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Несмотря на это, Георгий всё -таки организовал для нас это приключение. Выехали из отеля на удобном микроавтобусе. Наш гид Муса объяснил нам на хорошем русском языке программу на ночь. Ехать из Шарма до стартовой точки 2,5-3 часа. Мы начали восхождение в 2ч15мин. Муса представил нам проводника Хасана. Как-то не вызвал у меня он доверия- очень молод, щуплый и русский знает чуть-чуть. Как же я ошиблась! Нам очень повезло с ним. От монастыря ведёт широкая дорога освещенная с обеих сторон. Так вот, как только заканчивается эта дорога и начинается это необычное испытание себя. Мы вышли чуть позже остальных групп. Поэтому вокруг тишина, темень и свет наших фонариков на тропе. Мы подняли головы к небу и ахнули. Небо полностью усыпано звёздами. Казалось, что мы в какой-то паралелльной вселенной, так было красиво это ночное небо! Конечно сделали фото, но у всех только телефоны. Они не смогли передать истинной картины. Хасан начал нас аккуратно поторапливать, объясняя тем, что на вершину нужно придти немножко пораньше, чтобы перевести дух и потом просто наслаждаться встающим солнцем. В нашей группе были мама и ее 10 летний сын. На второй части пути, когда начались ступеньки Хасан забрал у мальчика рюкзак и вёл за руку маму, чтобы как то облегчить им подъём. Я очень люблю ходить пешком, была и на треккинге в горах. Была готова, что подъём будет сложным. Он оказался очень сложным. На последних десятках метров меня шатало, мышцы ног забились и дышала я, как паровоз. Мы друг дружку подбадривали и все четверо мы оказались на вершине за 15 мин до рассвета. Перед вершиной есть стоянка, на которой Хасан практически насильно вручил нам одеяла. Очередное спасибо ему за это! За 4 шт заплатили 10евро. На самой вершине ветер был сильнейший и было очень холодно. Одеяла нас спасли. Заката ждали и в один момент мне показалось, что из-за облачности мы ничего не увидим. Я даже решила посмотреть, какие же виды га горы открываются с другой стороны. На наше счастье из-за облаков показался малюсенький огненно красный полукруг. Он рос прямо на глазах и освещал небо красным светом. Всё произошло очень быстро -буквально 5-6мин. Удивительно просто! Потом Хасан сфотографировал нашу маленькую героическую(именно так!) группу на память. Вокруг вершины открываются красивые виды, советую немножко побродить там и полюбоваться. Спускались мы вместе с Хасаном неспеша. Смотрели на красоты вокруг, оглядывались назад и не верили, что весь этот путь мы преодолели ночью! Гордились собой неимоверно! Около монастыря Св. Екатерины Хасан передал нас в руки Мусы. Мы полчаса подождали открытия монастыря для туристов и вошли внутрь. Я человек совсем нерелигиозный, но Муса рассказывал интересно, что даже я заинтересовалась. Он отвечал и на наши вопросы. Конечно, усталость давала о себе знать и хотелось вернуться в отель и принять душ. Нас привезли уже ближе к обеду и я с большим удовольствием побежала в ресторан. СОВЕТЫ: если есть возможность, привезите с собой налобные фонарики. Так будет удобнее идти. Перчатки обязательны- руки начали мерзнуть в конце подъема, а на вершине совсем было холодно. Середина апреля, а там всего +2. На голову капюшон,кт затягивается или шапку. И не пожалейте денег на одеяло на последней стоянке. Обувь лучше с толстой подошвой или стелькой.

Спасибо Георгию, Мусе и Хасану за то, что эта ночь выдалась такой необыкновенной.