Индивидуальная фотосессия, лав-стори или, может быть, предложение руки и сердца? Мы поможем вам осуществить мечту! Только у нас есть эксклюзивное право проводить съёмки на территории отеля Grand Rotana. Туда мы и отправимся — за атмосферой, вдохновением и красивыми кадрами. Да и что может быть романтичнее, чем встретить здесь вместе рассвет?
Описание фото-прогулки
Мы проводим фотосессии на рассвете в отеле Grand Rotana. Вы побываете на одной из самых зелёных территорий в Шарме-эль-Шейхе — тут 2000 пальм! Прогуляетесь по цветущим аллеям, поваляетесь на мягкой травке или в живописном гамаке, а фотограф в это время сделает потрясающие кадры. Он поможет с позированием, подскажет, куда деть руки и в какую сторону смотреть, чтобы эффектно получиться на снимках.
Трансфер от вашего отеля до локации и обратно предоставляется бесплатно.
Организационные детали
- В назначенное время мы заберём вас из отеля на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером и после фотосессии отвезём обратно
- Снимаем на Nikon Z9 или Canon D5 Mark 3. В течение недели после встречи вы получите 150 фото в цветокоррекции. Вы сможете выбрать до 20 снимков, и мы сделаем их в ретуши за 3-5 дней
- С собой обязательно возьмите паспорта
- Во время съёмки вы можете переодеться 2-3 раза. Доступна аренда нарядов — от $25 за шт
- Вас будет сопровождать фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Я представляю компанию, которая с 2012 года занимается фотосессиями в Шарм-эль-Шейхе. Мы знаем лучшие локации в городе и за его пределами и предоставляем полный сервис от заказа фотосъёмки до полученияЗадать вопрос
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