Экскурсии в Иорданию из Шарм-эш-Шейха

Найдено 5 экскурсий в категории «Иордания» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $225, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
На машине
13 часов
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Сегодня в 19:00
Завтра в 03:00
$485$570 за всё до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 20:00
11 дек в 20:00
15 дек в 20:00
$225 за человека
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
На автобусе
На пароме
13 часов
14 отзывов
Групповая
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Погрузитесь в историю и архитектуру древнего города Петры, высеченного в скалах. Вас ждут захватывающие виды, интересные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
13 дек в 01:00
17 дек в 01:00
$300 за человека
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $300 за всё до 4 чел.
Путешествие в Петру - одно из семи новых чудес света (из Шарм-эль-Шейха)
На автобусе
13 часов
Групповая
Путешествие в Петру из Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Петру - город, высеченный в скалах. Откройте для себя историю и культуру набатейцев на этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
Завтра в 01:00
13 дек в 01:00
$305 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alena
    30 ноября 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий гид, на стороне Иордании
    встречает другой русскоговорящий гид. Далее все делятся на две группы: русскоговорящие и англоговорящие. Виды удивительные по пути в Петру, ну а Петра отдельный вид наслаждения. Гид Николай рассказывает историю страны, шутит шутки. Подскажет, где выгоднее купить сувениры. Экскурсия заняла чуть меньше суток, но оно того стоит.
    Наша группа два организована, поэтому проблем не было, никто не потерялся и не заблудился.
    Благодарю Валида за организацию. Также интересовался как проходит наша экскурсия и был на связи.
    Валид, огромная вам благодарность от меня и моей семьи. Вы скрасили наш отдых🙏🏻

  • И
    Инна
    10 августа 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века до н. э., превзошла
    все ожидания! Во-первых, конечно, впечатлила самая популярная конструкция, являющаяся визитной карточкой Петры и распиаренная Индианой Джонсом, Аль-Хазне (Сокровищница). Она вобрала в себя примеры ключевых стилей древности: тут и коринфские колонны, и, если присмотреться, погребальная урна, которой венчается сокровищница, увитая арабесками. Короче говоря, просто красивая восточная эклектика!
    Во-вторых, шикарнейшее ущелье Сик, которое выводит нас к Аль-Хазне и благодаря которому заблудиться там просто невозможно. Примечательно то, что этот каньон образовался в результате естественного разделения природной горы. Тут, конечно, завораживает цветовая палитра, ее оттенки и волнообразные переходы. А еще, если выждать, когда пройдет толпа туристов, можно послушать идеальную тишину!!!
    Ну и в-третьих, здесь представлены прекрасные примеры самых разнообразных захоронений! Первые можно встретить, буквально на входе в город: гробница-обелиск, над которой находятся четыре пирамиды и ниша с барельефом, символизирующим 5 похороненных здесь людей. От Аль-Хазне далее в город ведет улица Фасадов, где также представлены фасады скальных могил, где хоронили обычных людей. Ну и отдельный погребальный комплекс - Королевские гробницы, которые расположены почти напротив скального амфитеатра. И да, не могу не сказать, что хоть и издалека, но удалось увидеть могилу Аарона, старшего брата Моисея!
    Орг. моменты: 1. Времени на погулять среди прекрасной древности – предостаточно! 2. Удивила основательная экипировка туристов в походную одежду и трекинговые кроссовки. Не делайте этого)) Благодаря тому, что бОльшая часть пути пролегает через каньон, прямых лучей солнца нет, как и нет песчаных заносов. Это неповторимое место для неповторимых фоток! Точно не в майках, кепках и безразмерных штанах. Но да, дело вкуса. 3. Да, это не самая простая экскурсия в части перемещений, но быстрее и не получится. В этом нужно себе сразу отдавать отчет и не жаловаться на судьбу. На мой взгляд, логистика и график экскурсии выстроен вполне логично и разумно.
    Резюме: место потрясающее! Захватывающее! Достойное того пути, который мы к нему проделали!

  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Нам очень понравилась поездка, все достаточно хорошо организовано, Валид всегда на связи👍 ну и сама Петра однозначно выше всяких похвал ☺️
  • Е
    Екатерина
    13 марта 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Экскурсия очень понравилась, стоит обязательно съездить. Недаром Петру называют одним из новых чудес света. Но учитывайте, что дорога дальняя. В
    целом ехать комфортно, сначала на автобусе в Египте, потом на пароме и опять на автобусе уже в Иордании. Во время поездки было по две остановки туда и обратно, на остановках бесплатные туалеты и сувениры, если кто хочет купить. У нас был гид Николай, очень весёлый, интересно рассказывает и хорошо организовывает группу. В поездке включён обед в Иордании, лучше брать его после экскурсии, во второй половине дня, чтобы легче было идти пешком несколько километров. С собой желательно взять какой-нибудь мелкий перекус или ланч бокс из отеля, чтобы съесть утром во время переправы на пароме. Еще нам повезло, что сейчас Рамадан, поэтому людей в Петре было не так много, можно сделать хорошие фото. Также несколько месяцев назад значительно сократилось количество торговых лавочек местных бедуинов, которые на протяжении всей дороги в Петру продавали свой товар, тем самым мешая экскурсиям.

  • И
    Ирина
    6 марта 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Организация в минусе. Просто портит все впечатление. Перепрыгивания с автобуса на автобус(непонятно почему нельзя сразу посадить попутчиков?).
    Завтрак из отеля съедается
    в 7 утра, а обед только в 17:00. Время на самостоятельный осмотр ограниченно, но посетили три или четыре сувенирных лавки!!! В которых один и тот же ассортимент, одни и те же цены. Лучше по Петре гулять. (но это мой взгляд, я ехала за впечатлениями)
    Опять же путешествие заняло 23ч 30 минут, а если бы не бесконечные сувенирные лавки могло быть ограничено 12-15 часами. В результате ужасно утомленная почти в 2 часа ночи пишу этот негативный отзыв увы.

  • Л
    Любовь
    27 февраля 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Нам понравилась экскурсия. В Иордании отличный гид (Николай Николаевич (группа Ландыши)) с юмором, много интересного рассказал. Подсказал что купить, а на что тратиться не стоит. Со стороны Египта - все отлично организовано. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    17 января 2025
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    То, ради чего точно стоит посетить Иорданию - это Петра. Одна из новых семи чудес Света. Величие, масштабность и некий
    флëр загадочности, безусловно поражают воображение. Именно за это -высокая оценка. Стоит отметить заслуги гида в Иордании Хикама, который был максимально дружелюбен и, не смотря на не всегда грамотно выстроенную русскую речь, старался максимально делиться своими познаниями об истории и культуре страны. Обед был также неплохо организован. При этом, всë же не могу не отметить достаточно долгий и сложный маршрут из Шарма и обратно (в целом, поездка занимает сутки). Автобус, паром с прохождением паспортного контроля, а далее уже следование на автобусе и пешую прогулку непосредственно в Петре. Не смотря на сложности, поездка однозначно того стоила.

  • Л
    Лидия
    31 октября 2024
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Экскурсия прошла отлично. Всё было организованно и чётко по таймингам.

    Провели в самой Петре 3,5 часа, из которых примерно 2 часа
    была экскурсия с гидом, а потом гуляли и возвращались обратно сами. Сейчас там нет толп туристов, поэтому гулять комфортно. Гид на иорданской стороне весёлый, всё время шутил шутки:)

    Прогулялись по каньону до Эль–Хазне, потом дошли до амфитеатра и поднялись чуть выше. Там дальше ещё есть красивый храм Ад-Дэйр, он кажется ещё больше и красивее, но до него мы бы никак не успели дойти, времени было мало. Гид сказал, что нужно хотя бы 2 дня, чтобы посмотреть всё, что там есть.

    После экскурсии заехали на обед — привычный шведский стол, напитки платные. Было достаточно разнообразно и вкусно.

    Сама поездка тяжелая, большая часть времени в дороге, чтобы несколько часов погулять по Петре. Ехать очень долго — на автобусе, пароме, снова на автобусе. Хорошо, что автобусы достаточно комфортные, есть кондиционеры. В целом поездка заняла у нас ровно 24 часа — от выезда из отеля и до возвращения.

    Всё было классно. Спасибо организаторам, что помогли увидеть одно из новых чудес света:)

  • С
    Сергей
    28 апреля 2024
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Спасибо Валиду за замечательно организованную экскурсию. Прекрасный русскоговорящий гид Каид. Петра полностью оправдывает ожидания от поездки, несмотря на долгую и трудную, для нас, дорогу. Иордания приятно удивила и заинтересовала.
  • М
    Максим
    1 апреля 2024
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Почему 5 из 5: Транспорт на Египетской стороне минибус, новый и комфортный, остановки присутствуют, гид Каид в Иордании просто супер
    - и шутки и информация и советы что как куда и где. На первый взгляд экскурсия не из дешёвых но если учесть цены на билеты в Петру, на паром в оба конца, услуги гида в Иордании, обед после Петры и транспортировку то цена которую просит Валид вас приятно удивит. Да кому то не нравится длинная дорога, кому то мало времени (об этом ниже), кому то надо больше комфорта но обещанные условия были выполнены полностью.

    Что следует учесть:
    1. Поездка сложная и изнурительная. В час ночи вас заберут, в 2 часа ночи привезут обратно в отель. По дороге к парому (3 часа) одна остановка по середине, на заправке, по дороге в Петру одна остановка в первом магазине сувениров. Туалеты будут присутствовать на заправке, на пароме, после прохождения границы в Иордании до посадки в Автобус, по дороге в Петру, в самой Петре, по дороге обратно на паром во время обеда и тд в обратном порядке. Если ваш отель не способен подготовить завтрак а ресторан не имеет поздний ужин это доставит дискомфорт и потребует дополнительных трат тк обед в Петре достаточно скудный. Если вы рассматриваете поездку с ребёнком стоит задуматься, но наш 7 летний парень справился на ура.
    2. Прохождение границы Иордании долго и ещё раз долго, прийдётся постоять как в очереди. Работают медленно, людей много. Нужно запастись терпением не говоря о заполнении иммиграционных форм к слову очень простых но всё же. Формы вам выдадут во время поездки в мини бусе к парому для Египта и на пароме доя Иордании.
    Возьмите с собой ручку.
    3. В Петре бывает ветрено а в горах относительно холодно. Верхняя одежда обязательна с собой.
    4. Петра великолепна и заслуживает намного большего времени для опытного туриста. Эта экскурсия подойдёт как знакомство с Петрой и Иорданией, покупок приятных мелочей, вкусняшек, сувениров и тд. Ваше время ограничено паромом тк он ходит только каждые три дня в определённое время. Вы успеете увидеть только тот минимум что указан в экскурсии исключая Ад-Дейр. Каждая задержка любого из вашей группы после прохождения таможни Иордании будет сокращать время на свободное прогулку в Петре. У нашей группы всё было организованно отлично и в итоге после прохождения Экскурсии у нас осталось 1,5 часа свободного времени НО дорога обратно пешком займёт 45 минут в темпе благо есть гольф кары что довезут вас обратно с ветерком но за дополнительные деньги. Так что планируйте свой отдых с умом и всё будет тип топ. Удачи и отличных экскурсий а Валиду ещё раз спасибо за прекрасный сервис и эту возможность увидеть затерянное!

  • E
    Ekaterina
    5 октября 2023
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Экскурсия превзошла все ожидания!

    Спасибо большое Валиду за организацию. Всё было четко по времени, нас забрали в 01:00 у отеля, сопровождал
    сначала один гид до парома, затем нашу группу отметили значком, чтоб мы не потерялись на пути. По прибытию в порт Акабы 08:00 нас встретил уже русскоговорящий гид Кайд и в течение 2-х часов до Петры рассказывал про Иорданию, очень увлекательно и с юмором. Для англоговорящих туристов был свой гид, они по очереди работали с нашим.

    Заезжали по пути в магазин сувениров и косметики с Мертвого моря, цены очень приятные. Далее по прибытию в Петру мы продолжили экскурсию с Кайдом и тоже слушали увлекательные факты и истории о Петре и населении этой местности. Провели 3,5-4 часа в Петре вообщем сложности и нам выделили 1,5 часа свободного времени для прогулки и фотосессии (спасибо olya за потрясающее платье).

    Время пролетело незаметно! После экскурсии был очень хороший обед в формате шведский стол. Затем вернулись в Акабу, заглянули ещё за сувенирами и арабским кофе и отправились на паром.

    Возвращаться очень не хотелось, с удовольствием бы продлила эту экскурсию и на 2-й день!

  • М
    Майя
    2 октября 2023
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Давно хотели посетить это место-не пожалели,хорошая экскурсия, интересный,юморной гид. Испортили настроение злющие,показушные бедуинские дети,избивающие животных на публику,которые их кормят (ну,не
    читать дальше

    могу я этого принять). Берите больше воды,воду не дают. Обед весьма скудный и тоже без воды (воду,чай,кофе можно купить,но стакан безалкогольного пива стоит 5 долларов))))))

  • Ю
    Юрий
    14 сентября 2023
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Петра выше всяких похвал! Увиденное превзошло наши ожидания! Однако: задержки с постами полиции это реалии, но логистика перевозки туристов оставляет
    читать дальше

    желать лучшего. На обратной дороге отдыхающих (спящих) дважды тосавали по автобусам! Гид информатике, но из обещанных 4 часов в Петре нам оставил 2.50! Получилось "галопом по Европе": две остановки в магазинах (до последнего клиента), многочисленные тлф переговоры, в ты по устранению нестыковок… Поэтому вместо неспешной прогулки безотносительно! Но эти недочеты не смогли испортить общего впечатления от Петры!

  • Н
    Наталья
    7 сентября 2023
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Петра невероятная. Ехала из Шарма, дорога утомительная по длительности, но организована без заминок. Автобусы с кондиционером, чистые. Гид хорошо владеет русским и сопровождает группу. Обед свежий, для покупок и кофе есть время

