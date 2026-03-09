Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.
Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Описание экскурсии
Ночной паром, автобус и пустыня из кино
Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. Вы поедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры.
Прогулка по ущелью и исследование Петры
От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км по ущелью Сик. А в древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте.
Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола.
Программа
- Выезд от отеля в Шарм-эль-Шейхе в город Таба (около полуночи)
- Пересадка на паром до иорданского города Акаба, прохождение границы
- 3-часовая дорога на автобусе до города Вади-Муса с остановкой у сувенирных магазинов
- Пешая прогулка до Петры по ущелью Сик (около 1 км)
- Осмотр достопримечательностей: дворца Эль-Хазне, римского театра, усыпальниц царей, памятников, обелисков, колоннады
- Свободное время, подъём на гору Аль-Хабис до крепости эпохи крестоносцев (по желанию)
- Обед в ресторане в Вади-Муса
- Возвращение в Акабу, свободное время для прогулок и шопинга
- Обратный путь в Шарм-Эль-Шейх до отеля — к 01:00 следующей ночи
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за 2 дня до экскурсии организатору. Оплатить можно переводом на карты Сбера и Т-банка или наличными. После внесения предоплаты мы забронируем для вас билеты по маршруту и вышлем чеки
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 2 дня до поездки, оплата переведённая гиду, не возвращается
- Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Трасса — серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия.
- В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов
- Возможно провести экскурсию индивидуально для 2 человек — $1675 за двоих
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
В стоимость включено
- Виза в Иорданию
- Поездки на автобусе и пароме
- Входные билеты в Петру
- Обед в Вади-Муса
- Услуги сопровождающего в Египте и гида в Иордании
Дополнительные расходы
- Напитки на обеде
- Катание на верблюде, осле или повозке
- Сувениры, личные покупки
в среду и субботу в 01:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$340
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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