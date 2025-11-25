В Шарм-эль-Шейхе скрывается кафе с неповторимой атмосферой, где можно сделать живые утренние снимки. Участники фото-прогулки узнают о традициях и культуре Египта, наслаждаясь видами на бухту Шаркс Бей. Прогулка включает минимум 50 фотографий, которые останутся на память. Перемещение на Hyundai HD, а напитки и еда оплачиваются отдельно. Подготовьте образы и референсы для лучших кадров

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фото-прогулки - с октября по апрель, когда погода в Шарм-эль-Шейхе наиболее комфортная, а туристов меньше. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но температура может быть выше. Летом, с июня по август, жара может быть ощутимой, но утренние часы остаются приятными для посещения.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.