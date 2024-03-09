Экскурсии Луксора об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Луксоре, цены от €117, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388272 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235153 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250150 за всё до 8 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350298 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян. Мы прилетели в Люксор из Каира на один
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    день с задержкой рейса на 2 часа. Таха, наш прекрасный экскурсовод, предложил оптимальный маршрут с учетом времени, которым мы располагали. Рассказал про историю, людей, обычаи с увлекательной подачей. Нам даже немного жаль, что мы начали с Каира) Дендера и Люксор - любовь, обязательно вернемся ❤️ Огромная благодарность Тахе и нашему водителю!

  • Р
    Роман
    19 февраля 2024
    Сокровища Луксора
    Все понравилось. Гидом был историк Мухаммед. Знающий, позитивный, хорошо говорит по-русски. Побывали в храме Хатшепсут, в Долине царей, в Карнакском
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    и Луксорском храмах. Обедали в неплохом ресторане. Программа насыщенная, к концу подустали, но не пожалели. Машина комфортная, водитель вел аккуратно. Стоит знать, что в базовый билет в Долине царей входит посещение трех интересных гробниц, но посещение гробниц Тутанхамона и Сети - за дополнительную плату (500 и 1800 фунтов). На наш взгляд, они стоят того. Мухаммед все поясняет, выбор за клиентом.

  • И
    Инна
    2 января 2024
    Сокровища Луксора
    Были на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывал что-то на каждой остановке.
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    Посетили все по программе тура на сайте, успели все до большого наплыва туристов, прошли без очередей во многих местах, двигались быстро, но гид нигде нас не торопил и давал время. Машина большая и комфортная.

    Были на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывал
  • Н
    Николай
    24 декабря 2023
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
    Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и восточном берегах Луксора. Туристов
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    мало, аутентично. В Дендере обязательно сразу купите дополнительный билет дл посещения подземной галереи (проход узкий, крупные люди могут не пройти). Экскурсия была прекрасно организовано, все четко, пунктуально, с учетом всех наших пожеланий. Гид Адель сочетает глубокое знание вопроса с хорошим русским языком, что бывает достаточно редко. Было интересно и комфортно. Обязательно к посещению, если проводите в Луксоре более 2-х дней.

    Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 117 до 298 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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