Петра – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Петра» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
««Розовый» город Петра — одно из семи Новых чудес света, которое лучше один раз увидеть вживую, чем тысячу раз на фото»
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
250 за человека
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
13 часов
6 отзывов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры»
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
265 за человека
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
🚢 На пароме
Групповая
20 часов
3 отзыва
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
«Древний город Петра был основан набатейцами более 2-х тысяч лет назад»
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
    Путь в Иорданию долгий, но комфортный. Петра - очень красивый город. Большое спасибо Каиду за увлекательную экскурсию! Экскурсия хорошо организована и спланирована.
  • E
    Elvira
    4 мая 2024
    Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
    Путь в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одно из чудес света, лучше
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    увидеть в живую, тем более в сопровождении с такими замечательными гидами как Ахмед из Египта и Каид из Иордании. Огромная им благодарность за заботу и внимание 🥰 Вся экскурсия организована и спланирована 👍

    Путь в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одноПуть в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одноПуть в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одноПуть в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одноПуть в Иорданию не лёгкий, но оно того стоит, однозначно ☝️ Увидеть город Петра - одно
  • С
    Сергей
    28 апреля 2024
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Спасибо Валиду за замечательно организованную экскурсию. Прекрасный русскоговорящий гид Каид. Петра полностью оправдывает ожидания от поездки, несмотря на долгую и трудную, для нас, дорогу. Иордания приятно удивила и заинтересовала.
  • V
    Vera
    24 апреля 2024
    Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
    Все было организовано замечательно, мне все понравилось. Начиталась отзывов, думала дорога меня убьет,а нет)) все прошло с комфортом. Единственное замечание,
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    это до порта в Табе из Шарма наc везли на маршрутке? в которой было очень мало места для ног, прям ваще)) пришлось их в проход класть:D но это мелочи жизни, все равно всю дорогу спали=) Спасибо огромное!!

  • М
    Максим
    1 апреля 2024
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Почему 5 из 5: Транспорт на Египетской стороне минибус, новый и комфортный, остановки присутствуют, гид Каид в Иордании просто супер
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    - и шутки и информация и советы что как куда и где. На первый взгляд экскурсия не из дешёвых но если учесть цены на билеты в Петру, на паром в оба конца, услуги гида в Иордании, обед после Петры и транспортировку то цена которую просит Валид вас приятно удивит. Да кому то не нравится длинная дорога, кому то мало времени (об этом ниже), кому то надо больше комфорта но обещанные условия были выполнены полностью. Что следует учесть: 1. Поездка сложная и изнурительная. В час ночи вас заберут, в 2 часа ночи привезут обратно в отель. По дороге к парому (3 часа) одна остановка по середине, на заправке, по дороге в Петру одна остановка в первом магазине сувениров. Туалеты будут присутствовать на заправке, на пароме, после прохождения границы в Иордании до посадки в Автобус, по дороге в Петру, в самой Петре, по дороге обратно на паром во время обеда и тд в обратном порядке. Если ваш отель не способен подготовить завтрак а ресторан не имеет поздний ужин это доставит дискомфорт и потребует дополнительных трат тк обед в Петре достаточно скудный. Если вы рассматриваете поездку с ребёнком стоит задуматься, но наш 7 летний парень справился на ура. 2. Прохождение границы Иордании долго и ещё раз долго, прийдётся постоять как в очереди. Работают медленно, людей много. Нужно запастись терпением не говоря о заполнении иммиграционных форм к слову очень простых но всё же. Формы вам выдадут во время поездки в мини бусе к парому для Египта и на пароме доя Иордании. Возьмите с собой ручку. 3. В Петре бывает ветрено а в горах относительно холодно. Верхняя одежда обязательна с собой. 4. Петра великолепна и заслуживает намного большего времени для опытного туриста. Эта экскурсия подойдёт как знакомство с Петрой и Иорданией, покупок приятных мелочей, вкусняшек, сувениров и тд. Ваше время ограничено паромом тк он ходит только каждые три дня в определённое время. Вы успеете увидеть только тот минимум что указан в экскурсии исключая Ад-Дейр. Каждая задержка любого из вашей группы после прохождения таможни Иордании будет сокращать время на свободное прогулку в Петре. У нашей группы всё было организованно отлично и в итоге после прохождения Экскурсии у нас осталось 1,5 часа свободного времени НО дорога обратно пешком займёт 45 минут в темпе благо есть гольф кары что довезут вас обратно с ветерком но за дополнительные деньги. Так что планируйте свой отдых с умом и всё будет тип топ. Удачи и отличных экскурсий а Валиду ещё раз спасибо за прекрасный сервис и эту возможность увидеть затерянное!

  • Ю
    Юрий
    17 декабря 2023
    В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
    Шикарная экскурсия, одна из лучших из шарма. Гид Каид великолепен, рассказывал все с юмором и по делу. В самой петре не было назойливых бедуинов и с погодой нам очень повезло. Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2023
    В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
    Мечта сбылась,я это увидела! Интересное место! Долго добираться,очереди на пропуске через границы, утомляет очень! К организаторам без претензий!
  • E
    Ekaterina
    5 октября 2023
    Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
    Экскурсия превзошла все ожидания! Спасибо большое Валиду за организацию. Всё было четко по времени, нас забрали в 01:00 у отеля, сопровождал
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    сначала один гид до парома, затем нашу группу отметили значком, чтоб мы не потерялись на пути. По прибытию в порт Акабы 08:00 нас встретил уже русскоговорящий гид Кайд и в течение 2-х часов до Петры рассказывал про Иорданию, очень увлекательно и с юмором. Для англоговорящих туристов был свой гид, они по очереди работали с нашим. Заезжали по пути в магазин сувениров и косметики с Мертвого моря, цены очень приятные. Далее по прибытию в Петру мы продолжили экскурсию с Кайдом и тоже слушали увлекательные факты и истории о Петре и населении этой местности. Провели 3,5-4 часа в Петре вообщем сложности и нам выделили 1,5 часа свободного времени для прогулки и фотосессии (спасибо olya за потрясающее платье). Время пролетело незаметно! После экскурсии был очень хороший обед в формате шведский стол. Затем вернулись в Акабу, заглянули ещё за сувенирами и арабским кофе и отправились на паром. Возвращаться очень не хотелось, с удовольствием бы продлила эту экскурсию и на 2-й день!

    Экскурсия превзошла все ожидания!Экскурсия превзошла все ожидания!Экскурсия превзошла все ожидания!Экскурсия превзошла все ожидания!Экскурсия превзошла все ожидания!
  • V
    Vadim
    7 декабря 2022
    Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
    Для того чтобы экскурсия оставила в памяти приятные воспоминания, нужно правильно рассчитать свои физические, либо финансовые возможности. Важно быть в
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    удобной спортивной обуви. Маршрут с гидом (около 3-4 км) довольно легкий, т. к вы спускаетесь. Оказавшись внизу у театра - гид с вами прощается и говорит встретимся в автобусе. Вам даётся 30 - 40 минут на подъем в горку (3-4 км). Этот маршрут назад можно пройти самому, а можно воспользоваться услугами местных «перевозчиков». Трансфер будет состоять из: верблюда (5-10$ как поторгуетесь) затем гольф-электрокар (20$). В конце можно воспользоваться лошадью, чтоб доехать практически до самого выхода. В остальном экскурсия дает возможность лицезреть и находиться среди красот, о которых пишут в других отзывах.

  • М
    Марина
    8 января 2022
    Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
    Момент, когда выходишь из каньона и перед тобой возвышется Эль-Хазне - восхитителен! Спасибо за поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Петра»

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  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Петра" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 294. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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