Карим А. проводит ещё 5 экскурсий

Цветной каньон является одним из самых популярных мест для экскурсий в Египте. Это удивительный уголок первозданной природы с "лунными" пейзажами. Образованный миллионы лет тому назад в результате землетрясения, повлекшего за собой разлом земной коры, он состоит из красного складчатого песчаника. Своему происхождению обязан дождям, которые в изобилии выпадали в этих краях много лет назад. Вода размывала горные породы и подхватывала частички металлов, унося их вниз по течению потока. Песок, впитывая металлический дождь, раскрасился фантастическими картинами, созданными природой. Ветер, дующий здесь постоянно, "вырезал” в мягкой песчаной породе удивительные узоры. Сам Цветной каньон располагается в 150 км от курорта Шарм-эль-Шейх и в 25 км от городка Нувейбы. Весь путь предстоит проделать на джипах. Это значит, что туристы, которые захотят посмотреть на Цветной каньон, должны рано встать и отправиться в довольно долгое путешествие, которое продолжается около 3 часов с остановками. Цветной каньон находится близко от границы с Саудовской Аравией и, по сути, является частью Синайских гор ⛰️. Оттенки скал в каньоне разнообразные, в основном это разные оттенки коричневого, песочного и бурого цвета. Есть места с очень красивыми 🤩 вкраплениями горных пород, живописно сформированные водой и ветром утесы, склоны и плавные горки. Стоит хотя бы раз взглянуть на удивительную каменную музыку этого природного шедевра, созданного водой, ветром и Солнцем. Посещение кораллового рифа "Голубая дыра" на верблюдах 🐪. Это уникальное место находится в 15 км к северу от Дахаба, где прямо у берега находится большой рифовый массив, с наружной стороны стеной обрывающийся в море 🌊 на глубину более 700 м. Когда-то, миллионы лет назад, уже выросший на 2 метра сплошной стеной коралл, вдруг перестал расти. Края же его, продолжив рост, срослись через сотни тысяч лет. В результате этого получилась огромная коралловая дыра, названная голубой из-за своего небесного цвета. Это огромное отверстие диаметром приблизительно 55 метров, которое в виде сужающегося колодца отвесно уходит вниз на глубину 102 метра. После посещения "Голубой дыры" вы займетесь снорклингом, плавая с маской и ластами. Насладившись плаванием среди красивейших кораллов и различных видов рыб, вас ждет отдых и обед в селении бедуинов. этот экскурсия ⛳ очень увлекательна, познавательна, с долей экстрима и приключений, и в то же время по цене вполне доступна.

Программа экскурсии

В 6. 30- 7. 30 наш гид заберет Вас у ворот отеля на джип-сафари.

Джиппинг (первый час по асфальтированной дороге и ещё полчаса по бездорожью).

Посещение Цветного Каньона (2 часа )

Переезд до Абу-Галума ( Голубая дыра)

Катание на верблюдах (40мин)

Купание в Голубой дыре ( 1 час ) -

Обед в ресторане на берегу море

Переезд в город 🏙️ Дахаб и посещение Восточного рынка, где вы сможете купить себе сувениры

Возвращение в Шарм-Аль-Шейх в 18:00

Что нужно брать с собой ?

Загранпаспорт

Фотоаппарат, кинокамера

Сухой паек (закажите паек за день до выезда на экскурсию на ресепшене отеля, это Ваше право)

Полотенце

Маска и ласты

Деньги

Соответствующая одежда для экскурсии

спортивная одежда

Головной убор

спортивная обувь (обязательно)