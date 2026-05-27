Все на борт! Отправляемся в открытые воды: купаться в укромных лагунах, загорать на палубе и исследовать морские миры. После вас ждёт шоу от шефа — на гриле он приготовит свежайшие морепродукты и мясо. А на закате вы насладитесь восточными сладостями и фруктами. Яхта в вашем распоряжении: вы решаете, где бросить якорь и какую музыку включить.
Описание экскурсии
7:00–8:30 — отправление из Каира в порт Айн-Сохны и посадка на яхту
9:00–10:30 — завтрак на палубе: вы насладитесь кофе и свежей выпечкой с видом на Красное море
10:30–13:00 — остановка в бирюзовой лагуне, чтобы искупаться, позагорать или исследовать подводный мир — желающим предоставим маски и ласты для снорклинга
13:00–15:00 — гастрономическое шоу от шеф-повара. Он приготовит обед прямо перед вами, учитывая все пожелания. В меню: ассорти из морепродуктов (рыба, креветки и кальмары) и сочное мясо на гриле (кебаб, кофта и курица)
15:00–17:00 — десерт на закате. Вас ждут египетские сладости (басбуса, кунафа и восточные пирожные) и сезонные фрукты, а прохладительные и горячие напитки доступны весь день
17:00–19:00 — возвращение в Каир
Организационные детали
- Трансфер из/в отель или из/в аэропорт, аренда яхты, завтрак, обед, фрукты и сладости, безлимитные напитки (вода, чай, кофе, Кола, Спрайт и другие), маска и ласты для снорклинга, удочки включены в стоимость
- Прогулка на комфортабельной двухпалубной моторной яхте
- На борту: кают-компания с диванами и столом для обеда, верхняя открытая палуба, затемнённая зона на корме, туалет и душ с пресной водой, каюты и кухня
- На судне есть полный комплект спасательных жилетов для взрослых и детей всех возрастов, а также спасательные круги
- Перед отплытием капитан проводит краткий инструктаж по технике безопасности (на английском или с помощью гида/переводчика, если он заказан дополнительно)
- Капитаны и матросы прошли курсы оказания первой помощи
- Яхта только для вашей компании. Вы сами решаете, какую музыку включить и где остановиться для купания (по согласованию с капитаном)
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
от $340 за экскурсию