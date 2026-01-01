Мои заказы

Египетские Мальдивы – экскурсии в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Египетские Мальдивы» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
10 часов
-
15%
338 отзывов
Водная прогулка
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$46.80$55 за человека
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
На яхте
7 часов
44 отзыва
Водная прогулка
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 07:30
$45 за человека
Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх
На яхте
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Египетские Мальдивы на Vip-Яхте в Шарм-эш-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
$40 за человека
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
На яхте
8 часов
Водная прогулка
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Начало: У вашего отеля
$1500 за всё до 12 чел.

