В Шарм-эль-Шейхе скрывается кафе с неповторимой атмосферой, где можно сделать живые утренние снимки. Участники фото-прогулки узнают о традициях и культуре Египта, наслаждаясь видами на бухту Шаркс Бей. Прогулка включает минимум 50 фотографий, которые останутся на память. Перемещение на Hyundai HD, а напитки и еда оплачиваются отдельно. Подготовьте образы и референсы для лучших кадров
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Живые фотографии на iPhone
- ☕ Атмосферное кафе с видом
- 🚗 Комфортное перемещение
- 🌅 Уникальные виды на бухту
- 📚 Интересные рассказы о Египте
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки - с октября по апрель, когда погода в Шарм-эль-Шейхе наиболее комфортная, а туристов меньше. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но температура может быть выше. Летом, с июня по август, жара может быть ощутимой, но утренние часы остаются приятными для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кафе с видом на бухту Шаркс Бей
Описание фото-прогулки
Мы посетим локацию, которая идеально подходят для ярких утренних снимков. Это кафе с богемной атмосферой и уютными уголками для эффектных кадров, с неповторимыми видом на бухту Шаркс Бей.
Во время нашей встречи вы узнаете о жизни современных египтян, традициях и культуре этой удивительной страны. И конечно, сможете заказать чай или прохладительные напитки.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на автомобиле Hyundai HD
- После встречи вы получите минимум 50 фотографий, сделанных на iPhone. Отправим их через Airdrop либо файлом через любой мессенджер
- Я рекомендую вам продумать образы самостоятельно и подготовить референсы для получения желаемого результата
- Напитки и еда оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я лично
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 655 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
35%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Побывать в лучших местах города в самом комфортном формате без толпы туристов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:15 и 15:30
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
$13
$20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
Увидеть главное и влюбиться в город за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
30 ноя в 09:30
$120 за всё до 9 чел.