Описание экскурсииМонастырь святой Екатерины - один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив) на высоте 1570 м. Укреплённое здание монастыря построено по приказу императора Юстиниана в VI веке. Насельниками монастыря в основном являются греки православного вероисповедания. Первоначально именовался монастырём Преображения или монастырём Неопалимой Купины. С XI века, в связи с распространением почитания святой Екатерины Александрийской, мощи которой были обретены синайскими монахами в VIII веке, монастырь получил новое название — монастырь Святой Екатерины. История монастыря: С III века монахи начали селиться небольшими группами вокруг горы Хорив — возле Неопалимой купины, в оазисе Фаран и других местах южного Синая. Первые монахи в той местности были главным образом отшельниками, живущими поодиночке в пещерах. В период правления императора Константина, около 329 года, монахи Синая обратились к его матери святой Елене с просьбой о постройке возле Неопалимой купины маленькой церкви, посвящённой Богоматери, а также башни для убежища монахов на случай набегов кочевников. Прошение монахов было удовлетворено, В VI веке император Юстиниан I приказал построить мощные крепостные стены, окружившие постройки святой Елены, и церковь, сохранившуюся до настоящего времени, а также направил на Синай солдат для защиты монахов. Монастырь в период арабского завоевания Синая в 625 году направил делегацию в Медину, чтобы заручиться покровительством пророка Мухаммеда. Копия полученной монахами охранной грамоты. провозглашает, что мусульмане будут защищать монастырь, а также освобождают его от уплаты налогов. В период крестовых походов с 1099 по 1270 год в монашеской жизни монастыря был период возрождения. В этот период в монастыре появляется католическая часовня. После завоевания Египта Османской империей в 1517 году, султан Селим I не сократил права монахов. В 1860 году монастырь получил от императора Александра II в дар новую раку для мощей святой Екатерины, а для построенной в 1871 году монастырской колокольни император прислал 9 колоколов, используемых по настоящее время в праздничные дни и перед литургией.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 - гора Моисея
- 2 - рассвет солнца на горе Моисея
- 3 - мощи монахов
- 4 - монастырь св. Екатерины
- 5-неопалимая купина
- 6-колодец Моисея
- 7-церковь преображения
- 8-церковная библиотека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания
Завершение: Место вашего прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
10%
Мини-группа
до 3 чел.
Рассвет на горе Моисея
Начать день с паломничества на священную гору (в мини-группе)
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 21:30
Завтра в 21:30
11 ноя в 21:30
$252
$280 за человека
-
28%
Групповая
Сакральные вершины: гора Моисея и монастырь Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древности, встретив рассвет на горе Моисея и исследуя монастырь Святой Екатерины. Незабываемое путешествие для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 20:00
14 ноя в 20:00
$26
$36 за человека
Групповая
до 15 чел.
Рассвет на Синае: ночное восхождение
Гора Моисея манит паломников и искателей приключений. Восхождение ночью и встреча рассвета на вершине - это уникальный опыт, который запомнится навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
14 ноя в 20:00
16 ноя в 20:00
$33 за человека