Дайвинг-инструктор отвезёт вас на малоизвестный пляж с потрясающим коралловым берегом. Вы пройдёте инструктаж, а затем отправитесь на встречу с удивительными местными: муренами, скатами, черепахами и редкими рыбами. Инструктор всё время будет рядом и проконтролирует безопасность. А после снорклинга вы отдохнёте в кафе с видом на море с напитками или кальяном.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Подводная жизнь

В какой части рифа живёт мурена? Почему рыба-хирург заслужила славу агрессора? По дороге мы расскажем вам много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и его обитателях.

На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг! Во время плавания мы всегда будем рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.

Закат на пляже

После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море. Вы проводите закат, отдыхая после плавания. А мы предложим кофе, сок или кальян.

Кому понравится экскурсия

Путешественникам, которые хотят разнообразить отельный отпуск, а также тем, кто опасается плавать на закате в одиночку.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 и до 65 лет

Пляж находится в 20 минутах езды от центра города, в 35 минутах — от самого дальнего отеля

Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет