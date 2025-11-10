Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Имад Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком 10% Скидка на заказ 400 выгода $40 $360 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии Монастырь святой Екатерины - один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив) на высоте 1570 м. Укреплённое здание монастыря построено по приказу императора Юстиниана в VI веке. Насельниками монастыря в основном являются греки православного вероисповедания. Первоначально именовался монастырём Преображения или монастырём Неопалимой Купины. С XI века, в связи с распространением почитания святой Екатерины Александрийской, мощи которой были обретены синайскими монахами в VIII веке, монастырь получил новое название — монастырь Святой Екатерины. История монастыря: С III века монахи начали селиться небольшими группами вокруг горы Хорив — возле Неопалимой купины, в оазисе Фаран и других местах южного Синая. Первые монахи в той местности были главным образом отшельниками, живущими поодиночке в пещерах. В период правления императора Константина, около 329 года, монахи Синая обратились к его матери святой Елене с просьбой о постройке возле Неопалимой купины маленькой церкви, посвящённой Богоматери, а также башни для убежища монахов на случай набегов кочевников. Прошение монахов было удовлетворено, В VI веке император Юстиниан I приказал построить мощные крепостные стены, окружившие постройки святой Елены, и церковь, сохранившуюся до настоящего времени, а также направил на Синай солдат для защиты монахов. Монастырь в период арабского завоевания Синая в 625 году направил делегацию в Медину, чтобы заручиться покровительством пророка Мухаммеда. Копия полученной монахами охранной грамоты. провозглашает, что мусульмане будут защищать монастырь, а также освобождают его от уплаты налогов. В период крестовых походов с 1099 по 1270 год в монашеской жизни монастыря был период возрождения. В этот период в монастыре появляется католическая часовня. После завоевания Египта Османской империей в 1517 году, султан Селим I не сократил права монахов. В 1860 году монастырь получил от императора Александра II в дар новую раку для мощей святой Екатерины, а для построенной в 1871 году монастырской колокольни император прислал 9 колоколов, используемых по настоящее время в праздничные дни и перед литургией.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату