трансферы из аэропорта в отели и на важные собрания • Англоговорящие водители • Клиентов встречают водители с большим опытом и высшим образованием, в костюмах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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