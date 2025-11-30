читать дальше

- и шутки и информация и советы что как куда и где. На первый взгляд экскурсия не из дешёвых но если учесть цены на билеты в Петру, на паром в оба конца, услуги гида в Иордании, обед после Петры и транспортировку то цена которую просит Валид вас приятно удивит. Да кому то не нравится длинная дорога, кому то мало времени (об этом ниже), кому то надо больше комфорта но обещанные условия были выполнены полностью.



Что следует учесть:

1. Поездка сложная и изнурительная. В час ночи вас заберут, в 2 часа ночи привезут обратно в отель. По дороге к парому (3 часа) одна остановка по середине, на заправке, по дороге в Петру одна остановка в первом магазине сувениров. Туалеты будут присутствовать на заправке, на пароме, после прохождения границы в Иордании до посадки в Автобус, по дороге в Петру, в самой Петре, по дороге обратно на паром во время обеда и тд в обратном порядке. Если ваш отель не способен подготовить завтрак а ресторан не имеет поздний ужин это доставит дискомфорт и потребует дополнительных трат тк обед в Петре достаточно скудный. Если вы рассматриваете поездку с ребёнком стоит задуматься, но наш 7 летний парень справился на ура.

2. Прохождение границы Иордании долго и ещё раз долго, прийдётся постоять как в очереди. Работают медленно, людей много. Нужно запастись терпением не говоря о заполнении иммиграционных форм к слову очень простых но всё же. Формы вам выдадут во время поездки в мини бусе к парому для Египта и на пароме доя Иордании.

Возьмите с собой ручку.

3. В Петре бывает ветрено а в горах относительно холодно. Верхняя одежда обязательна с собой.

4. Петра великолепна и заслуживает намного большего времени для опытного туриста. Эта экскурсия подойдёт как знакомство с Петрой и Иорданией, покупок приятных мелочей, вкусняшек, сувениров и тд. Ваше время ограничено паромом тк он ходит только каждые три дня в определённое время. Вы успеете увидеть только тот минимум что указан в экскурсии исключая Ад-Дейр. Каждая задержка любого из вашей группы после прохождения таможни Иордании будет сокращать время на свободное прогулку в Петре. У нашей группы всё было организованно отлично и в итоге после прохождения Экскурсии у нас осталось 1,5 часа свободного времени НО дорога обратно пешком займёт 45 минут в темпе благо есть гольф кары что довезут вас обратно с ветерком но за дополнительные деньги. Так что планируйте свой отдых с умом и всё будет тип топ. Удачи и отличных экскурсий а Валиду ещё раз спасибо за прекрасный сервис и эту возможность увидеть затерянное!