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хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)