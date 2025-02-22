7 дней
Обратно в Древний Египет: активный тур с круизом по Нилу и днём в пустыне
Увидеть пирамиды и Сфинкса, промчать на джипах по бархану и рассмотреть фрески и статуи в храмах
Начало: Каир, аэропорт, прилёт до 14:30
«В этом туре мы собрали всё самое интересное в Египте для первого посещения — от пирамид Гизы, Сфинкса и комплекса Абу-Симбел до Карнакского храма, самого большого на территории Древнего Египта»
22 фев в 14:30
2 ноя в 14:30
110 000₽ за человека
скидка
20%
14 дней
Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу
Увидеть Большого Сфинкса, встретить рассвет в золоте песков и спуститься в катакомбы Александрии
Начало: Аэропорт Каира, время по договрённости. За доплату...
«Прогуляемся по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: осмотрим греческий храм Святого Георгия, церковь Девы Марии, церковь святых Петра и Павла»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
2800$2240 за человека
7 дней
Круиз от Асуана до Луксора: древние храмы, фараоны и пирамиды Гизы
Погулять по Каиру, увидеть Долину Царей и посетить Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте
Начало: Аэропорт Каира, время вашего рейса
«Вы увидите главные достопримечательности Египта: цитадель Саладина в Каире, пирамиды Гизы, храм богини Исиды на острове Филе и храм в Ком-Омбо»
5 мар в 10:00
30 апр в 10:00
$2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Соборы и храмы»
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