Морская прогулка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор. В стоимость включен трансфер и обед (фуршет), безалкогольные напитки неограниченное количество.
Ближайшие даты:
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Важная информация:
- По желанию можете заранее заказать дайвинг +10$.
- Также можете арендовать снаряжения для снорклинга.
- Алкоголь на борту запрещен, в порту ведется досмотр перед посадкой.
- Можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро и египетскими фунтами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Яхта
- Фуршет
- Что не входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница (шлагбаум)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Взглянуть на город в свете ночных огней и встретить закат у моря
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
60€42 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Отыскать «жемчужины» на прилавках восточного базара и узнать о главных ремеслах Египта
Сегодня
Завтра
3 дек
4 дек
38€31 за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Сегодня
Завтра
3 дек
4 дек
$24 за человека