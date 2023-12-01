Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Морская прогулка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор. В стоимость включен трансфер и обед (фуршет), безалкогольные напитки неограниченное количество.
Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх
Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх
Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх
Ближайшие даты:
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
Ещё
даты

Описание

Важная информация:

  • По желанию можете заранее заказать дайвинг +10$.
  • Также можете арендовать снаряжения для снорклинга.
  • Алкоголь на борту запрещен, в порту ведется досмотр перед посадкой.
  • Можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро и египетскими фунтами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Яхта
  • Фуршет
Что не входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ваша гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеВодные развлеченияПодводное плаваниеЖивотныеНа яхтеVIP-туры

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Взглянуть на город в свете ночных огней и встретить закат у моря
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
6042 за всё до 3 чел.
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Отыскать «жемчужины» на прилавках восточного базара и узнать о главных ремеслах Египта
Сегодня
Завтра
3 дек
4 дек
3831 за всё до 3 чел.
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
13 отзывов
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Ваш отель
Сегодня
Завтра
3 дек
4 дек
$24 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