Предлагаем индивидуальные, семейные, лавстори, свадебные и другие фотосессии в разных симпатичных уголках Шарма.
Природные локации, шикарные отели, атмосферная бедуинская деревня… Выбирать вам! А мы поможем с образом, подскажем, как позировать, и сделаем много интересных фото с вами.
Природные локации, шикарные отели, атмосферная бедуинская деревня… Выбирать вам! А мы поможем с образом, подскажем, как позировать, и сделаем много интересных фото с вами.
Описание фото-прогулки
Приглашаем вас на съёмку:
- на рассвете
- в бедуинской деревне (с верблюдами — плюс $33)
- на пляже с лошадками
- в шикарных отелях
- в заповеднике Рас-Мохаммед (плюс $97)
- в летящих платьях
- в старом городе
- в колоритном кафе Фарша
- в бухте Наама Бэй и других местах
В стоимость входит:
- трансфер от отеля и обратно
- две локации на выбор, например: старый город + пляж, старый город + атмосферное кафе Фарша, кафе Фарша + Наама Бэй, пустыня + старый город, утёс с видом на море + горы, любые комбинации внутри города Шарм-эль-Шейх
- аренда одного платья
После фотосессии
В течение 2 дней мы пришлём вам около 150 фотографий, 30 из которых — обработанные в фотошопе.
Организационные детали
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
- Съёмка проходит на камеру Nikon D850, Canon EOS 5D Mark IV или Mark II
Дополнительные опции
- Услуги стилиста — стоимость по запросу
- Съёмка видеоклипа — стоимость по запросу
- Дополнительное платье в аренду — $22 за шт.
- Дополнительная локация — $27
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5332 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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