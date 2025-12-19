Вы погрузитесь в историю Египта на целые тысячелетия, беседуя о фараонах, богах и простых древних египтянах. Узнаете о значении Луксора для всей страны и современных потомках правителей. А в самых красивых храмах ещё и попозируете на камеру.

Мы посетим Карнакский храм, где осмотрим религиозные постройки, статуи, рельефы и священное озеро. Полюбуемся декором и послушаем о ритуалах праздника Опет в Луксорском храме. Проследуем по Аллее сфинксов, а в Долинах царей и цариц побываем в гробницах Тутанхамона и Нефертари и доме-музее Говарда Картера. А также восхитимся мощью храма царицы Хатшепсут, вырубленного в скале.