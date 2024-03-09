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3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
17 окт в 08:00
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900$720 за всё до 10 чел.
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Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
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17 окт в 08:00
24 окт в 08:00
1200$1 020 за человека
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20%
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Индивидуальный тур по достопримечательностям Каира, Гизы и Александрии
Увидеть легендарные пирамиды и древние сокровища и прикоснуться к культурному наследию фараонов
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
300$240 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений9 марта 2024Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
- ААндрей7 января 2024Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Туры на 23 февраля»
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