VIP-трансфер для бизнесменов

Индивидуальный трансфер в Каире
Предлагаем вас услуги индивидуального трансфера высшего класса.

Мы заберем вас из аэропорта и доставим в ваш отель либо же на важное мероприятие без задержек и с комфортом.

В нашем автопарке есть модели Mercedes последних лет, а водители — высококвалифицированные профессионалы.
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
VIP-трансфер для бизнесменов
Ближайшие даты:
9
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даты

Описание

О трансфере

Представляем услуги трансфера для бизнесменов, важных звёзд и актёров. Мы сможем организовать трансферы для важных событий и актуальных мероприятий. Всё проводится на самом высоком организационном уровне. В нашем автопарке представлены самые новые модели Mercedes 2022-2023 годов — S500, S450, E200, E180, минивэн Mercedes. Важно знать• Организуем трансферы из аэропорта в отели и на важные собрания • Англоговорящие водители • Клиентов встречают водители с большим опытом и высшим образованием, в костюмах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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