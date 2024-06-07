Рассвет на горе Моисея

Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Путешествие начинается накануне вечером, когда водитель забирает вас у отеля и отвозит к подножию горы. Там вас встретит проводник-бедуин, который сопроводит вас на вершину.

Восхождение займёт около 4 часов, и каждый
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паломник, преодолевший 7 км пути и 700 ступеней, получает прощение за свои грехи, согласно легенде.

На вершине вы встретите рассвет, а затем посетите монастырь Святой Екатерины, колодец Моисея и куст Неопалимой Купины. Узнаете о жизни монахов, истории монастыря и многом другом.

Экскурсия подходит для участников старше 8 лет, но не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам. Не забудьте взять с собой воду, лёгкий перекус, копию паспорта, тёплые вещи и наличные деньги

5
6 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Встреча рассвета на вершине горы Моисея
  2. 🕌 Посещение монастыря Святой Екатерины
  3. 🕊 Легенда о прощении грехов
  4. 🌿 Увидеть куст Неопалимой Купины
  5. 🚶‍♂️ Восхождение с проводником-бедуином
  6. 💧 Колодец Моисея
  7. 📜 Узнать историю монастыря и его обитателей

Что можно увидеть

  • Гора Моисея
  • Монастырь Святой Екатерины
  • Церковь с мощами Святой Екатерины
  • Колодец Моисея
  • Куст Неопалимой Купины
Рассвет на горе Моисея
Рассвет на горе Моисея
Рассвет на горе Моисея
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Восхождение займёт около 4 часов. По легенде, каждый паломник, преодолевший 7 км пути и 700 ступеней, получает прощение за свои грехи. Вы не только встретите рассвет на вершине, но и увидите:

  • монастырь святой Екатерины
  • церковь с мощами святой Екатерины
  • колодец Моисея
  • куст Неопалимой Купины

Вы узнаете:

  • Кто такая святая Екатерина и где она родилась
  • Как раньше назывался монастырь
  • Как устроен быт монахов, чем они живут и что едят
  • Кто дал приказ установить первую часовню в монастыре
  • Какой бизнес ведут бедуины и какую религию исповедуют

И многое другое!

Подробная программа

21:00 — выезд из отеля. Дорога займёт 3 часа, по пути сделаем несколько остановок.
00:00 — встреча с бедуином, который сопроводит вас до вершины
08:30 — свободное время. Вы сможете отдохнуть и перекусить.
09:00 — посещение монастыря святой Екатерины
10:00 — выезд обратно в Шарм-эль-Шейх
13:30 — возвращение в отель

Кому подойдёт программа

Участникам старше 8 лет, уровень физической подготовки значения не имеет. Важно: подъём противопоказан людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, а также беременным женщинам.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Toyota HiAce 2022
  • Возьмите с собой воду, лёгкий перекус (сухой завтрак), копию паспорта, тёплые вещи, наличные деньги на туалет, кофе и сувениры

в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Михаил
7 июня 2024
Замечательная экскурсия, нам всё понравилось. Однозначно стоит своих денег. Георгий приятный и вежливый гид, который ценит время туристов. Большое спасибо ему! Мы уже были на горе Моисея в общем туре,
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правда очень давно. Сейчас предпочли индивидуальный тур. Подниматься на гору в тишине под звёздным невероятно красивым небом, с членами своей семьи и личным проводником-бедуином, без толп туристов и верблюдов — дорогого стоит! На вершину горы мы пришли одними из первых и смогли занять лучшие места для встречи рассвета. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит комфорт и ценит своё время.

Замечательная экскурсия, нам всё понравилось. Однозначно стоит своих денег. Георгий приятный и вежливый гид, который ценит
Дмитрий
6 июня 2024
Добрый день! Большое спасибо за великолепно проведенное время. Мы отправились на экскурсию 3.06, по стечению обстоятельств оказались на этой экскурсии вдвоём, остальная группа не смогла. Отдельная благодарность Георгию - он
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не отменил и не перенёс наше путешествие. Так что у нас получилось настоящее вип-приключение.
Во время поездки у нас была вводная экскурсия: про страну, про Синай и непосредственно про цель нашей поездки - монастырь Св. Екатерины и гору Моисея.
Во время поездки было несколько остановок - можно было выйти, размять ноги, посетить уборную, купить воду/еду.
Обращаю внимание - в начале июня невероятная жара, на самой вершине +10 - +15
Ночью в пути выше +37, так что не вижу особого смысла в это время брать тёплые вещи. Толстовки будет достаточно.

