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метров на уровнем моря.



Но начну сначала. По бронированию, оплате, разъяснениям от организаторов вопросов вообще нет. Все прошло четко. Но потом выяснилось, что аналогичную эккурсию у этого же организатора люди бронировали через другие сайты за 22$.

Но мы все понимаем, комиссия Трипстера. Поэтому без претензий.

В отеле нас забрали в 21.20, на маленьком минивене довезли до большого автобуса на 30 человек. Он был полностью заполнен. Мы были втроем, пришлось сесть в разные концы автобуса, немного расстроились, но зато познакомились с другими участниками. Группа международная. Ехать до места 3 часа. По пути санитарная остановка, все норм.

Перед этим завезли в магазин с иконами и свечами, там можно было написать записки о здравии и за упокой. Магазин был обозначен-как магазин Монастыря. Но как потом оказалось, он не имеет отношения к монастырю, чисто бизнес. Цены в 2-3 раза дороже, чем в церковной лавке при монастыре. Свечи плохого качества, все переломались. В общем, брать там точно ничего не стоит. Развод на деньги.



Приехали на место около 01.00, пока проходили досмотр атаковали бедуины, предлагали пончо, перчатки и прочее. Очень настойчивые.



Сопровождали на гору местные бедуины, сам гид не поднимался.

Путь очень сложный, камни, песок, под ногами какашки верблюдов, постоянно предлагают взять верблюда, чтобы он довез до вершины (20$).



Первая остановка через 2км пути. 3 минуты перевести дух и снова в путь.



Потом по дороге было еще несколько привалов, там крытое помещение, можно взять чай, энергетики, лимонад, шоколад. Цены адекватные.



Потом дорога заканчивается и начинаются каменные уступы-750 ступеней. Это самый адский ад.

Ты уже устал, ноги забились, выше в горах становится прохладнее, ветер.



На самой последней остановке предлагают взять одеяла в прокат-3$. Однозначно брать, потому что ждать на горе рассвет очень холодно (лучше всего взять с собой запасную футболку и переодеться)

Мы ждали минут 40. Народу тьма.

Присесть куда-то сложно. На самой вершине-мечеть, церковь небольшая и пещера, где согласно Библии укрывался Моисей.

Сам рассвет-красиво! Но наслаждаться красотой мешает толпа.



Путь вниз не менее сложный.

Удивительно, но даже пожилые люди, люди, которые еле ходят идут на эту гору.



Внизу монастырь Святой Екатерины, там мощи Святой, древние иконы, Неопалимая Купина-пылающий и несгораемый куст, в котором Бог явился Моисею. Можно поставить свечи, написать записки, приложиться к иконе, набрать святой воды. Гид проводит небольшую экскурсию по самому монастырю, но она уже не воспринимается-усталость и очень хочется спать.

Дорога домой-3 часа.



Итог: сложно физически, утепляйтесь.