Все на борт! Отправляемся в открытые воды: купаться в укромных лагунах, загорать на палубе и исследовать морские миры. После вас ждёт шоу от шефа — на гриле он приготовит свежайшие морепродукты и мясо. А на закате вы насладитесь восточными сладостями и фруктами. Яхта в вашем распоряжении: вы решаете, где бросить якорь и какую музыку включить.

Описание экскурсии

7:00–8:30 — отправление из Каира в порт Айн-Сохны и посадка на яхту

9:00–10:30 — завтрак на палубе: вы насладитесь кофе и свежей выпечкой с видом на Красное море

10:30–13:00 — остановка в бирюзовой лагуне, чтобы искупаться, позагорать или исследовать подводный мир — желающим предоставим маски и ласты для снорклинга

13:00–15:00 — гастрономическое шоу от шеф-повара. Он приготовит обед прямо перед вами, учитывая все пожелания. В меню: ассорти из морепродуктов (рыба, креветки и кальмары) и сочное мясо на гриле (кебаб, кофта и курица)

15:00–17:00 — десерт на закате. Вас ждут египетские сладости (басбуса, кунафа и восточные пирожные) и сезонные фрукты, а прохладительные и горячие напитки доступны весь день

17:00–19:00 — возвращение в Каир

Организационные детали