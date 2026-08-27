Отдых в Шарм-эль-Шейхе может стать самым ярким воспоминанием о поездке, если провести его у воды. Приглашаем на индивидуальное погружение с берега в одной из лучших локаций города. Подготовка или сертификат не нужны — достаточно желания и хорошего самочувствия. Русскоговорящий инструктор будет сопровождать вас под водой и во время снорклинга. Всё внимание — только вам, никаких групп и очередей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $180 за экскурсию

Описание трансфер

Индивидуальный трансфер — вас заберут из отеля и вернут обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Русскоязычный гид — по дороге к месту погружения гид расскажет о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и его обитателях.

Подробная информация — перед погружением инструктор объяснит, как пользоваться оборудованием и какие жесты использовать для общения под водой.

Погружение с дайвером — вы нырнёте на глубину до 8 метров на 15 минут в сопровождении лицензированного специалиста.

Снорклинг у кораллового рифа — после дайвинга вас ждёт час плавания с маской и трубкой рядом с опытным инструктором, который покажет самые живописные места.

Организационные детали