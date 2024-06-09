Почувствуйте себя как рыба в воде во время дайвинга на одном из самых живописных пляжей города! С вами всегда будет профессиональный русскоговорящий инструктор, который научит правильно дышать и вести себя под водой и сопроводит вас в незабываемое путешествие к морским глубинам.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что вас ожидает:
- Вы увидите завораживающую красоту морских глубин и множество рыб
- А если повезёт
- Встретите черепаху
- Мурену и пятнистых скатов
Описание экскурсии
Мы заберём вас у отеля, по дороге расскажем много интересного о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и подводных обитателях. Затем вас ждёт инструктаж: вы узнаете, как правильно дышать под водой, какие сигналы подавать инструктору, если, например, вода попала в регулятор подачи воздуха или вы хотите подняться наверх. Важная информация: Экскурсия подойдет как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу. Запрещено: людям с болезнями сердца, после операций на сердце и беременным женщинам. Возрастные ограничения — с 12 до 65 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите завораживающую красоту морских глубин и множество рыб
- А если повезёт
- Встретите черепаху
- Мурену и пятнистых скатов
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле (Hyundai Elantra HD)
- Услуги профессионального дайвинг-инструктора
- Входные билеты на территорию пляжа
- Прокат оборудования для дайвинга
Что не входит в цену
- При желании можете приобрести подводные фотографии с вами (стоимость уточняйте в переписке)
- Еда и напитки на территории пляжа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: Окончание экскурсии у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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