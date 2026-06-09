Египет славится как одно из лучших мест для дайвинга. Даже новички смогут насладиться красотой Красного моря. Инструктор проведет инструктаж, обеспечив безопасность и комфорт. Погружение длится не менее 20 минут на глубину до 10 метров. Включены трансфер, страховка и снаряжение.
Погружение доступно с 10 лет, противопоказано при беременности и серьезных проблемах с сердцем и дыханием
Погружение доступно с 10 лет, противопоказано при беременности и серьезных проблемах с сердцем и дыханием
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Яркие коралловые рифы
- 🐠 Экзотические рыбы
- 📚 Профессиональный инструктаж
- 🚌 Включен трансфер
- 🤿 Все необходимое снаряжение
Что можно увидеть
- Коралловые рифы
Описание экскурсии
Знакомство с фантастическим Красным морем. Перед погружением инструктор проведет детальный инструктаж: спокойно и понятно всё расскажет и научит вас нескольким несложным правилам поведения под водой. ️Главное, что от вас потребуется, — не паниковать, спокойно дышать и наслаждаться подводным миром. Вам откроется совсем другая вселенная: с яркими цветами, необычными рыбами и растениями.
Организационные детали
- Погружение возможно с 10 лет. Противопоказано при беременности и людям с серьезными проблемами с сердцем и дыхательной системой.
- Продолжительность погружения — не менее 20 минут, глубина — до 10 метров
- В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, страховка, инструктаж, одно погружение, снаряжение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$54
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салах — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 390 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша компания более 15 лет занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. В нашей команде — профессиональные русскоговорящие гиды с профильным историческим образованием. Мы сделаем все, чтобы отдых с нами запомнился вам надолго!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
U
Всем привет! Хороший продуманный трансфер, оперативно сориентировался под наши пожелания. Само погружение проходит там, где все купаются из-за этого рыбок маловато, и еще в экскурсии прописано погружение не менее, чем на 20 минут, а по факту около 10. Чуть навязчивый фотограф был, но это не проблема.
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Р
Красота. Обязательно к посещению
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А
Это было самое красивое из моих погружений. Но организация начала хромать с момента "за вами выехала серебристая тайота". А приехал Хендай.
С вами будет русскоговорящий инструктор - тоже мимо. Если на
С вами будет русскоговорящий инструктор - тоже мимо. Если на
Салах
Ответ организатора:
Уважаемая Анна, крайне сожалею, что нам не удалось оправдать ваши ожидания от погружения. Самое главное, ради чего туристы едут на
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