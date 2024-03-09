читать дальше день с задержкой рейса на 2 часа. Таха, наш прекрасный экскурсовод, предложил оптимальный маршрут с учетом времени, которым мы располагали. Рассказал про историю, людей, обычаи с увлекательной подачей. Нам даже немного жаль, что мы начали с Каира) Дендера и Люксор - любовь, обязательно вернемся ❤️ Огромная благодарность Тахе и нашему водителю!

Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян. Мы прилетели в Люксор из Каира на один