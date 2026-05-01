Луксор и гробницы в Долине Царей - из Марса-Алама

Выехать до рассвета, чтобы увидеть Карнакский храм и колоссы Мемнона
За один день вы увидите главные достопримечательности загадочного Луксора, который дышит древностью.

Посетите храм, который строили несколько поколений фараонов, пересечёте Нил и узнаете историю женщины-фараона. Познакомитесь с религиозной, политической и погребальной культурой фараонов.
Описание экскурсии

Дорога из Марса-Алама в Луксор (5–7 часов в одну сторону)
Выезжаем примерно в 3:30, путь проходит через восточную пустыню. Время зависит от расположения вашего отеля.

Карнакский храм (1–1,5 часа)
Один из крупнейших храмовых комплексов Древнего Египта, строительство которого началось в 16 веке до н. э. и продолжалось более 1300 лет. Над ансамблем работали десятки фараонов. Вы увидите грандиозный гипостильный зал, обелиски и святилища и разберётесь, как и зачем храм расширяли разные правители.

Колоссы Мемнона (10–20 минут)
Вы пересечёте реку и увидите две 20-метровые статуи фараона Аменхотепа III, некогда охранявшие вход в его погребальный храм. От самого храма ничего не сохранилось, но колоссы до сих пор хранят следы древних повреждений и легенд — вы узнаете, почему их называли «поющими».

Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри (40–60 минут)
Заупокойный храм женщины-фараона, высеченный в скале. Вы увидите, как архитектура подчинена ландшафту, и разберётесь, каким было правление Хатшепсут и почему её образ старались стереть из истории.

Долина Царей (около 1 часа)
Главный некрополь Нового царства. Здесь обнаружены 62 гробницы, украшенные сценами загробного пути и религиозных текстов. Вы узнаете, какие фараоны здесь погребены и почему поиски захоронений продолжаются до сих пор.

Обед (около 1 часа). Шведский стол: блюда из мяса, курицы, различные гарниры и салат.

Организационные детали

  • В стоимость входят билеты по программе, обед (шведский стол), услуги русскоговорящего гида из нашей команды
  • Поездка проходит на большом туристическом автобусе с двумя водителями, охраной, кондиционером. Рекомендуем пользоваться туалетами на остановках и около достопримечательностей — примерно 10–15 египетских фунтов. На обеде туалеты бесплатные
  • Дополнительные расходы: напитки во время обеда ($2–3). Если останется свободное время, гид предложит водную прогулку по Нилу — $10 за чел.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 03:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$160
Дети до 11 лет$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Марсе-Аламе
Провела экскурсии для 746 туристов
Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!

