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По популярности
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
««Розовый» город Петра — одно из семи Новых чудес света, которое лучше один раз увидеть вживую, чем тысячу раз на фото»
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€250 за человека
Групповая
13 часов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры»
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€265 за человека
Групповая
20 часов
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
«Древний город Петра был основан набатейцами более 2-х тысяч лет назад»
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 мая 2024Путь в Иорданию долгий, но комфортный. Петра - очень красивый город. Большое спасибо Каиду за увлекательную экскурсию! Экскурсия хорошо организована и спланирована.
- EElvira4 мая 2024Путь в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одно из чудес света, лучше
- ССергей28 апреля 2024Спасибо Валиду за замечательно организованную экскурсию. Прекрасный русскоговорящий гид Каид. Петра полностью оправдывает ожидания от поездки, несмотря на долгую и трудную, для нас, дорогу. Иордания приятно удивила и заинтересовала.
- VVera24 апреля 2024Все было организовано замечательно, мне все понравилось. Начиталась отзывов, думала дорога меня убьет,а нет)) все прошло с комфортом. Единственное замечание,
- ММаксим1 апреля 2024Почему 5 из 5: Транспорт на Египетской стороне минибус, новый и комфортный, остановки присутствуют, гид Каид в Иордании просто супер
- ЮЮрий17 декабря 2023В Петру на пароме из Шарм-эль-ШейхаШикарная экскурсия, одна из лучших из шарма. Гид Каид великолепен, рассказывал все с юмором и по делу. В самой петре не было назойливых бедуинов и с погодой нам очень повезло. Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна26 октября 2023В Петру на пароме из Шарм-эль-ШейхаМечта сбылась,я это увидела! Интересное место! Долго добираться,очереди на пропуске через границы, утомляет очень! К организаторам без претензий!
- EEkaterina5 октября 2023Экскурсия превзошла все ожидания! Спасибо большое Валиду за организацию. Всё было четко по времени, нас забрали в 01:00 у отеля, сопровождал
- VVadim7 декабря 2022Для того чтобы экскурсия оставила в памяти приятные воспоминания, нужно правильно рассчитать свои физические, либо финансовые возможности. Важно быть в
- ММарина8 января 2022Момент, когда выходишь из каньона и перед тобой возвышется Эль-Хазне - восхитителен! Спасибо за поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Петра»
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