1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«Но есть и другая награда — потрясающий восход, который вы встретите на горе Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Екатерины и гора Моисея» (5$ с человека + 10$ с автомобиля)— питание (по желанию)— уроки виндсерфинга, аренда оборудования для виндсерфинга и сапбордов (по желанию»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В путешествии к горе Моисея, местным храмам и монастырю вы получите уникальный опыт преодоления и самопознания, наполнитесь ощущением единства времён и пространств»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«В стоимость включены трансфер, проживание в двухместных номерах, питание в кэмпе (ужин + завтрак + вода и чай) и обед в Дахабе, услуги русскоговорящего гида, услуги проводника-бедуина на горе Моисея, входные билеты в монастырь»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Групповая
18 часов
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
«Гора Моисея имеет высоту 2285 метров над уровнем моря, взойти на неё можно за два часа»
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
Мини-группа
16 часов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
«Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к священной горе, о которой повествует Библия — Горе Моисея»
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Групповая
18 часов
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«Наша экскурсия — это удивительная возможность встретить рассвет на горе Моисея, духовно очиститься и прикоснуться к священным реликвиям в одном из старейших монастырей в мире, описанном в Библии»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2024Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
- ММарина9 мая 2024Благодарю за экскурсию. Всё прошло в комфортном режиме, с заботой и добротой. Забрали во время, состав группы был 3 человека. Проводил
- ММарианна6 мая 2024Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер,
- EElvira4 мая 2024Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя
- ММария4 мая 2024Ездила на восхождение в ночь с 3 на 4 мая. Эмоции переполняют, заехали в отель вовремя, всего на экскурсии было
- ИИнна4 мая 2024Добрый день поднимались на Синай 3 мая. Было 5 человек, я была с дочерью 12 лет. Дочери было тяжело. Я
- ТТатьяна29 апреля 2024Встречали рассвет 27.04.24. Группа "Рамзес" Привет!!!! Во-первых, потрясающий гид Ахмед довез нас до монастыря и заботливо передал в руки невероятно
- JJulija25 апреля 2024Впечатлительный поход, хорошая и пунктуальная организация экскурсии, гид Ахмед не только расскажет историю, но создаст атмосферу экскурсии. Спасибо!
- ААлексей24 апреля 2024Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Очень крутой экспириенс. После пирамид - именно это запомнится о Египте. Тяжело, необычно, но какой кайф преодолеть себя! По организации
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Гора Моисея»
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