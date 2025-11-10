После завтрака выселимся из отеля и отправимся на экскурсию в знаменитый Большой Египетский музей. Его коллекция насчитывает более 120 тысяч артефактов, включая сокровища Тутанхамона.

Затем мы посетим Национальный музей египетской цивилизации, где теперь хранятся королевские мумии. Этот музей откроет перед нами историю Египта в хронологическом порядке — от древнейших времён до наших дней.

После обеда в одном из местных ресторанов мы погрузимся в атмосферу Старого Каира. Здесь нас ждут уникальные древние церкви, в том числе знаменитая Подвесная церковь, синагога Бен-Эзра, хранящая множество легенд. Увидим форт Вавилон — древнейшее сооружение, связанное с римской эпохой, и первую мечеть, построенную в Египте — Амр ибн аль-Аса.

Затем доставим вас в аэропорт или отель. До новых встреч!