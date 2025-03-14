Чтобы подняться на гору Моисея — сюда стремятся за очищением паломники со всего мира! — мы
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг программы
20:00–21:00 — выезд из отелей
21:00–1:00 — переезд к подножию горы (по пути будет техническая остановка)
1:00–5:00 — подъём на гору
5:00–6:00 — встреча восхода солнца
6:00–8:00 — спуск к монастырю Святой Екатерины
8:00–9:30 — экскурсия по монастырю
13:30–14:30 — возвращение в Шарм-эль-Шейх
Гора Моисея
Именно здесь Бог передал заповеди Моисею для сынов Израилевых (10 Заповедей). Предание гласит, что те, кто проделал тяжёлый путь на гору Синай и встретил рассвет на её вершине, получат отпущение грехов. Но побывать на вершине стоит и ради видов — в лучах рассветного солнца они особенно прекрасны. Вы сможете пройти путь пешком (в среднем 3 часа) или арендовать верблюда у бедуина.
Монастырь Святой Екатерины
Этот греческий православный монастырь был построен между 548 и 565 годами н. э. Обитель никогда не разрушалась, поэтому её архитектура и убранство сохранили свой первозданный вид. Вы погрузитесь в историю места и узнаете о его библейских артефактах: терновом кусте и часовне Неопалимой Купины, колодце Моисея, а также базилике Преображения — главном храме монастыря и другом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- В поездку нужно обязательно взять паспорт
- По маршруту не будет питания, поэтому мы советуем заказать на ресепшене отеля сухой паёк, это бесплатно
- Для посещения святых мест важно соблюдать дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты. Женщинам нужно покрыть голову
- Дополнительно при желании оплачивается подъём на верблюде — около $20
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов-проводников
в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$33
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Но, стоит очень хорошо подумать. Подъем сложный, невероятно холодно. Советую брать с собой легкую, но теплую одежду и свой фонарик, небольшой паек и обязательно воду. Разумеется, немного налички на туалет, сувенирку, одеяло или же горячие напитки.
Если вы хорошо рассчитываете свои физические силы и вам нравятся походные условия, то очень советую этот вариант!
Лично я в восторге!
Маршрут сложный, нужна хотя бы минимальная физ подготовка, подъем в гору не простой, но гид настолько всех поддерживал, помогал, ждал, чтобы никто не отставал, подъем прошёл на