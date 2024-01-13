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Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Групповая
8.5 часов
Цвета Синая (джип сафари)
«Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$56 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман13 января 2024The program is excellent, in 1 day you see different beautiful places. program: first quad bikes, then camels, then snorkeling, then
- DDaria12 ноября 2023Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили хорошие масла. Обед был
- ВВалерия31 октября 2023Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!! Очень насыщенно, красивые виды, отношение к каждому участнику группы. Так получилось, что я была
- ВВасилий2 января 2023Всё понравилось. Гид Муса большой профессионал!
- ППавел11 марта 2017Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра"Цветной каньон - лазили по горам около часа, смотреть особо нечего - один и тот же пейзаж, все это под
- ККлава3 марта 2017Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыраогромное спасибо kiwi travel, в частности Кариму за интересные экскурсии. Брали остров Тиран с погружением и цветной каньон с катанием
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Джиппинг»
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