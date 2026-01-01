Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Египетские Мальдивы" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 1500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5