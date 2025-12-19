Мои заказы

В кадре вы и Египет: фотодевичник в Каире и Луксоре (мини-группа)

Попозировать у пирамид и в храмах, изучить 2 города с гидом, отдохнуть в отеле 5* на берегу Нила
Берите яркие наряды и прилетайте на землю фараонов! В отпуске вас сопроводит фотограф, который сделает кадры на смартфон и профессиональную камеру и отдаст после поездки 30 отретушированных и около 300
исходных снимков — получится впечатляющий альбом об отпуске.

Вместе с гидом вы погрузитесь в многовековую историю Каира и Луксора, а в самых эффектных и узнаваемых локациях попозируете перед объективом.

Жить тоже будете красиво: в столице — с видом на пирамиды, а на берегу Нила — в 5-звёздочном отеле с бассейном, окружённым пышным тропическим садом.

Описание тура

Организационные детали

Без детей.

Программа тура по дням

1 день

Приветственный ужин с видом на пирамиды Гизы

Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель. Вечером соберёмся на приветственный ужин в ресторане с видом на пирамиды.

2 день

Экскурсия по Каиру с мобильной съёмкой

Сегодня отправимся гулять по столице Египта с русскоговорящим гидом. Осмотрим пирамиды Гизы и статую Сфинкса, полюбуемся сокровищами Каирского музея. Для полного погружения в колорит будет ещё много интересных мест, а также возможность скорректировать маршрут по желанию группы.

3 день

Фотосессия у пирамид и на улицах Каира

Сегодня сделаем много эффектных кадров. Наряды обсудим заранее, чтобы вы не брали в поездку лишние вещи. Пофотографируемся на фоне пирамид, на рынке Хан аль-Халили и колоритной улице Аль-Муиз. Будет время для обеда и самостоятельных прогулок.

4 день

Перелёт из Каира в Луксор, ужин на берегу Нила

Сменим Каир на Луксор. Заселимся в отель и поужинаем в ресторане на берегу Нила.

5 день

Экскурсия по Луксору с мобильной съёмкой и фотосессией в храмах

Вы погрузитесь в историю Египта на целые тысячелетия, беседуя о фараонах, богах и простых древних египтянах. Узнаете о значении Луксора для всей страны и современных потомках правителей. А в самых красивых храмах ещё и попозируете на камеру.

Мы посетим Карнакский храм, где осмотрим религиозные постройки, статуи, рельефы и священное озеро. Полюбуемся декором и послушаем о ритуалах праздника Опет в Луксорском храме. Проследуем по Аллее сфинксов, а в Долинах царей и цариц побываем в гробницах Тутанхамона и Нефертари и доме-музее Говарда Картера. А также восхитимся мощью храма царицы Хатшепсут, вырубленного в скале.

6 день

Свободный день

Сегодня вы сможете распорядиться временем на свой вкус. Если захотите, мы организуем для вас полёт на воздушном шаре, дополнительную экскурсию или фотосессию (за доплату).

7 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Луксора и попрощаемся. Если хотите продлить отдых в Египте, мы поможем организовать трансфер в любую точку.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальные трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение фотографом
  • Экскурсии с русскоговорящим гидом по Каиру и Луксору с мобильной съёмкой
  • Фотосессии на фоне пирамид Гизы, на рынке Хан аль-Халили, в Карнакском, Луксорском храмах, храме царицы Хатшепсут
  • 30 кадров с детальной ретушью и не менее 300 исходных снимков
  • Консультация, подбор билетов, одежды, аксессуаров
  • Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно в ваш город из Луксора
  • Внутренний перелёт из Каира в Луксор
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание
  • Виза
  • Полёт на шаре в Луксоре (по желанию)
  • Обратите внимание: к туру можно присоединиться только в одном городе, Каире или Луксоре. В этом случае стоимость составит €770
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Луксора, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Каире
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.

