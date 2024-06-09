Почувствуйте себя как рыба в воде во время дайвинга на одном из самых живописных пляжей города! С вами всегда будет профессиональный русскоговорящий инструктор, который научит правильно дышать и вести себя под водой и сопроводит вас в незабываемое путешествие к морским глубинам.

Описание экскурсии

Мы заберём вас у отеля, по дороге расскажем много интересного о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и подводных обитателях. Затем вас ждёт инструктаж: вы узнаете, как правильно дышать под водой, какие сигналы подавать инструктору, если, например, вода попала в регулятор подачи воздуха или вы хотите подняться наверх. Важная информация: Экскурсия подойдет как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу. Запрещено: людям с болезнями сердца, после операций на сердце и беременным женщинам. Возрастные ограничения — с 12 до 65 лет.