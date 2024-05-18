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к ее словам, что количество людей в группе, в этой поездке, имеет ключевую роль. Потому что чем больше группа, тем больше шансов, что в ней окажутся люди, которые справляться не будут. Всё что угодно может повлиять на них: отсутствие выносливости, лишний вес, больные ноги, головокружение, сердце, мочевой пузырь… Наша группа шла последней, а поднялись мы одними из первых и заняли самые выгодные места для фото). Одеваться нужно очень тепло. Слова, что там холоднее чем внизу не говорят ни о чем. 2° вкупе с порывистым ветром будут очень ощутимы. Руки замёрзли так, что перестали согреваться. Из-за подъема по ступеням, в карманах их держать не получится. А вот спускаться можно не торрпясь, будет теплее и монастырь открывается только в 9:00. Минут за 15 до открытия, гид расскажет историю монастыря, а потом его посещение. Время на него ограничено из-за того, что все группы должны выехать одновременно в составе охраняемого каравана, как это принято в Египте. Недооценить этот древний монастырь человеку хоть малость верующему невозможно. Неопалимая Купина, колодец Моисея, великие святые подвижники, жившие в нем. Будь это в Москве, боюсь представить очередь туда))) В общем, это была прекрасная поездка, которую я рекомендую всем, но только надо быть готовым к трудностям и взвесить свои возможности.