Отдых в Шарм-эль-Шейхе может стать самым ярким воспоминанием о поездке, если провести его у воды. Приглашаем на индивидуальное погружение с берега в одной из лучших локаций города. Подготовка или сертификат не нужны — достаточно желания и хорошего самочувствия. Русскоговорящий инструктор будет сопровождать вас под водой и во время снорклинга. Всё внимание — только вам, никаких групп и очередей.
Описание трансфер
Индивидуальный трансфер — вас заберут из отеля и вернут обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Русскоязычный гид — по дороге к месту погружения гид расскажет о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и его обитателях.
Подробная информация — перед погружением инструктор объяснит, как пользоваться оборудованием и какие жесты использовать для общения под водой.
Погружение с дайвером — вы нырнёте на глубину до 8 метров на 15 минут в сопровождении лицензированного специалиста.
Снорклинг у кораллового рифа — после дайвинга вас ждёт час плавания с маской и трубкой рядом с опытным инструктором, который покажет самые живописные места.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, аренда всего оборудования для дайвинга и снорклинга
- Дополнительно оплачивается: входной билет на пляж — $5 за чел. для тех, кто участвует в снорклинге
- Ограничения по здоровью: погружение запрещено беременным женщинам, а также людям с серьёзными заболеваниями сердца, скачками давления, сахарным диабетом или после недавних операций
- С вами будут личный сертифицированный инструктор и сопровождающий (русскоговорящий гид) на всё время программы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 516 туристов
Меня зовут Валид, я лицензированный гид-египтолог с высшим образованием и директор туристической компании. Хорошо говорю по-русски и по-английски. Живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 20 лет. Жду вас на Синайском полуострове!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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