Экскурсии на гору Моисея в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 11 экскурсий в категории «Гора Моисея» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €27, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«Но есть и другая награда — потрясающий восход, который вы встретите на горе Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Екатерины и гора Моисея» (5$ с человека + 10$ с автомобиля)— питание (по желанию)— уроки виндсерфинга, аренда оборудования для виндсерфинга и сапбордов (по желанию»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«В стоимость включены трансфер, проживание в двухместных номерах, питание в кэмпе (ужин + завтрак + вода и чай) и обед в Дахабе, услуги русскоговорящего гида, услуги проводника-бедуина на горе Моисея, входные билеты в монастырь»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
93 отзыва
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
«Гора Моисея имеет высоту 2285 метров над уровнем моря, взойти на неё можно за два часа»
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
Рассвет на горе Синай (Моисея)
🚶 Пешая
Мини-группа
16 часов
7 отзывов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
«Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к священной горе, о которой повествует Библия — Горе Моисея»
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Групповая
18 часов
3 отзыва
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«Наша экскурсия — это удивительная возможность встретить рассвет на горе Моисея, духовно очиститься и прикоснуться к священным реликвиям в одном из старейших монастырей в мире, описанном в Библии»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
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    и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Благодарю за экскурсию. Всё прошло в комфортном режиме, с заботой и добротой. Забрали во время, состав группы был 3 человека. Проводил
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    экскурсию сам Георгий, хорошо разговаривает на русском, в честь дня рождения подарил букет и заказал тортик. В дороге он рассказал про то как будет проходить экскурсия и подсказал, что еду и иконы нужно сразу взять с собой в гору, по пути была остановка для покупки икон и свечей с туалетом. Само восхождение было с гидом Аидом шли в комфортном для нас темпе, Аид интересовался нашем самочувствием, помогал сделать фото, на последних ступенях предложил понести мой рюкзак. После спуска посетили монастырь Святой Екатерины проводил Георгий, рассказал факты об этом монастыре, помог сделать фото, там где запрещено посетила музей на 2 этаже.

  • М
    Марианна
    6 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер,
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    холод. Но оно того стоит. Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о туристах, как отец родной:) проводник Камаль, который вел нас на вершину - спокойный, вежливый, во всем помогает. По части исторической рекомендую заранее почитать самостоятельно, потому что в ночи информация о библейских временах воспринимается непросто. Также рекомендую идти на гору именно в мини-группе. Это важный момент. Это удобно, группа не растягивается по склону, не надо никого ждать, группа физически хорошо подготовлена. Нам с группой ОЧЕНЬ повезло, мы и шутили, и друг друга подбадривали. Маша, Мария, Инна - вы самые лучшие! Георгий, Камаль - спасибо!

  • E
    Elvira
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя
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    это путь, теперь понимаешь почему. Восхождение на гору прошло ночью. С подножья и до самого пика горы нас сопровождали два бедуина. Один в начале группы, другой замыкал, все были под присмотром. Путь на вершину горы не лёгкий, ночью под свет фонаря не особо понимаешь сложность маршрута, а на рассвете поверить сложно, что преодолел этот путь. На протяжении всего маршрута, есть места где можно отдохнуть и попить горячего чая. На вершине горы очень холодно, но увидеть восход солнца 🌞 в таком месте силы, оно того стоит👍 Экскурсия отлично организована. Огромная благодарность гиду Георгию за внимание и заботу 🤗. Была организована комфортабельная доставка. Георгий довольно информационно и подробно рассказал обо всем маршруте и объектах, и не только, но и в целом о Египте. Спасибо за замечательную экскурсию 😊 Рекомендую каждому, кто решился испытать свои возможности 😉

    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь
  • М
    Мария
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Ездила на восхождение в ночь с 3 на 4 мая. Эмоции переполняют, заехали в отель вовремя, всего на экскурсии было
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    5 человек, что вполне идеальный вариант. Мне повезло с группой, все были физ хорошо подготовлены и подъем был почти без проблем👍🏻 Большое спасибо организаторам, это было незабываемо)

  • И
    Инна
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Добрый день поднимались на Синай 3 мая. Было 5 человек, я была с дочерью 12 лет. Дочери было тяжело. Я
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    осталась очень довольна! Группа была отличная, все отличные и доброжелательные ребята. Поднялись за 2,5 часа, встретили рассвет, очень красиво. Спасибо Георгию за отличную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
    Встречали рассвет 27.04.24. Группа "Рамзес" Привет!!!! Во-первых, потрясающий гид Ахмед довез нас до монастыря и заботливо передал в руки невероятно
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    заботливого, доброго и внимательного сопровождающего Магги. Во-вторых, у нас собралась восхитительная группа из молодых ребят, которые заботливо шли рядом и помогали в трудных моментах. Рассвет был волшебным, но ещё больше волшебным было ощущение от того, что мы сделали это. От всей души благодарю всех, кто помог нашей месте стать реальностью. Вы-лучшие

  • J
    Julija
    25 апреля 2024
    Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
    Впечатлительный поход, хорошая и пунктуальная организация экскурсии, гид Ахмед не только расскажет историю, но создаст атмосферу экскурсии. Спасибо!
  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить
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    к ее словам, что количество людей в группе, в этой поездке, имеет ключевую роль. Потому что чем больше группа, тем больше шансов, что в ней окажутся люди, которые справляться не будут. Всё что угодно может повлиять на них: отсутствие выносливости, лишний вес, больные ноги, головокружение, сердце, мочевой пузырь… Наша группа шла последней, а поднялись мы одними из первых и заняли самые выгодные места для фото). Одеваться нужно очень тепло. Слова, что там холоднее чем внизу не говорят ни о чем. 2° вкупе с порывистым ветром будут очень ощутимы. Руки замёрзли так, что перестали согреваться. Из-за подъема по ступеням, в карманах их держать не получится. А вот спускаться можно не торрпясь, будет теплее и монастырь открывается только в 9:00. Минут за 15 до открытия, гид расскажет историю монастыря, а потом его посещение. Время на него ограничено из-за того, что все группы должны выехать одновременно в составе охраняемого каравана, как это принято в Египте. Недооценить этот древний монастырь человеку хоть малость верующему невозможно. Неопалимая Купина, колодец Моисея, великие святые подвижники, жившие в нем. Будь это в Москве, боюсь представить очередь туда))) В общем, это была прекрасная поездка, которую я рекомендую всем, но только надо быть готовым к трудностям и взвесить свои возможности.

    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
    Очень крутой экспириенс. После пирамид - именно это запомнится о Египте. Тяжело, необычно, но какой кайф преодолеть себя! По организации
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    есть пожелания - не забивать автобус на 110%, ведь после подъема на обратном пути все уставшие, хочется спать, а спать в проходе так себе.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Гора Моисея»

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  1. Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
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  3. Рассвет на горе Моисея
  4. Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
  5. Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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