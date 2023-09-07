Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах

Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании

5
1 отзыв
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Петра — место контрастов.

Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.

Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ночной паром, автобус и пустыня из кино

Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. Вы поедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры.

Прогулка по ущелью и исследование Петры

От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км по ущелью Сик. А в древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте.

Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола.

Программа

  • Выезд от отеля в Шарм-эль-Шейхе в город Таба (около полуночи)
  • Пересадка на паром до иорданского города Акаба, прохождение границы
  • 3-часовая дорога на автобусе до города Вади-Муса с остановкой у сувенирных магазинов
  • Пешая прогулка до Петры по ущелью Сик (около 1 км)
  • Осмотр достопримечательностей: дворца Эль-Хазне, храма Ад-Дейр, римского театра, усыпальниц царей, памятников, обелисков, колоннады
  • Свободное время, подъём на гору Аль-Хабис до крепости эпохи крестоносцев (по желанию)
  • Обед в ресторане в Вади-Муса
  • Возвращение в Акабу, свободное время для прогулок и шопинга
  • Обратный путь в Шарм-Эль-Шейх до отеля — к 01:00 следующей ночи

Организационные детали

  • Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Трасса — серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия.
  • В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов

В стоимость включено

  • Виза в Иорданию
  • Поездки на автобусе и пароме
  • Входные билеты в Петру
  • Обед в Вади-Муса
  • Услуги сопровождающего в Египте и гида в Иордании

Дополнительные расходы

  • Напитки на обеде
  • Катание на верблюде, осле или повозке
  • Сувениры, личные покупки

в среду и субботу в 01:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
Н
7 сен 2023
Петра невероятная. Ехала из Шарма, дорога утомительная по длительности, но организована без заминок. Автобусы с кондиционером, чистые. Гид хорошо владеет русским и сопровождает группу. Обед свежий, для покупок и кофе есть время

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