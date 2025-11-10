Индивидуальное путешествие по знаковым локациям Египта с круизом по Нилу: Каир, Саккара и Гиза
Насладиться традиционным шоу на теплоходе, посетить главные пирамиды и заглянуть в Египетский музей
Погружаемся в атмосферу Египта с головой! Вас ждёт круиз по великому Нилу с вечерним шоу и ужином на теплоходе, прогулка по древнему некрополю Саккары, где возвышается первая пирамида в истории читать дальше
человечества, и встреча с легендарными пирамидами Гизы и Сфинксом. Вы побываете в музеях Каира, где оживает история тысячелетий. А в Старом Каире прогуляетесь по аутентичным улочкам и осмотрите форт Вавилон. Мы всё продумали за вас, поэтому вам остаётся только отдыхать и наслаждаться!
Обязательно возьмите с собой необходимые документы и одежду по сезону.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Каир, вечерний круиз
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Вечером вас ожидает незабываемый круиз по Нилу на стильном теплоходе. Мы насладимся ужином в атмосфере восточного гостеприимства и увидим яркое шоу. Начало круиза в 20:00.
2 день
Саккара и пирамиды Гизы
После завтрака мы отправимся в древний некрополь Саккара, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера (без захода внутрь), первую в истории человечества. Осмотрим пирамиду Тети, покрытую текстами пирамид, и пирамиду Унаса, открытую для посещения до 11:00, а также гробницы знатных египтян (2-3 гробницы, открытые для осмотра).
После экскурсии мы пообедаем в местном ресторане. Далее нас ждёт визит к величественным пирамидам Гизы: Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы также увидим легендарного Сфинкса и посетим его храм в Долине. Завершим день шопингом на местных базарах, где можно приобрести сувениры на память. Затем вернёмся в отель.
3 день
Большой Египетский музей и Старый Каир
После завтрака выселимся из отеля и отправимся на экскурсию в знаменитый Большой Египетский музей. Его коллекция насчитывает более 120 тысяч артефактов, включая сокровища Тутанхамона.
Затем мы посетим Национальный музей египетской цивилизации, где теперь хранятся королевские мумии. Этот музей откроет перед нами историю Египта в хронологическом порядке — от древнейших времён до наших дней.
После обеда в одном из местных ресторанов мы погрузимся в атмосферу Старого Каира. Здесь нас ждут уникальные древние церкви, в том числе знаменитая Подвесная церковь, синагога Бен-Эзра, хранящая множество легенд. Увидим форт Вавилон — древнейшее сооружение, связанное с римской эпохой, и первую мечеть, построенную в Египте — Амр ибн аль-Аса.
Затем доставим вас в аэропорт или отель. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 2 обеда, ужин во время круиза
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Входные билеты в зону Саккары с посещением 3 гробниц
Входные билеты на территорию комплекса пирамид в Гизе
Входные билеты в 2 музея
Круиз по Нилу с шоу-программой
Что не входит в цену
Перелёт до Каира и обратно
Остальное питание
Вход к платным достопримечательностям
Катание на верблюдах или лошадях
Место начала и завершения?
Аэропорт Каира, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — Организатор в Каире
Наша команда работает с 2009 года. Мы имеем официальную лицензию Министерства туризма Египта. Организуем экскурсионные многодневные туры по всему Египту под ключ и по желанию клиентов.