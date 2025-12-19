Описание тура
Организационные детали
Без детей.
Программа тура по дням
Приветственный ужин с видом на пирамиды Гизы
Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель. Вечером соберёмся на приветственный ужин в ресторане с видом на пирамиды.
Экскурсия по Каиру с мобильной съёмкой
Сегодня отправимся гулять по столице Египта с русскоговорящим гидом. Осмотрим пирамиды Гизы и статую Сфинкса, полюбуемся сокровищами Каирского музея. Для полного погружения в колорит будет ещё много интересных мест, а также возможность скорректировать маршрут по желанию группы.
Фотосессия у пирамид и на улицах Каира
Сегодня сделаем много эффектных кадров. Наряды обсудим заранее, чтобы вы не брали в поездку лишние вещи. Пофотографируемся на фоне пирамид, на рынке Хан аль-Халили и колоритной улице Аль-Муиз. Будет время для обеда и самостоятельных прогулок.
Перелёт из Каира в Луксор, ужин на берегу Нила
Сменим Каир на Луксор. Заселимся в отель и поужинаем в ресторане на берегу Нила.
Экскурсия по Луксору с мобильной съёмкой и фотосессией в храмах
Вы погрузитесь в историю Египта на целые тысячелетия, беседуя о фараонах, богах и простых древних египтянах. Узнаете о значении Луксора для всей страны и современных потомках правителей. А в самых красивых храмах ещё и попозируете на камеру.
Мы посетим Карнакский храм, где осмотрим религиозные постройки, статуи, рельефы и священное озеро. Полюбуемся декором и послушаем о ритуалах праздника Опет в Луксорском храме. Проследуем по Аллее сфинксов, а в Долинах царей и цариц побываем в гробницах Тутанхамона и Нефертари и доме-музее Говарда Картера. А также восхитимся мощью храма царицы Хатшепсут, вырубленного в скале.
Свободный день
Сегодня вы сможете распорядиться временем на свой вкус. Если захотите, мы организуем для вас полёт на воздушном шаре, дополнительную экскурсию или фотосессию (за доплату).
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Луксора и попрощаемся. Если хотите продлить отдых в Египте, мы поможем организовать трансфер в любую точку.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1390
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальные трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по программе
- Сопровождение фотографом
- Экскурсии с русскоговорящим гидом по Каиру и Луксору с мобильной съёмкой
- Фотосессии на фоне пирамид Гизы, на рынке Хан аль-Халили, в Карнакском, Луксорском храмах, храме царицы Хатшепсут
- 30 кадров с детальной ретушью и не менее 300 исходных снимков
- Консультация, подбор билетов, одежды, аксессуаров
- Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Билеты в Каир и обратно в ваш город из Луксора
- Внутренний перелёт из Каира в Луксор
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание
- Виза
- Полёт на шаре в Луксоре (по желанию)
- Обратите внимание: к туру можно присоединиться только в одном городе, Каире или Луксоре. В этом случае стоимость составит €770