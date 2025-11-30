-
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Сегодня в 19:00
Завтра в 03:00
$485
$570 за всё до 8 чел.
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 20:00
11 дек в 20:00
15 дек в 20:00
$225 за человека
Групповая
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Погрузитесь в историю и архитектуру древнего города Петры, высеченного в скалах. Вас ждут захватывающие виды, интересные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
13 дек в 01:00
17 дек в 01:00
$300 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $300 за всё до 4 чел.
Групповая
Путешествие в Петру из Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Петру - город, высеченный в скалах. Откройте для себя историю и культуру набатейцев на этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
Завтра в 01:00
13 дек в 01:00
$305 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlena30 ноября 2025Экскурсия прошла великолепно. Дорога утомительная, но это не омрачает впечатлений. На стороне Египта вас провожает русскоговорящий гид, на стороне Иордании
- ИИнна10 августа 2025Петра! Одно из новых семи чудес света! Столица Набатейского царства, начавшая активно развиваться с I века до н. э., превзошла
- ЕЕкатерина1 мая 2025Нам очень понравилась поездка, все достаточно хорошо организовано, Валид всегда на связи👍 ну и сама Петра однозначно выше всяких похвал ☺️
- ЕЕкатерина13 марта 2025Экскурсия очень понравилась, стоит обязательно съездить. Недаром Петру называют одним из новых чудес света. Но учитывайте, что дорога дальняя. В
- ИИрина6 марта 2025Организация в минусе. Просто портит все впечатление. Перепрыгивания с автобуса на автобус(непонятно почему нельзя сразу посадить попутчиков?).
Завтрак из отеля съедается
- ЛЛюбовь27 февраля 2025Нам понравилась экскурсия. В Иордании отличный гид (Николай Николаевич (группа Ландыши)) с юмором, много интересного рассказал. Подсказал что купить, а на что тратиться не стоит. Со стороны Египта - все отлично организовано. Спасибо большое!
- ННаталья17 января 2025То, ради чего точно стоит посетить Иорданию - это Петра. Одна из новых семи чудес Света. Величие, масштабность и некий
- ЛЛидия31 октября 2024Экскурсия прошла отлично. Всё было организованно и чётко по таймингам.
Провели в самой Петре 3,5 часа, из которых примерно 2 часа
- ССергей28 апреля 2024Спасибо Валиду за замечательно организованную экскурсию. Прекрасный русскоговорящий гид Каид. Петра полностью оправдывает ожидания от поездки, несмотря на долгую и трудную, для нас, дорогу. Иордания приятно удивила и заинтересовала.
- ММаксим1 апреля 2024Почему 5 из 5: Транспорт на Египетской стороне минибус, новый и комфортный, остановки присутствуют, гид Каид в Иордании просто супер
- EEkaterina5 октября 2023Экскурсия превзошла все ожидания!
Спасибо большое Валиду за организацию. Всё было четко по времени, нас забрали в 01:00 у отеля, сопровождал
- ММайя2 октября 2023Давно хотели посетить это место-не пожалели,хорошая экскурсия, интересный,юморной гид. Испортили настроение злющие,показушные бедуинские дети,избивающие животных на публику,которые их кормят (ну,не
- ЮЮрий14 сентября 2023Петра выше всяких похвал! Увиденное превзошло наши ожидания! Однако: задержки с постами полиции это реалии, но логистика перевозки туристов оставляет
- ННаталья7 сентября 2023Петра невероятная. Ехала из Шарма, дорога утомительная по длительности, но организована без заминок. Автобусы с кондиционером, чистые. Гид хорошо владеет русским и сопровождает группу. Обед свежий, для покупок и кофе есть время
