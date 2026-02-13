Мои заказы

Египет от Каира до Асуана: гранд-тур с круизом по Нилу на 11 дней

Египет от Каира до Асуана
Погрузитесь в многогранный Египет от пирамид Гизы до храмов Абу-Симбела — археология, пустыня, круиз по Нилу и места силы за 11 насыщенных дней. Пройдите путь древних фараонов через Каир, Александрию, Луксор и Асуан с русскоязычными гидами.

Это активное путешествие для выносливых: много ходьбы, романтика под звёздами и глубокое погружение в историю.
Описание тура

Египет от истоков до фараонов Путешествие начинается в Каире — городе контрастов и древней истории. Вы увидите «пирамиды Гизы», Саккару и Мемфис, посетите музей, цитадель Саладина и коптский квартал. Далее — Александрия с катакомбами, фортом Каит-Бей и атмосферой Средиземноморья. Пустыня и Нил — путь трансформации Вас ждёт экскурсия в пустыню с романтикой под звёздами, медитациями и местами силы. Затем перелёт в Луксор и начало круиза по Нилу — храмы Карнака и Луксора, Долина царей, храм Хатшепсут и поющие колоссы. По пути — Эдфу, Ком-Омбо и величественный Абу-Симбел. Север и Юг — один великий маршрут Финал путешествия — Асуан с храмом богини любви и Асуанской плотиной. Этот маршрут «Египет вдоль и поперёк» создан для тех, кто хочет не просто увидеть страну, а прочувствовать её энергию — через историю, природу и древние знания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каирский музей
  • Нил
  • Исламский Каир
  • Улица Аль-Муизз
  • Коптский квартал
  • Висячая церковь
  • Монастырь святого Георгия Победоносца
  • Пещера и колодец Иисуса
  • Синагога Бен Эзра
  • Римская башня
  • Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
  • Саккара
  • Загадочный Серапеум
  • Пирамида Тити и мастаба Кагемни
  • Черная и Белая пустыня
  • Оазис Бахария
  • Карнакский храм
  • Луксорский храм
  • Поющие колоссы Мемнома
  • Внуки фараонов, фабрика, где вазы делают из камня
  • Храм Хатшепсут
  • Долина царей
  • Храм Абу-Симбел
  • Храм Изиды
  • Асуанская плотина
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида-египтолога
  • Круиз по Нилу с Луксора до Асуана
  • Все трансферы
  • Завтрак и обед
  • Завтрак, обед и ужин на корабле
  • Все входные билеты на исторические объекты
  • Полицейские разрешения
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Ужин
  • Сувениры
  • Напитки
  • Трансфер из Каира в Луксор (поездом или самолётом)
  • Другие посещения (не включенные в программу)
  • Чаевые по 20 $ за человека на корабле за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: Каирский аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

