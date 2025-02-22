7 дней
Обратно в Древний Египет: активный тур с круизом по Нилу и днём в пустыне
Увидеть пирамиды и Сфинкса, промчать на джипах по бархану и рассмотреть фрески и статуи в храмах
Начало: Каир, аэропорт, прилёт до 14:30
«В этом туре мы собрали всё самое интересное в Египте для первого посещения — от пирамид Гизы, Сфинкса и комплекса Абу-Симбел до Карнакского храма, самого большого на территории Древнего Египта»
22 фев в 14:30
2 ноя в 14:30
110 000₽ за человека
скидка
20%
14 дней
Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу
Увидеть Большого Сфинкса, встретить рассвет в золоте песков и спуститься в катакомбы Александрии
Начало: Аэропорт Каира, время по договрённости. За доплату...
«Увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али — одну из крупнейших в столице»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
2800$2240 за человека
7 дней
Круиз от Асуана до Луксора: древние храмы, фараоны и пирамиды Гизы
Погулять по Каиру, увидеть Долину Царей и посетить Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте
Начало: Аэропорт Каира, время вашего рейса
«Когда-то в святыне молились Амону-Ра, римляне построили здесь церковь и расписали стены фресками, а исламские завоеватели возвели прямо над святыней мечеть»
5 мар в 10:00
30 апр в 10:00
$2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Каире
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Каире в январе 2025
Сейчас в Каире в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 2240 до 110 000 со скидкой до 20%.
Забронируйте тур в Каире на 2025 год по теме «Святые места», цены от 2240₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март