Перед восхождением нас передали самому лучшему проводнику! Он вполне не плохо говорил на английском, на сколько я знаю есть и русскоговорящие проводники, одного из таких мы встретили на вершине, для меня это не было проблемой! Был внимателен - мы делали остановки по необходимости, а также для того, чтобы посмотреть на невероятное звёздное небо.

Каждые +-500 м есть бедуинские остановки - там можно подкрепиться горячими напитками, водой, есть туалет. Так что в теории можно не брать с собой 100500 литров воды - есть возможность пополнить запасы.

Подъем был достаточно тяжёлым - особенно на 750 ступенях. Но то, что вы увидите на вершине, определённо стоит этого труда. Невероятный рассвет…

В нашем случае на вершине было меньше 20 человек, поэтому мы заняли хорошие места 😁 Оделись теплее именно в этот момент, так как там есть ветер.
Подъем занял около 4 часов, спустились очень легко за пару часов.
Где нас ждал наш гид Георгий.

Далее мы зашли на территорию монастыря - очень мощное место… Очень советую вам эту экскурсию, вы определённо получите те впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.

Добрый день! Большое спасибо за великолепно проведенное время. Мы отправились на экскурсию 3.06, по стечению обстоятельствДобрый день! Большое спасибо за великолепно проведенное время. Мы отправились на экскурсию 3.06, по стечению обстоятельствДобрый день! Большое спасибо за великолепно проведенное время. Мы отправились на экскурсию 3.06, по стечению обстоятельствДобрый день! Большое спасибо за великолепно проведенное время. Мы отправились на экскурсию 3.06, по стечению обстоятельств
Марианна
6 мая 2024
Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер, холод. Но оно того стоит.

Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о
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туристах, как отец родной:) проводник Камаль, который вел нас на вершину - спокойный, вежливый, во всем помогает.
По части исторической рекомендую заранее почитать самостоятельно, потому что в ночи информация о библейских временах воспринимается непросто.

Также рекомендую идти на гору именно в мини-группе. Это важный момент. Это удобно, группа не растягивается по склону, не надо никого ждать, группа физически хорошо подготовлена.

Нам с группой ОЧЕНЬ повезло, мы и шутили, и друг друга подбадривали. Маша, Мария, Инна - вы самые лучшие! Георгий, Камаль - спасибо!

E
4 мая 2024
Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя это путь, теперь понимаешь почему. Восхождение на гору прошло ночью.
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С подножья и до самого пика горы нас сопровождали два бедуина. Один в начале группы, другой замыкал, все были под присмотром. Путь на вершину горы не лёгкий, ночью под свет фонаря не особо понимаешь сложность маршрута, а на рассвете поверить сложно, что преодолел этот путь. На протяжении всего маршрута, есть места где можно отдохнуть и попить горячего чая. На вершине горы очень холодно, но увидеть восход солнца 🌞 в таком месте силы, оно того стоит👍 Экскурсия отлично организована. Огромная благодарность гиду Георгию за внимание и заботу 🤗. Была организована комфортабельная доставка. Георгий довольно информационно и подробно рассказал обо всем маршруте и объектах, и не только, но и в целом о Египте. Спасибо за замечательную экскурсию 😊 Рекомендую каждому, кто решился испытать свои возможности 😉

Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь
А
24 апр 2024
Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить к ее словам, что количество людей в группе, в этой
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поездке, имеет ключевую роль. Потому что чем больше группа, тем больше шансов, что в ней окажутся люди, которые справляться не будут. Всё что угодно может повлиять на них: отсутствие выносливости, лишний вес, больные ноги, головокружение, сердце, мочевой пузырь… Наша группа шла последней, а поднялись мы одними из первых и заняли самые выгодные места для фото). Одеваться нужно очень тепло. Слова, что там холоднее чем внизу не говорят ни о чем. 2° вкупе с порывистым ветром будут очень ощутимы. Руки замёрзли так, что перестали согреваться. Из-за подъема по ступеням, в карманах их держать не получится. А вот спускаться можно не торрпясь, будет теплее и монастырь открывается только в 9:00. Минут за 15 до открытия, гид расскажет историю монастыря, а потом его посещение. Время на него ограничено из-за того, что все группы должны выехать одновременно в составе охраняемого каравана, как это принято в Египте. Недооценить этот древний монастырь человеку хоть малость верующему невозможно. Неопалимая Купина, колодец Моисея, великие святые подвижники, жившие в нем. Будь это в Москве, боюсь представить очередь туда))) В общем, это была прекрасная поездка, которую я рекомендую всем, но только надо быть готовым к трудностям и взвесить свои возможности.

Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет
Е
17 апр 2024
Моё восхождение на гору Моисея прошло ночью с 14-го на 15 апреля 2024г. Так получилось, что группа у нас была маленькая, т. к. в последний момент кто-то отказался
от экскурсии.
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Несмотря на это, Георгий всё -таки организовал для нас это приключение. Выехали из отеля на удобном микроавтобусе. Наш гид Муса объяснил нам на хорошем русском языке программу на ночь. Ехать из Шарма до стартовой точки 2,5-3 часа. Мы начали восхождение в 2ч15мин. Муса представил нам проводника Хасана. Как-то не вызвал у меня он доверия- очень молод, щуплый и русский знает чуть-чуть. Как же я ошиблась! Нам очень повезло с ним. От монастыря ведёт широкая дорога освещенная с обеих сторон. Так вот, как только заканчивается эта дорога и начинается это необычное испытание себя. Мы вышли чуть позже остальных групп. Поэтому вокруг тишина, темень и свет наших фонариков на тропе. Мы подняли головы к небу и ахнули. Небо полностью усыпано звёздами. Казалось, что мы в какой-то паралелльной вселенной, так было красиво это ночное небо! Конечно сделали фото, но у всех только телефоны. Они не смогли передать истинной картины. Хасан начал нас аккуратно поторапливать, объясняя тем, что на вершину нужно придти немножко пораньше, чтобы перевести дух и потом просто наслаждаться встающим солнцем. В нашей группе были мама и ее 10 летний сын. На второй части пути, когда начались ступеньки Хасан забрал у мальчика рюкзак и вёл за руку маму, чтобы как то облегчить им подъём. Я очень люблю ходить пешком, была и на треккинге в горах. Была готова, что подъём будет сложным. Он оказался очень сложным. На последних десятках метров меня шатало, мышцы ног забились и дышала я, как паровоз. Мы друг дружку подбадривали и все четверо мы оказались на вершине за 15 мин до рассвета. Перед вершиной есть стоянка, на которой Хасан практически насильно вручил нам одеяла. Очередное спасибо ему за это! За 4 шт заплатили 10евро. На самой вершине ветер был сильнейший и было очень холодно. Одеяла нас спасли. Заката ждали и в один момент мне показалось, что из-за облачности мы ничего не увидим. Я даже решила посмотреть, какие же виды га горы открываются с другой стороны. На наше счастье из-за облаков показался малюсенький огненно красный полукруг. Он рос прямо на глазах и освещал небо красным светом. Всё произошло очень быстро -буквально 5-6мин. Удивительно просто! Потом Хасан сфотографировал нашу маленькую героическую(именно так!) группу на память. Вокруг вершины открываются красивые виды, советую немножко побродить там и полюбоваться. Спускались мы вместе с Хасаном неспеша. Смотрели на красоты вокруг, оглядывались назад и не верили, что весь этот путь мы преодолели ночью! Гордились собой неимоверно! Около монастыря Св. Екатерины Хасан передал нас в руки Мусы. Мы полчаса подождали открытия монастыря для туристов и вошли внутрь. Я человек совсем нерелигиозный, но Муса рассказывал интересно, что даже я заинтересовалась. Он отвечал и на наши вопросы. Конечно, усталость давала о себе знать и хотелось вернуться в отель и принять душ. Нас привезли уже ближе к обеду и я с большим удовольствием побежала в ресторан. СОВЕТЫ: если есть возможность, привезите с собой налобные фонарики. Так будет удобнее идти. Перчатки обязательны- руки начали мерзнуть в конце подъема, а на вершине совсем было холодно. Середина апреля, а там всего +2. На голову капюшон,кт затягивается или шапку. И не пожалейте денег на одеяло на последней стоянке. Обувь лучше с толстой подошвой или стелькой.
Спасибо Георгию, Мусе и Хасану за то, что эта ночь выдалась такой необыкновенной.

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