1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от €198 за всё до 8 чел.
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина27 мая 2024Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
- SSvetlana19 мая 2024Очень позитивное "путешествие". фото прилагать не стану). У нас был гид Торри, весёлый, но…. Совершенно ничего не рассказывал в пути,
- ДДмитрий24 марта 2024Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
- ЛЛариса26 февраля 2024Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
- РРуслан25 февраля 2024Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный для того, чтобы пробираться
- ЕЕлена22 февраля 2024Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
- ИИнесса17 февраля 2024Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу! Нам очень повезло с сопровождавшим - Тория, безумно общительный, много
- ММихаил1 февраля 2024Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов, такие как катание на
- РРоман13 января 2024The program is excellent, in 1 day you see different beautiful places. program: first quad bikes, then camels, then snorkeling, then
- AAlexander12 ноября 2023мне все очень понравился! Вышло, что прокат гидрокостюмов и ласт был даже дешевле, чем я думал. Гид Сафи очень хороший,
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Цветной каньон»
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