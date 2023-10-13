Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Предлагаем индивидуальные, семейные, лавстори, свадебные и другие фотосессии в разных симпатичных уголках Шарма.
Природные локации, шикарные отели, атмосферная бедуинская деревня… Выбирать вам! А мы поможем с образом, подскажем, как позировать, и сделаем много интересных фото с вами.
Природные локации, шикарные отели, атмосферная бедуинская деревня… Выбирать вам! А мы поможем с образом, подскажем, как позировать, и сделаем много интересных фото с вами.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем вас на съёмку:
- на рассвете
- в бедуинской деревне (с верблюдами — +30€)
- на пляже с лошадками
- в шикарных отелях
- в заповеднике Рас-Мохаммед (+90€)
- в летящих платьях
- в старом городе
- в колоритном кафе Фарша
- в бухте Наама Бэй и других местах
В стоимость входит:
- трансфер от отеля и обратно
- две локации на выбор, например: старый город + пляж, старый город + атмосферное кафе Фарша, кафе Фарша + Наама Бэй, пустыня + старый город, утёс с видом на море + горы, любые комбинации внутри города Шарм-эль-Шейх
- аренда одного платья
После фотосессии
В течение 2 дней мы пришлём вам около 150 фотографий, 30 из которых — обработанные в фотошопе.
Организационные детали
Дополнительные опции
- Услуги стилиста — стоимость по запросу
- Съёмка видеоклипа — стоимость по запросу
- Дополнительное платье в аренду — 20€/шт.
- Дополнительная локация — 25€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1019 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Рас-Мохаммед
Водные развлечения
Популярные места
Бедуины
Площадь Сохо
Старый рынок
Залив Наама Бэй
Заповедники
Пляжи
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Взглянуть на город в свете ночных огней и встретить закат у моря
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
65€49 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
55€44 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Погрузиться в богатое прошлое Египта, погулять по восточному базару и увидеть мечеть Эль Мустафа
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€60 за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду