Карим А. проводит ещё 5 экскурсий

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Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Если вы любите красоту природы, то вам нужно выехать за пределы отеля.

Со мной вы отправитесь в путешествие на джипах по Синаю.

Я открою для вас самые красивые 🤩 места — Цветной каньон и Голубая дыра.

У вас будет уникальная возможно насладиться египетскими красотами.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $35 за человека

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Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
Цветной каньон является одним из самых популярных мест для экскурсий в Египте. Это удивительный уголок первозданной природы с "лунными" пейзажами. Образованный миллионы лет тому назад в результате землетрясения, повлекшего за собой разлом земной коры, он состоит из красного складчатого песчаника. Своему происхождению обязан дождям, которые в изобилии выпадали в этих краях много лет назад. Вода размывала горные породы и подхватывала частички металлов, унося их вниз по течению потока. Песок, впитывая металлический дождь, раскрасился фантастическими картинами, созданными природой. Ветер, дующий здесь постоянно, "вырезал” в мягкой песчаной породе удивительные узоры. Сам Цветной каньон располагается в 150 км от курорта Шарм-эль-Шейх и в 25 км от городка Нувейбы. Весь путь предстоит проделать на джипах. Это значит, что туристы, которые захотят посмотреть на Цветной каньон, должны рано встать и отправиться в довольно долгое путешествие, которое продолжается около 3 часов с остановками. Цветной каньон находится близко от границы с Саудовской Аравией и, по сути, является частью Синайских гор ⛰️. Оттенки скал в каньоне разнообразные, в основном это разные оттенки коричневого, песочного и бурого цвета. Есть места с очень красивыми 🤩 вкраплениями горных пород, живописно сформированные водой и ветром утесы, склоны и плавные горки. Стоит хотя бы раз взглянуть на удивительную каменную музыку этого природного шедевра, созданного водой, ветром и Солнцем. Посещение кораллового рифа "Голубая дыра" на верблюдах 🐪. Это уникальное место находится в 15 км к северу от Дахаба, где прямо у берега находится большой рифовый массив, с наружной стороны стеной обрывающийся в море 🌊 на глубину более 700 м. Когда-то, миллионы лет назад, уже выросший на 2 метра сплошной стеной коралл, вдруг перестал расти. Края же его, продолжив рост, срослись через сотни тысяч лет. В результате этого получилась огромная коралловая дыра, названная голубой из-за своего небесного цвета. Это огромное отверстие диаметром приблизительно 55 метров, которое в виде сужающегося колодца отвесно уходит вниз на глубину 102 метра. После посещения "Голубой дыры" вы займетесь снорклингом, плавая с маской и ластами. Насладившись плаванием среди красивейших кораллов и различных видов рыб, вас ждет отдых и обед в селении бедуинов. этот экскурсия ⛳ очень увлекательна, познавательна, с долей экстрима и приключений, и в то же время по цене вполне доступна.
Программа экскурсии
  • В 6. 30- 7. 30 наш гид заберет Вас у ворот отеля на джип-сафари.
  • Джиппинг (первый час по асфальтированной дороге и ещё полчаса по бездорожью).
  • Посещение Цветного Каньона (2 часа )
  • Переезд до Абу-Галума ( Голубая дыра)
  • Катание на верблюдах (40мин)
  • Купание в Голубой дыре ( 1 час ) -
  • Обед в ресторане на берегу море
  • Переезд в город 🏙️ Дахаб и посещение Восточного рынка, где вы сможете купить себе сувениры
  • Возвращение в Шарм-Аль-Шейх в 18:00
Что нужно брать с собой ?
  • Загранпаспорт
  • Фотоаппарат, кинокамера
  • Сухой паек (закажите паек за день до выезда на экскурсию на ресепшене отеля, это Ваше право)
  • Полотенце
  • Маска и ласты
  • Деньги
  • Соответствующая одежда для экскурсии
спортивная одежда
  • Головной убор
спортивная обувь (обязательно)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем от солнца
  • Одежда для купания
Что входит
  • Катание на верблюдах
  • Обед
  • Вода в джипе
  • Страховка
Что не входит
  • напитки в ресторане
  • сувениры.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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