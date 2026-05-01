Посетите храм, который строили несколько поколений фараонов, пересечёте Нил и узнаете историю женщины-фараона. Познакомитесь с религиозной, политической и погребальной культурой фараонов.
Описание экскурсии
Дорога из Марса-Алама в Луксор (5–7 часов в одну сторону)
Выезжаем примерно в 3:30, путь проходит через восточную пустыню. Время зависит от расположения вашего отеля.
Карнакский храм (1–1,5 часа)
Один из крупнейших храмовых комплексов Древнего Египта, строительство которого началось в 16 веке до н. э. и продолжалось более 1300 лет. Над ансамблем работали десятки фараонов. Вы увидите грандиозный гипостильный зал, обелиски и святилища и разберётесь, как и зачем храм расширяли разные правители.
Колоссы Мемнона (10–20 минут)
Вы пересечёте реку и увидите две 20-метровые статуи фараона Аменхотепа III, некогда охранявшие вход в его погребальный храм. От самого храма ничего не сохранилось, но колоссы до сих пор хранят следы древних повреждений и легенд — вы узнаете, почему их называли «поющими».
Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри (40–60 минут)
Заупокойный храм женщины-фараона, высеченный в скале. Вы увидите, как архитектура подчинена ландшафту, и разберётесь, каким было правление Хатшепсут и почему её образ старались стереть из истории.
Долина Царей (около 1 часа)
Главный некрополь Нового царства. Здесь обнаружены 62 гробницы, украшенные сценами загробного пути и религиозных текстов. Вы узнаете, какие фараоны здесь погребены и почему поиски захоронений продолжаются до сих пор.
Обед (около 1 часа). Шведский стол: блюда из мяса, курицы, различные гарниры и салат.
Организационные детали
- В стоимость входят билеты по программе, обед (шведский стол), услуги русскоговорящего гида из нашей команды
- Поездка проходит на большом туристическом автобусе с двумя водителями, охраной, кондиционером. Рекомендуем пользоваться туалетами на остановках и около достопримечательностей — примерно 10–15 египетских фунтов. На обеде туалеты бесплатные
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда ($2–3). Если останется свободное время, гид предложит водную прогулку по Нилу — $10 за чел.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 03:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$160
|Дети до 11 лет
|$140