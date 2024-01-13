Покататься на джипах в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
Цвета Синая (джип сафари)
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Цвета Синая (джип сафари)
«Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$56 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    13 января 2024
    День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
    The program is excellent, in 1 day you see different beautiful places. program: first quad bikes, then camels, then snorkeling, then
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    safari (canyon)- this is a good choice. Thank you very much to the guide Said, super friendly, attentive - he told you all the details of the trip and places

  • D
    Daria
    12 ноября 2023
    День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
    Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили хорошие масла. Обед был
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    сытный, входил в стоимость экскурсии. Было б классно сначала покататься на квадрах, а потом поплавать, а не наоборот. В остальном все классно:)

    Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купилиГид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купилиГид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купилиГид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили
  • В
    Валерия
    31 октября 2023
    День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
    Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!! Очень насыщенно, красивые виды, отношение к каждому участнику группы. Так получилось, что я была
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    одна русскоговорящая, но мне повезло, гид хорошо знал язык) Хочу сказать отдельное спасибо за с сноркелинг, я плохо плаваю, но гид любезно взял меня за ручку и плавал со мной 🙃 В общем, отлично, советую 👍🏽 Спасибо!!!!!

    Супер! Потрясающе 😻Супер! Потрясающе 😻Супер! Потрясающе 😻Супер! Потрясающе 😻Супер! Потрясающе 😻
  • В
    Василий
    2 января 2023
    Цвета Синая (джип сафари)
    Всё понравилось. Гид Муса большой профессионал!
  • П
    Павел
    11 марта 2017
    Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
    "Цветной каньон - лазили по горам около часа, смотреть особо нечего - один и тот же пейзаж, все это под
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    палящим солнцем. В ряде мест реально опасно и не удобно - не подготовленному человеку будет очень тяжело. В общем после Цветного каньена были уставшие и разбитые а тут надо еще в Абу галум ехать. Абу галум - в целом - риф красивый. Но: - спуск в воду только один и он очень узкий и достаточно сложный а желающих войти много. Людей там как в муравейнике. Еще и те, кто с аквалангом - а они входят и погружаются достаточно медленно. В общем, знал бы заранее - поехал бы только в Абу галум и на автобусе."

  • К
    Клава
    3 марта 2017
    Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
    огромное спасибо kiwi travel, в частности Кариму за интересные экскурсии. Брали остров Тиран с погружением и цветной каньон с катанием
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    на верблюдах и обедом в г. Дахаб. Непередаваемое впечатление и воспоминания на всю жизнь. Все было организованно на высшем уровне, за отличную цену. Советую всем обращаться, не пожалеете! Мы обязательно еще вернемся

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Джиппинг»

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  2. Цвета Синая (джип сафари)
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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 56. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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