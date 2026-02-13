Погрузитесь в многогранный Египет от пирамид Гизы до храмов Абу-Симбела — археология, пустыня, круиз по Нилу и места силы за 11 насыщенных дней. Пройдите путь древних фараонов через Каир, Александрию, Луксор и Асуан с русскоязычными гидами.
Это активное путешествие для выносливых: много ходьбы, романтика под звёздами и глубокое погружение в историю.
Описание тураЕгипет от истоков до фараонов Путешествие начинается в Каире — городе контрастов и древней истории. Вы увидите «пирамиды Гизы», Саккару и Мемфис, посетите музей, цитадель Саладина и коптский квартал. Далее — Александрия с катакомбами, фортом Каит-Бей и атмосферой Средиземноморья. Пустыня и Нил — путь трансформации Вас ждёт экскурсия в пустыню с романтикой под звёздами, медитациями и местами силы. Затем перелёт в Луксор и начало круиза по Нилу — храмы Карнака и Луксора, Долина царей, храм Хатшепсут и поющие колоссы. По пути — Эдфу, Ком-Омбо и величественный Абу-Симбел. Север и Юг — один великий маршрут Финал путешествия — Асуан с храмом богини любви и Асуанской плотиной. Этот маршрут «Египет вдоль и поперёк» создан для тех, кто хочет не просто увидеть страну, а прочувствовать её энергию — через историю, природу и древние знания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каирский музей
- Нил
- Исламский Каир
- Улица Аль-Муизз
- Коптский квартал
- Висячая церковь
- Монастырь святого Георгия Победоносца
- Пещера и колодец Иисуса
- Синагога Бен Эзра
- Римская башня
- Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
- Саккара
- Загадочный Серапеум
- Пирамида Тити и мастаба Кагемни
- Черная и Белая пустыня
- Оазис Бахария
- Карнакский храм
- Луксорский храм
- Поющие колоссы Мемнома
- Внуки фараонов, фабрика, где вазы делают из камня
- Храм Хатшепсут
- Долина царей
- Храм Абу-Симбел
- Храм Изиды
- Асуанская плотина
Что включено
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
- Круиз по Нилу с Луксора до Асуана
- Все трансферы
- Завтрак и обед
- Завтрак, обед и ужин на корабле
- Все входные билеты на исторические объекты
- Полицейские разрешения
Что не входит в цену
- Перелет
- Ужин
- Сувениры
- Напитки
- Трансфер из Каира в Луксор (поездом или самолётом)
- Другие посещения (не включенные в программу)
- Чаевые по 20 $ за человека на корабле за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: Каирский аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
