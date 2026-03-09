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Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах

Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Петра — место контрастов.

Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.

Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
4.8
20 отзывов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах

Описание экскурсии

Ночной паром, автобус и пустыня из кино

Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. Вы поедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры.

Прогулка по ущелью и исследование Петры

От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км по ущелью Сик. А в древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте.

Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола.

Программа

  • Выезд от отеля в Шарм-эль-Шейхе в город Таба (около полуночи)
  • Пересадка на паром до иорданского города Акаба, прохождение границы
  • 3-часовая дорога на автобусе до города Вади-Муса с остановкой у сувенирных магазинов
  • Пешая прогулка до Петры по ущелью Сик (около 1 км)
  • Осмотр достопримечательностей: дворца Эль-Хазне, римского театра, усыпальниц царей, памятников, обелисков, колоннады
  • Свободное время, подъём на гору Аль-Хабис до крепости эпохи крестоносцев (по желанию)
  • Обед в ресторане в Вади-Муса
  • Возвращение в Акабу, свободное время для прогулок и шопинга
  • Обратный путь в Шарм-Эль-Шейх до отеля — к 01:00 следующей ночи

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за 2 дня до экскурсии организатору. Оплатить можно переводом на карты Сбера и Т-банка или наличными. После внесения предоплаты мы забронируем для вас билеты по маршруту и вышлем чеки
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 2 дня до поездки, оплата переведённая гиду, не возвращается
  • Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Трасса — серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия.
  • В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов
  • Возможно провести экскурсию индивидуально для 2 человек — $1675 за двоих
  • Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

В стоимость включено

  • Виза в Иорданию
  • Поездки на автобусе и пароме
  • Входные билеты в Петру
  • Обед в Вади-Муса
  • Услуги сопровождающего в Египте и гида в Иордании

Дополнительные расходы

  • Напитки на обеде
  • Катание на верблюде, осле или повозке
  • Сувениры, личные покупки

в среду и субботу в 01:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$340
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5365 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
4
3
2
1
Ирина
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай, с неплохим русским и достаточными знаниями, чтобы ответить на огромное количество вопросов, возникших в
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процессе путешествия. Петра - это одно из чудес света, напоминающих нам о жизни и быте одного из древнейших народов, живших более 2000 лет назад. Экскурсией мы очень довольны. всем советуем, останетесь довольны😍

Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,+5
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
Это была фантастичная экскурсия! Давно хотелось посмотреть этот затерянный среди скал древний город. Гида звали Николай,
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Buraia
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона чем невероятно оживлял красками пустынные пейзажи. Много интересных фактов о традициях местных жителей.
внутри археологического
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комплекса виды просто захватывают дух, ты прям дышишь этой историей, которую хранят эти храмы. Я мечтала увидеть Петру еще с детства и сорвалась сюда как только услышала что есть такая экскурсия. И это место действительно захватывает дух, оживают все фильмы которые тут снимали, они сразу всплывают в а воспоминаниях как будто стерео картинки 😻😻😻😻 просто космос, такой размах, масштаб, так бы хотелось увидеть как жили тут набатийцы, и конечно когда тут гуляешь кажется что где то за углом за тобой следить фриманы 😈😈😈 Но дорога чтобы сюда добраться конечно была не простая: сначала один автобус, потом другой, дальше паром, и снова в автобус … но это тоже часть этого сказочного путешествия и общее впечатление в целом не портит.
Главное правильно к ней подготовиться 👍👍

Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона+2
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
Это было потрясающее погружен е в атмосферу древней Петры, наш гид рассказывал потрясающие истории этого региона
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А
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу, виды просто поражают. Отдельное спасибо хочется сказать гидам (Валид и Кайд, который сопровождал нас
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в самой Иордании). Рассказывают истории с очень интересными фактами, отвечают на все вопросы и все преподносится с ноткой юмора, так что скучно слушать точно не будет. В плане организации, тоже все прекрасно.
Петра - одно из новых семи чудес света, и когда находишься там, масштаб просто поражает. Невероятно красивый каньон, древний город, высеченный в скалах. Просто не верится, что люди это сделали сами столько лет назад. Сначала была основная часть экскурсии, где нам рассказали историю, затем дали достаточно много свободного времени, чтобы все посмотреть и пофотографироваться. Конечно, минус, это толпы туристов, но от них никуда не деться. Если вы устанете ходить, то можно сесть на электрокар, который вас довезет, или прокатиться на лошадях или осликах.
После прогулки мы отправились на обед в ресторане, где был шведский стол и очень вкусная еда. Затем заехали в местные магазинчиками за сувенирами. И потом поехали обратно в отели.
Да, ровно сутки длится эта экскурсия, и под конец ты уже очень уставший, но поверьте, это того стоит!
Вообще, Иордания - удивительное место, и эта экскурсия - возможность познакомиться с этой страной, чтобы понять, что хочешь приехать туда снова. Потому что посмотреть там есть много чего.
Так что ни капли не сомневайтесь и обязательно берите эту экскурсию!

Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,+1
Экскурсия в Петру меня очень поразила и оставила море положительных впечатлений. Несмотря на долгую изнуряющую дорогу,
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Alena
Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий гид, на стороне Иордании встречает другой русскоговорящий гид. Далее все делятся на две группы:
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русскоговорящие и англоговорящие. Виды удивительные по пути в Петру, ну а Петра отдельный вид наслаждения. Гид Николай рассказывает историю страны, шутит шутки. Подскажет, где выгоднее купить сувениры. Экскурсия заняла чуть меньше суток, но оно того стоит.
Наша группа два организована, поэтому проблем не было, никто не потерялся и не заблудился.
Благодарю Валида за организацию. Также интересовался как проходит наша экскурсия и был на связи.
Валид, огромная вам благодарность от меня и моей семьи. Вы скрасили наш отдых🙏🏻

Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий
Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий
Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий
Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий
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К
Очень красивая экскурсия! Организация прекрасная, все учтено на каждом этапе. Валид отзывчивый и внимательный организатор, всегда на связи. Гид в самой Петре у нас был Николай, очень приятный с отличным юмором, интересно и легко вел экскурсию. Спасибо, все было чудесно!
Валид
Валид
Ответ организатора:
Кира, большое спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия в Петру оставила у вас яркие впечатления. Мы всегда стараемся сделать ваше путешествие незабываемым и будем рады видеть вас снова! С уважением, Валид
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И
Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века до н. э., превзошла все ожидания! Во-первых, конечно, впечатлила самая популярная конструкция, являющаяся визитной
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карточкой Петры и распиаренная Индианой Джонсом, Аль-Хазне (Сокровищница). Она вобрала в себя примеры ключевых стилей древности: тут и коринфские колонны, и, если присмотреться, погребальная урна, которой венчается сокровищница, увитая арабесками. Короче говоря, просто красивая восточная эклектика!
Во-вторых, шикарнейшее ущелье Сик, которое выводит нас к Аль-Хазне и благодаря которому заблудиться там просто невозможно. Примечательно то, что этот каньон образовался в результате естественного разделения природной горы. Тут, конечно, завораживает цветовая палитра, ее оттенки и волнообразные переходы. А еще, если выждать, когда пройдет толпа туристов, можно послушать идеальную тишину!!!
Ну и в-третьих, здесь представлены прекрасные примеры самых разнообразных захоронений! Первые можно встретить, буквально на входе в город: гробница-обелиск, над которой находятся четыре пирамиды и ниша с барельефом, символизирующим 5 похороненных здесь людей. От Аль-Хазне далее в город ведет улица Фасадов, где также представлены фасады скальных могил, где хоронили обычных людей. Ну и отдельный погребальный комплекс - Королевские гробницы, которые расположены почти напротив скального амфитеатра. И да, не могу не сказать, что хоть и издалека, но удалось увидеть могилу Аарона, старшего брата Моисея!
Орг. моменты: 1. Времени на погулять среди прекрасной древности – предостаточно! 2. Удивила основательная экипировка туристов в походную одежду и трекинговые кроссовки. Не делайте этого)) Благодаря тому, что бОльшая часть пути пролегает через каньон, прямых лучей солнца нет, как и нет песчаных заносов. Это неповторимое место для неповторимых фоток! Точно не в майках, кепках и безразмерных штанах. Но да, дело вкуса. 3. Да, это не самая простая экскурсия в части перемещений, но быстрее и не получится. В этом нужно себе сразу отдавать отчет и не жаловаться на судьбу. На мой взгляд, логистика и график экскурсии выстроен вполне логично и разумно.
Резюме: место потрясающее! Захватывающее! Достойное того пути, который мы к нему проделали!

Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века
Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века
Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века
Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века
Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века
Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века
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