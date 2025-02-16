Индивидуальная фотосессия, лав-стори или, может быть, предложение руки и сердца? Мы поможем вам осуществить мечту! Только у нас есть эксклюзивное право проводить съёмки на территории отеля Grand Rotana. Туда мы и отправимся — за атмосферой, вдохновением и красивыми кадрами. Да и что может быть романтичнее, чем встретить здесь вместе рассвет?

Описание фото-прогулки

Мы проводим фотосессии на рассвете в отеле Grand Rotana. Вы побываете на одной из самых зелёных территорий в Шарме-эль-Шейхе — тут 2000 пальм! Прогуляетесь по цветущим аллеям, поваляетесь на мягкой травке или в живописном гамаке, а фотограф в это время сделает потрясающие кадры. Он поможет с позированием, подскажет, куда деть руки и в какую сторону смотреть, чтобы эффектно получиться на снимках.

Трансфер от вашего отеля до локации и обратно предоставляется бесплатно.

Организационные детали