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палящим солнцем. В ряде мест реально опасно и не удобно - не подготовленному человеку будет очень тяжело. В общем после Цветного каньена были уставшие и разбитые а тут надо еще в Абу галум ехать. Абу галум - в целом - риф красивый. Но: - спуск в воду только один и он очень узкий и достаточно сложный а желающих войти много. Людей там как в муравейнике. Еще и те, кто с аквалангом - а они входят и погружаются достаточно медленно. В общем, знал бы заранее - поехал бы только в Абу галум и на автобусе."