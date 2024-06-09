Дайвинг-инструктор отвезёт вас на малоизвестный пляж с потрясающим коралловым берегом.
Вы пройдёте инструктаж, а затем отправитесь на встречу с удивительными местными: муренами, скатами, черепахами и редкими рыбами. Инструктор всё время будет рядом и проконтролирует безопасность. А после снорклинга вы отдохнёте в кафе с видом на море с напитками или кальяном.
Вы пройдёте инструктаж, а затем отправитесь на встречу с удивительными местными: муренами, скатами, черепахами и редкими рыбами. Инструктор всё время будет рядом и проконтролирует безопасность. А после снорклинга вы отдохнёте в кафе с видом на море с напитками или кальяном.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Подводная жизнь
В какой части рифа живёт мурена? Почему рыба-хирург заслужила славу агрессора? По дороге мы расскажем вам много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и его обитателях.
На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг! Во время плавания мы всегда будем рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.
Закат на пляже
После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море. Вы проводите закат, отдыхая после плавания. А мы предложим кофе, сок или кальян.
Кому понравится экскурсия
Путешественникам, которые хотят разнообразить отельный отпуск, а также тем, кто опасается плавать на закате в одиночку.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 и до 65 лет
- Пляж находится в 20 минутах езды от центра города, в 35 минутах — от самого дальнего отеля
- Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды
Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет
- Включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD, услуги профессионального дайвинг-инструктора, входные билеты на территорию пляжа, прокат масок и ласт для снорклинга, б/а напитки и кальян в кафе
- Отдельно оплачивается: по желанию — блюда или алкогольные напитки в кафе, подводные фотографии (стоимость уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 109 туристов
Привет! Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг.Задать вопрос
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