Ежедневно в 14:30

Мечтали ли вы познакомиться с дельфинами и поплавать с ними? Я могу исполнить вашу мечту! Приглашаю вас на увлекательное шоу дельфинов.



Маша, Степа и Стеша покажут вам множество трюков.



После представления вы сможете сфотографироваться и поплавать в бассейне в главными артистами шоу.