Ежедневно в 14:30

Дельфинарий и плавание с дельфинами

Мечтали ли вы познакомиться с дельфинами и поплавать с ними

5
8 отзывов
Мечтали ли вы познакомиться с дельфинами и поплавать с ними? Я могу исполнить вашу мечту! Приглашаю вас на увлекательное шоу дельфинов.

Маша, Степа и Стеша покажут вам множество трюков.

После представления вы сможете сфотографироваться и поплавать в бассейне в главными артистами шоу.
Дельфинарий и плавание с дельфинами
Дельфинарий и плавание с дельфинами
Дельфинарий и плавание с дельфинами
Дельфинарий и плавание с дельфинами
Дельфинарий и плавание с дельфинами
Дельфинарий и плавание с дельфинами

Что вас ожидает:

  • Дельфины Маша, Степа и Стеша покажут вам множество трюков, свои умения в рисовании, танцах, пении. После того, как выступление закончится, все желающие за отдельную плату могут пообщаться и сфотографироваться с дельфинами, а также поплавать с ними в бассейне в мини-группе (15 или 30 минут). Получите незабываемые впечатления от общения с дельфинами. Представление начинается в 15:00 и длится около часа. В утренние часы возможно только плавание с дельфинами (без шоу). Внимание! Во время сеанса плавания с дельфинами не разрешается делать фото и видео на собственные устройства. У бассейна работает штатный фотограф.

Правила плаванья с дельфинами:

  • К плаванию с дельфинами не допускаются дети младше 3-х лет;
  • Дети старше 3-х лет допускаются к плаванию с дельфинами, только в сопровождении взрослого умеющего плавать человека и только в спасательном жилете (оплата изымается за две персоны);
  • К плаванию с дельфинами не допускаются беременные женщины;
  • Дети с особенностями развития и заболеваниями двигательного аппарата допускаются к плаванию с дельфинами только в спасательных жилетах и в сопровождении умеющего плавать взрослого человека;
  • При возникновении форс мажорных обстоятельств слушайте пожалуйста тренера и выполняйте его требования, это в целях вашей же безопасности;
  • Волосы должны быть аккуратно собраны;
  • До входа в бассейн, Вы должны снять все украшения (кольца, серьги, браслеты и т. д.), чтобы не поранить дельфинов;
  • Перед погружением в бассейн необходимо принять душ и наденьте купальный костюм, затем надеть гидрокостюм и сменную обувь;
  • Используйте сменную обувь сразу после душа, вплоть до входа в бассейн;
  • Возьмите с собой полотенце и идите к бассейну (полотенце выдаётся без дополнительной оплаты);
  • В случае отказа от купания после внесения оплаты деньги возвращаются только если клиент ещё не зашел в воду. Однако если Вы или Ваш ребенок передумали уже в бассейне, дельфинарий не возмещает оплату. В этой ситуации сотрудники дельфинария предлагают сеанс плавания кому-либо из родственников клиента, а также сеанс контакта с дельфином с помоста или фотосессию рядом с бассейном. Так или иначе, мы делаем всё возможное, чтобы Вы остались довольны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-15 человек
Взрослый (9+) шоу, вход
$25
Ребенок (3-8 лет) шоу, вход
$15
Плавание с дельфинами 15 минут
$80
Плавание с дельфинами 30 минут
$100
Шоу+плавание 15 минут (9+)
$100
Шоу+плавание 15 минут (3-8 лет)
$90
Шоу+плавание 30 минут (9+)
$115
Шоу+плавание 30 минут (3-8 лет)
$110
Сопровождающий на "Плавание с дельфинами"
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер из/в отель
  • Входные билеты
  • Плавание с дельфинами (при выборе опции)
Что не входит
  • Фото и видеосъемка
Место начала и завершения
У шлагбаума вашего отеля
Важная информация
  • При контакте с дельфином:
  • Нельзя прикасаться и закрывать дыхательное отверстие на голове дельфинов!
  • Нельзя засовывать руки в рот дельфинов!
  • Нельзя трогать глаза дельфинов!
  • Нельзя делать резких движений, кричать или пугать дельфинов!
  • Нельзя ложиться или садиться верхом на дельфина!
  • В случае, если вы боитесь дельфина, пожалуйста, спокойно покиньте бассейн.
  • В случае возникновения вопросов сразу подплывите к помосту и обращайтесь к тренеру.
  • Пожалуйста, всегда слушайте и следуйте указаниям тренера.
  • Помните, что отсчёт времени начинается и заканчивается по команде тренера, и в случае необходимости тренер может закончить плавание в любое время.
  • Можно гладить и аккуратно чесать кожу дельфина.
  • Можно браться за спинной плавник (вырост на спине), когда дельфин подплыл.
  • Правила плаванья с дельфинами:
  • К плаванию с дельфинами не допускаются дети младше 3-х лет
  • Дети старше 3-х лет допускаются к плаванию с дельфинами, только в сопровождении взрослого умеющего плавать человека и только в спасательном жилете (оплата изымается за две персоны)
  • К плаванию с дельфинами не допускаются беременные женщины
  • Дети с особенностями развития и заболеваниями двигательного аппарата допускаются к плаванию с дельфинами только в спасательных жилетах и в сопровождении умеющего плавать взрослого человека
  • При возникновении форс мажорных обстоятельств слушайте пожалуйста тренера и выполняйте его требования, это в целях вашей же безопасности
  • Волосы должны быть аккуратно собраны
  • До входа в бассейн, Вы должны снять все украшения (кольца, серьги, браслеты и т. д.), чтобы не поранить дельфинов
  • Перед погружением в бассейн необходимо принять душ и наденьте купальный костюм, затем надеть гидрокостюм и сменную обувь
  • Используйте сменную обувь сразу после душа, вплоть до входа в бассейн
  • Возьмите с собой полотенце и идите к бассейну (полотенце выдаётся без дополнительной оплаты)
  • В случае отказа от купания после внесения оплаты деньги возвращаются только если клиент ещё не зашел в воду. Однако если Вы или Ваш ребенок передумали уже в бассейне, дельфинарий не возмещает оплату. В этой ситуации сотрудники дельфинария предлагают сеанс плавания кому-либо из родственников клиента, а также сеанс контакта с дельфином с помоста или фотосессию рядом с бассейном. Так или иначе, мы делаем всё возможное, чтобы Вы остались довольны.
  • Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплая одежда зимой.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 14:30

Наталья Н.
Наталья Н.
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