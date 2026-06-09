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данную экскурсию, цитирую ваши слова:"Это было самое красивое из моих погружений."

Всё ваши замечания я обязательно учту и поработаю, для удобства и полного понимания с последующими туристами! Благодарю вас, это очень ценно.

Наша координатор случайно перепутала марку автомобиля, приносим свои извинения.

Что касается индивидуального погружения, здесь условия не были нарушены. Для новичков возможно не совсем понятен принцип погружений, поэтому на 1 погружающегося новичка выделен отдельный и индивидуальный инструктор, который идёт за вами (за вашей спиной) и контролирует весь процесс (так как вы этого ещё не умеете), все внимание сосредоточенно на вас. Я и моя команда будем более подробно рассказывать о тонкостях погружений на Красном море и правилах безопасности при погружении.

Приятного отдыха и надеюсь до новых встреч.

С уважением, Салах