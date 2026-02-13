Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в многогранный Египет от пирамид Гизы до храмов Абу-Симбела — археология, пустыня, круиз по Нилу и места силы за 11 насыщенных дней. Пройдите путь древних фараонов через Каир, Александрию, Луксор и Асуан с русскоязычными гидами.



Это активное путешествие для выносливых: много ходьбы, романтика под звёздами и глубокое погружение в историю.

Имад Ваш гид в Каире Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 11 дней Размер группы 1-10 человек На чём проводится Круизы $2500 за человека

Описание тура Египет от истоков до фараонов Путешествие начинается в Каире — городе контрастов и древней истории. Вы увидите «пирамиды Гизы», Саккару и Мемфис, посетите музей, цитадель Саладина и коптский квартал. Далее — Александрия с катакомбами, фортом Каит-Бей и атмосферой Средиземноморья. Пустыня и Нил — путь трансформации Вас ждёт экскурсия в пустыню с романтикой под звёздами, медитациями и местами силы. Затем перелёт в Луксор и начало круиза по Нилу — храмы Карнака и Луксора, Долина царей, храм Хатшепсут и поющие колоссы. По пути — Эдфу, Ком-Омбо и величественный Абу-Симбел. Север и Юг — один великий маршрут Финал путешествия — Асуан с храмом богини любви и Асуанской плотиной. Этот маршрут «Египет вдоль и поперёк» создан для тех, кто хочет не просто увидеть страну, а прочувствовать её энергию — через историю, природу и древние знания.

