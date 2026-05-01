За один день вы увидите главные достопримечательности загадочного Луксора, который дышит древностью. Посетите храм, который строили несколько поколений фараонов, пересечёте Нил и узнаете историю женщины-фараона. Познакомитесь с религиозной, политической и погребальной культурой фараонов.

Дорога из Марса-Алама в Луксор (5–7 часов в одну сторону)

Выезжаем примерно в 3:30, путь проходит через восточную пустыню. Время зависит от расположения вашего отеля.

Карнакский храм (1–1,5 часа)

Один из крупнейших храмовых комплексов Древнего Египта, строительство которого началось в 16 веке до н. э. и продолжалось более 1300 лет. Над ансамблем работали десятки фараонов. Вы увидите грандиозный гипостильный зал, обелиски и святилища и разберётесь, как и зачем храм расширяли разные правители.

Колоссы Мемнона (10–20 минут)

Вы пересечёте реку и увидите две 20-метровые статуи фараона Аменхотепа III, некогда охранявшие вход в его погребальный храм. От самого храма ничего не сохранилось, но колоссы до сих пор хранят следы древних повреждений и легенд — вы узнаете, почему их называли «поющими».

Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри (40–60 минут)

Заупокойный храм женщины-фараона, высеченный в скале. Вы увидите, как архитектура подчинена ландшафту, и разберётесь, каким было правление Хатшепсут и почему её образ старались стереть из истории.

Долина Царей (около 1 часа)

Главный некрополь Нового царства. Здесь обнаружены 62 гробницы, украшенные сценами загробного пути и религиозных текстов. Вы узнаете, какие фараоны здесь погребены и почему поиски захоронений продолжаются до сих пор.

Обед (около 1 часа). Шведский стол: блюда из мяса, курицы, различные гарниры и салат.

