Экскурсии из Шарм-эль-Шейха на Цветной каньон

Найдено 10 экскурсий в категории «Цветной каньон» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €26. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
42 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
115 отзывов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Приключения в заповеднике Набк
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от 198 за всё до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Для тех, кто любит проводить время весело, активно и в какой то степени экстремально! Была с парнем на данной экскурсии. Очень всё понравилось, вернулись домой без задних ног. Замечательный гид Александр! Очень интересно рассказывал про истерю Египта. В общем, очень советую данную экскурсию!
  • S
    Svetlana
    19 мая 2024
    Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
    Очень позитивное "путешествие". фото прилагать не стану). У нас был гид Торри, весёлый, но…. Совершенно ничего не рассказывал в пути,
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    по этому экскурсией это назвать сложно, скорее развлекательная поездка. Лично мне этого не хватило. Заказывали 2 экскурсии. Первую оплачивали на месте, вторую переводом на карту. В целом твёрдая 4, при наличии хоть какого-то исторического рассказа, поставила бы 5ку.

  • Д
    Дмитрий
    24 марта 2024
    6 чудес Синая - авторский тур
    Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
  • Л
    Лариса
    26 февраля 2024
    6 чудес Синая - авторский тур
    Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
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    сделать все и сразу)) Экскурсия Али - это именно такой вариант!))) Не только чудеса Синая, но и море впечатлений, ощущений, познавательных рассказов от гида, прекрасного египетского гостеприимства и галантности, океан внимания и заботы в каждой точке путешествия!)) Али с большой любовью к своей стране, к природе и людям продумал маршрут. Экскурсия и познавательная, и развлекательная, и немного спортивная, и драйвовая, и релаксирующая, ну и, конечно, невероятно красивая! Реально всё в одном флаконе)) На всех остановках Али рассказывает, что и как будет, все отлично, четко организовано, стыковки идут без ожиданий. Отдельная благодарность Али, что четко рассчитано время, чтобы не пересекаться с большими туристическими группами. В нашем случае мы как будто один на один были со всеми красотами природы Египта. Весь маршрут мы двигались на отличном микро-автобусе, где можно было оставить ненужные вещи. На подъезде к цветному каньону пересаживались на очень атмосферный джип и рассекали по настоящей бездорожной пустыне)) Каньон невероятной красоты, огромное количество причудливых форм и красок, но будьте готовы, что в некоторых местах продвижение по нему может быть немного затруднительным. Али предупреждает все женские страхи)) Помогает подниматься и спускаться по склонам каньона, объясняет, что и как, чтобы женское сердце не волновалось)) Такое ощущение, что Али знает каждый камень этой красоты), отлично выбирает ракурсы для фотографий и с удовольствием помогает сделать хорошие фото. После знакомства с цветным каньоном мы покатались на квадроциклах по берегу моря и красивейшего залива. С индивидуальным сопровождающим, который тоже делал живописные остановки, чтобы полюбоваться природой, подышать морским воздухом и сделать фото. Далее по пути нас ждала остановка для знакомства с верблюдами и возможностью прокатиться на них тоже вдоль моря. Ну и далее великолепная "Голубая дыра" - бухта, фактически морской каньон. Кто смотрел фильм "Один вдох", отдельная рекомендация побывать в этом месте, потому что съёмки фильма частично велись здесь и вы увидите много узнаваемых кадров из фильма)) Во время плавания и любования рифом, каньоном и морскими пещерами, которые видны даже просто через маску с поверхности воды, нам удалось увидеть тренировку спортсменов из Англии по фридайвингу. Они спускались на глубину по специальному тросу на одном вдохе и фиксировали на видео каждый момент спуска. Опять же, мы как будто побывали внутри фильма "Один вдох". Ну и закончилось наше путешествие в прекрасном ресторане на берегу моря в Дахабе, где Али заботливо выбрал угощение, чтобы можно было полноценно познакомиться с Египетской кухней. На рынок мы не хотели, поэтому просто прогулялись по набережной Дахаба. Завершилось путешествие также комфортно, нас привезли в отель. Огромное спасибо Али за прекрасное знакомство с Египтом! Его природой, обычаями, историей и людьми Из практических советов туристам): 1. Заказывайте ланч-бокс в отеле для завтрака. Путешествие ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЕ и жалко тратить драгоценное утреннее время на еду. Али делает необходимые по пути санитарные остановки, где, в том числе, можно купить горячие напитки и перекус, но удобнее, когда все есть с собой, едешь, слушаешь интересный рассказ, смотришь на красоты, и, если захотелось, можно перекусить. 2. Одевайте удобную, лучше спортивную, нескользящую обувь для путешествия по каньону. Будьте готовы к умеренным физическим нагрузкам под бережным присмотром Али) 3. Не жалейте денег для посещения Голубой бухты (Голубой дыры)! Это невероятной красоты место! Фактически это морской каньон. И даже если вы походите и поплаваете там не очень долго, то получите море ощущений! Мы хорошо плаваем, но видели, что для плохо плавающих людей были организованы такие цепочки на спасательных кругах с инструктором-спасателем, и все могли любоваться красотами моря! 4. Снаряжение для плавания лучше брать с собой, но если его нет, Али устраивает все наилучшим образом. Можно будет взять напрокат все, что необходимо. 5. Не настраивайтесь, что, например, в Голубой бухте вас будут ждать раздевалки и комфорт)) Это невероятное атмосферное место и главное там - волшебный каньон и море!) Условия на суше спартанские, компенсирующие великолепие моря))

    Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось
  • Р
    Руслан
    25 февраля 2024
    Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
    Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный для того, чтобы пробираться
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    сквозь песок. Гиды помогали в трудных местах идти через каньон. Было время на то, чтобы пофотографироваться и оглядеться по сторонам. Пожалуй, каньоны - действительно стоящее место из всех вариантов рядом с Шармом. Не обошлось и без дополнительных затрат. Нам навязали покупку арафаток в местной забегаловке, объяснив это тем, что везде песок и ветер. На деле гиды сами были без арафаток и никакие арафатки нам не пригодились. По ходу маршрута нас преследовал "базар" из трех человек, которые предлагали чай и украшения.

    Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный
  • Е
    Елена
    22 февраля 2024
    6 чудес Синая - авторский тур
    Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
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    Екатерины. Живописные каньоны, интересный рассказ, вкусный обед на берегу моря. Отдельно отметим отличный и абсолютно свободный русский язык у Али. И, что важно, историческое образование. Комфортабельный автобус, приветливый водитель. Честные 5 звезд:)

  • И
    Инесса
    17 февраля 2024
    Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
    Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу! Нам очень повезло с сопровождавшим - Тория, безумно общительный, много
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    рассказывал как по ходу экскурсии так и про традиции египтян и бедуинов, отвечал на все вопросы, помогал выбирать ракурсы для фото, советовал где можно было бы что-то приобрести дешевле. При купании, конечно, можете взять свою маску - но без гидрокостюма точно не советовала бы в кораллы - выход сложный, волнистый и каменистый - для собственного спокойствия лучше арендовать. А так - экскурсия потрясающая - квадроцикл, верблюд, кораллы, обед, и на джипах в сам каньон! Очень советуем!

    Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу!Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу!
  • М
    Михаил
    1 февраля 2024
    Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
    Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов, такие как катание на
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    квадроциклах, верблюдах, снорклинг и обед/чай у бедуинов и при этом не бывали раньше в этих местах, то экскурсию можно брать. Для более требовательных туристов я бы не рекомендовал. Фактически много несоответствия с описанием. Во-первых никаких джипов от отеля нас не забирали, ехали на обычном микроавтобусе. Джип был в самом конце, который отвозит и забирает из каньона. Опыт интересный, но совсем не то, что мы представляли. Старый закрытый джип, в который набивается 10-12 человек, толкание по песчаным барханам и запах бензина. Дорога на нём занимает около 10-15 минут в одну сторону. Совсем не час-полтора о которых идёт речь в описании. Во-вторых Дахаб. Обещают прогулку по настоящему восточному рынку, на самом деле привозят в один большой магазин с маслами и другими сувенирами по завышенным ценам. Из окна микроавтобуса Дахаб показался нам действительно интересным местом и хотелось бы погулять по нему и узнать что-то о городе. В-третьих это гид. По правде говоря, слово гид совершенно не подходит, это был просто сопровождающий, который неплохо говорит по-русски. Вся информация от него сводилась к тому куда мы едем, что там будем делать, сколько времени проведём. За все 10 часов экскурсии он не рассказал практически никакой информации, кроме пары стандартных фактов из Википедии о кол-ве населения и распределении по территории. Нашим "гидом" был Карим, возможно просто не повезло и другие гиды лучше. Плавание в лагуне. Риф большой, интересный, но далеко не самый красивый. Навязывают снаряжение, в нашу поездку прайс был $10 с человека за весь комплект: костюм, ласты, жилет и маска. Мы брали только жилеты, этого оказалось достаточно, особенно если море спокойное. Каньон. То, за что поставил 4, а не 3 звезды. Место действительно красивое, удачно распланировано время приезда в конце дня, приятная тень от гор позволяет спокойно и комфортно погулять и насладиться атмосферой. Это место оправдывает экскурсию. Дополнительно хочется сказать спасибо фотографу, вёл себя очень спокойно и ненавязчиво, фотографии сделал хорошие.

    Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристовРазвлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристовРазвлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристовРазвлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов
  • Р
    Роман
    13 января 2024
    День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
    The program is excellent, in 1 day you see different beautiful places. program: first quad bikes, then camels, then snorkeling, then
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    safari (canyon)- this is a good choice. Thank you very much to the guide Said, super friendly, attentive - he told you all the details of the trip and places

  • A
    Alexander
    12 ноября 2023
    Пять приключений на Синае
    мне все очень понравился! Вышло, что прокат гидрокостюмов и ласт был даже дешевле, чем я думал. Гид Сафи очень хороший,
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    уделял каждому внимание. Посмотрел на мою просьбу маску для сноркелинга и поменял на свою силиконовую, чтобы мне было комфортнее. Это очень мило. Также было забавно, как он всех фотографировал на каньоне) Прогулка по каньону мне очень понравился! Открылись чудесные виды сверху и идти по узкому коридору очень захватывающе. Ну а красоту рифа в голубой лагуне не передать! В общем рекомендую эту экскурсию! Спасибо Карим)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Цветной каньон»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
  2. Дайвинг в фантастическом Красном море
  3. Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
  4. День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
  5. 6 чудес Синая - авторский тур
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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