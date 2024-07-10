1 чел.
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20%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
390€312 за всё до 8 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Асуан и Абу-Симбел из Марса-Алама: погружение в древний Египет
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марса-Алама в Асуан и Абу-Симбел. Вас ждут величественные храмы, уникальные пейзажи и культурные открытия
Начало: Забираем вас из отеля
«День 2: великолепный храмовый комплекс Абу-Симбел Во второй день нашего путешествия мы отправимся к границе с Суданом, чтобы посетить великолепный храмовый комплекс Абу-Симбел»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
«Наша первая остановка — Карнакский храм в «городе живых»»
12 июля в 04:00
13 июля в 04:00
$400 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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