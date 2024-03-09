На 8 Марта – туры в Каире

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Каире, цены от $365, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
1 отзыв
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
11 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$900 за человека
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
На машине
1 отзыв
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
12 дек в 08:00
20 дек в 08:00
$1 200 за человека
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
На машине
скидка
15%
3 дня
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
429365 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
    Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
    читать дальше

    хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
    читать дальше

    экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Каире
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
  2. Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
  3. Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Сколько стоит тур в Каире в декабре 2024
Сейчас в Каире в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 365 до 1 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Каире на 2024 год на 8 марта, 2 ⭐ отзыва, цены от $365. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам