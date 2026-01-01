-
15%
Водная прогулка
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$46.80
$55 за человека
Водная прогулка
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 07:30
$45 за человека
Водная прогулка
Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
$40 за человека
Водная прогулка
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Начало: У вашего отеля
$1500 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху в категории «Египетские Мальдивы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-эш-Шейхе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Шарм-эш-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-эш-Шейху в феврале 2026
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Египетские Мальдивы" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 1500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-эш-Шейхе на 2026 год по теме «Египетские Мальдивы», 384 ⭐ отзыва, цены от $40. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель