Путешествие начинается накануне вечером, когда водитель забирает вас у отеля и отвозит к подножию горы. Там вас встретит проводник-бедуин, который сопроводит вас на вершину.
Восхождение займёт около 4 часов, и каждый
Восхождение займёт около 4 часов, и каждый
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Встреча рассвета на вершине горы Моисея
- 🕌 Посещение монастыря Святой Екатерины
- 🕊 Легенда о прощении грехов
- 🌿 Увидеть куст Неопалимой Купины
- 🚶♂️ Восхождение с проводником-бедуином
- 💧 Колодец Моисея
- 📜 Узнать историю монастыря и его обитателей
Что можно увидеть
- Гора Моисея
- Монастырь Святой Екатерины
- Церковь с мощами Святой Екатерины
- Колодец Моисея
- Куст Неопалимой Купины
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Восхождение займёт около 4 часов. По легенде, каждый паломник, преодолевший 7 км пути и 700 ступеней, получает прощение за свои грехи. Вы не только встретите рассвет на вершине, но и увидите:
- монастырь святой Екатерины
- церковь с мощами святой Екатерины
- колодец Моисея
- куст Неопалимой Купины
Вы узнаете:
- Кто такая святая Екатерина и где она родилась
- Как раньше назывался монастырь
- Как устроен быт монахов, чем они живут и что едят
- Кто дал приказ установить первую часовню в монастыре
- Какой бизнес ведут бедуины и какую религию исповедуют
И многое другое!
Подробная программа
21:00 — выезд из отеля. Дорога займёт 3 часа, по пути сделаем несколько остановок.
00:00 — встреча с бедуином, который сопроводит вас до вершины
08:30 — свободное время. Вы сможете отдохнуть и перекусить.
09:00 — посещение монастыря святой Екатерины
10:00 — выезд обратно в Шарм-эль-Шейх
13:30 — возвращение в отель
Кому подойдёт программа
Участникам старше 8 лет, уровень физической подготовки значения не имеет. Важно: подъём противопоказан людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, а также беременным женщинам.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Toyota HiAce 2022
- Возьмите с собой воду, лёгкий перекус (сухой завтрак), копию паспорта, тёплые вещи, наличные деньги на туалет, кофе и сувениры
в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Провёл экскурсии для 24 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий (или Мухаммед). Живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
7 июня 2024
Замечательная экскурсия, нам всё понравилось. Однозначно стоит своих денег. Георгий приятный и вежливый гид, который ценит время туристов. Большое спасибо ему! Мы уже были на горе Моисея в общем туре,
Дмитрий
6 июня 2024
Добрый день! Большое спасибо за великолепно проведенное время. Мы отправились на экскурсию 3.06, по стечению обстоятельств оказались на этой экскурсии вдвоём, остальная группа не смогла. Отдельная благодарность Георгию - он
Марианна
6 мая 2024
Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер, холод. Но оно того стоит.
Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о
Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о
E
Elvira
4 мая 2024
Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя это путь, теперь понимаешь почему. Восхождение на гору прошло ночью.
А
Алексей
24 апр 2024
Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить к ее словам, что количество людей в группе, в этой
Е
Елена
17 апр 2024
Моё восхождение на гору Моисея прошло ночью с 14-го на 15 апреля 2024г. Так получилось, что группа у нас была маленькая, т. к. в последний момент кто-то отказался
от экскурсии.
от экскурсии.
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