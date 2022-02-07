Экскурсия в Каир с перелетом на самолете

Экскурсия с авиаперелетом, автобусная, пешеходная

4.5
4 отзыва
Групповая
Экскурсия с авиаперелетом, автобусная, пешеходная.

Младенцы от 0 до 1 года - бесплатно, без предоставления места в автобусе и в самолете.

Дети от 2х до 4х лет - по сниженной цене, без предоставления места в автобусе, но с предоставлением места в самолете.

Необходимо взять с собой: паспорта, удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, завтрак "с собой" (вам необходимо заказать заранее на рецепции вашего отеля), деньги на личные расходы, фотоаппарат.

Возвращение в отель около 21:00.
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Институт папируса
  • Фабрика масел
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость авиабилетов НЕ возвращается!

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Рано утром из отеля мы выезжаем в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Самолет до Каира летит менее часа. Всего 50 минут пути - и мы на месте!

Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея. В его залах размещено более 120 тысяч древних экспонатов, среди которых легендарная золотая коллекция Тутанхамона.

Желающие смогут покататься по Нилу на лодке за дополнительную плату. Во время такой прогулки можно увидеть известные дворцы и отели Каира.

Затем мы пообедаем в ресторане (шведский стол) и отправимся на папирусную фабрику, чтобы узнать об этапах и истории изготовления древнего материала.

После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле.

Программа завершится посещением парфюмерной лавки с чудесными ароматами.

Вылетаем из аэропорта Каира в 19:30. По прилету в Шарм-эль-Шейх нас будет ждать трансфер в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авиаперелет по маршруту Шарм-эль-Шейх - Каир - Шарм-эль-Шейх. Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты в Национальный Каирский музей и на территорию Сфинкса и Пирамид
Что не входит
  • Входные билеты во внутрь Пирамид (400ег. ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел.
  • Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 04:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 04:00

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
Л
7 фев 2022
Мне понравилось, что группа была маленькая. Сразу меньше времени на сборы и больше на достопримечательности. Гид был местный парень, довольно хорошо владеющий русским. Ошибки были, но как-то более интересно с местными гидами на экскурсиях - можно задавать любые вопросы. Еще один плюс - успели вернуться к ужину в отель.
О
31 янв 2022
Если у вас есть финансовая возможность выбрать самолетную экскурсию - выберите ее! Конечно небо и земля в плане самочувствия. В 2018м были на автобусной экскурсии - устали дико. А в этот раз - 40 минут на самолете и ты на месте! Совсем другой взгляд на Каир!
И
15 янв 2022
Накануне Карим прислал нам смс с точным временем выезда в вотс ап. Вышли к этому времени к шлагбауму - автобус уже стоял. Оказалось нас забирают самыми первыми. Собрали туристов из отелей. В аэропорту, к моему удивлению, все прошло оперативно. Долетели быстро, за 40 минут. Гидом был местный парень, который говорил на русском с акцентом. К информации, которую он рассказывал, у меня вопросов нет, но слух, лично мне, его акцент резал прилично. Жену акцент не смутил. Очень понравился Каирский музей. Как-то от Пирамид эффекта "вау" ожидаешь и они его производят, а от музея мы ничего не ожидали, поэтому понравилось вдвойне. Круиз по Нилу не заказывали.
Р
10 янв 2022
Хочу поблагодарить вас за организацию этой экскурсии. Мы увидели сколько много деталей было учтено. Все прошло без задержек, самолет вылетел вовремя, никто не потерялся (что очень важно на таких экскурсиях). Мы спокойно насладились красотами Каира. За это благорадим! Будем обращаться еще!

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