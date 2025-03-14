Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея

Отправиться из Шарм-эль-Шейха к священной вершине и побывать в древнем монастыре
Всё самое красивое открывается тем, кто готов пожертвовать хотя бы на время привычным ритмом жизни.

Чтобы подняться на гору Моисея — сюда стремятся за очищением паломники со всего мира! — мы
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выедем из города вечером, до сна. Автобус нас доставит к подножию Синая, наверх же мы пойдём пешком. Подъём на высоту 2285 м будет непростым, но виды гор на рассвете стоят того!

4.67
3 отзыва
Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
Ближайшие даты:
19
мар21
мар23
мар26
мар28
мар30
мар2
апр
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг программы

20:00–21:00 — выезд из отелей
21:00–1:00 — переезд к подножию горы (по пути будет техническая остановка)
1:00–5:00 — подъём на гору
5:00–6:00 — встреча восхода солнца
6:00–8:00 — спуск к монастырю Святой Екатерины
8:00–9:30 — экскурсия по монастырю
13:30–14:30 — возвращение в Шарм-эль-Шейх

Гора Моисея

Именно здесь Бог передал заповеди Моисею для сынов Израилевых (10 Заповедей). Предание гласит, что те, кто проделал тяжёлый путь на гору Синай и встретил рассвет на её вершине, получат отпущение грехов. Но побывать на вершине стоит и ради видов — в лучах рассветного солнца они особенно прекрасны. Вы сможете пройти путь пешком (в среднем 3 часа) или арендовать верблюда у бедуина.

Монастырь Святой Екатерины

Этот греческий православный монастырь был построен между 548 и 565 годами н. э. Обитель никогда не разрушалась, поэтому её архитектура и убранство сохранили свой первозданный вид. Вы погрузитесь в историю места и узнаете о его библейских артефактах: терновом кусте и часовне Неопалимой Купины, колодце Моисея, а также базилике Преображения — главном храме монастыря и другом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • В поездку нужно обязательно взять паспорт
  • По маршруту не будет питания, поэтому мы советуем заказать на ресепшене отеля сухой паёк, это бесплатно
  • Для посещения святых мест важно соблюдать дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты. Женщинам нужно покрыть голову
  • Дополнительно при желании оплачивается подъём на верблюде — около $20
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов-проводников

в среду, пятницу и воскресенье в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Zalina
14 мар 2025
Незабываемая экскурсия!
Но, стоит очень хорошо подумать. Подъем сложный, невероятно холодно. Советую брать с собой легкую, но теплую одежду и свой фонарик, небольшой паек и обязательно воду. Разумеется, немного налички на туалет, сувенирку, одеяло или же горячие напитки.
Если вы хорошо рассчитываете свои физические силы и вам нравятся походные условия, то очень советую этот вариант!
Лично я в восторге!
В
14 мар 2025
Предупреждаю сразу-маршрут очень сложный даже для физически подготовленных людей. Нигде не пишут, что пройти вам придется 7800метров одну сторону и еще столько же в другую, в гору, по камням. 2285
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метров на уровнем моря.

Но начну сначала. По бронированию, оплате, разъяснениям от организаторов вопросов вообще нет. Все прошло четко. Но потом выяснилось, что аналогичную эккурсию у этого же организатора люди бронировали через другие сайты за 22$.
Но мы все понимаем, комиссия Трипстера. Поэтому без претензий.
В отеле нас забрали в 21.20, на маленьком минивене довезли до большого автобуса на 30 человек. Он был полностью заполнен. Мы были втроем, пришлось сесть в разные концы автобуса, немного расстроились, но зато познакомились с другими участниками. Группа международная. Ехать до места 3 часа. По пути санитарная остановка, все норм.
Перед этим завезли в магазин с иконами и свечами, там можно было написать записки о здравии и за упокой. Магазин был обозначен-как магазин Монастыря. Но как потом оказалось, он не имеет отношения к монастырю, чисто бизнес. Цены в 2-3 раза дороже, чем в церковной лавке при монастыре. Свечи плохого качества, все переломались. В общем, брать там точно ничего не стоит. Развод на деньги.

Приехали на место около 01.00, пока проходили досмотр атаковали бедуины, предлагали пончо, перчатки и прочее. Очень настойчивые.

Сопровождали на гору местные бедуины, сам гид не поднимался.
Путь очень сложный, камни, песок, под ногами какашки верблюдов, постоянно предлагают взять верблюда, чтобы он довез до вершины (20$).

Первая остановка через 2км пути. 3 минуты перевести дух и снова в путь.

Потом по дороге было еще несколько привалов, там крытое помещение, можно взять чай, энергетики, лимонад, шоколад. Цены адекватные.

Потом дорога заканчивается и начинаются каменные уступы-750 ступеней. Это самый адский ад.
Ты уже устал, ноги забились, выше в горах становится прохладнее, ветер.

На самой последней остановке предлагают взять одеяла в прокат-3$. Однозначно брать, потому что ждать на горе рассвет очень холодно (лучше всего взять с собой запасную футболку и переодеться)
Мы ждали минут 40. Народу тьма.
Присесть куда-то сложно. На самой вершине-мечеть, церковь небольшая и пещера, где согласно Библии укрывался Моисей.
Сам рассвет-красиво! Но наслаждаться красотой мешает толпа.

Путь вниз не менее сложный.
Удивительно, но даже пожилые люди, люди, которые еле ходят идут на эту гору.

Внизу монастырь Святой Екатерины, там мощи Святой, древние иконы, Неопалимая Купина-пылающий и несгораемый куст, в котором Бог явился Моисею. Можно поставить свечи, написать записки, приложиться к иконе, набрать святой воды. Гид проводит небольшую экскурсию по самому монастырю, но она уже не воспринимается-усталость и очень хочется спать.
Дорога домой-3 часа.

Итог: сложно физически, утепляйтесь.

Н
21 янв 2025
Организация экскурсии на 5!
Маршрут сложный, нужна хотя бы минимальная физ подготовка, подъем в гору не простой, но гид настолько всех поддерживал, помогал, ждал, чтобы никто не отставал, подъем прошёл на
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отлично, хоть и были все уставшие. Но увидев рассвет в горах, забываешь обо всем, это великолепно, не передать словами! Советую хоть раз в жизни увидеть это великолепие своими глазами. Экскурсия по монастырю также оставила только приятные впечатления. Все очень понравилось. Спасибо!

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