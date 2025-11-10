Приглашаем вас на роскошную морскую прогулку на личной яхте, которая подарит вам незабываемый день среди рифов, белоснежных пляжей и тёплого моря! Мы подготовили для вас VIP-программу, включающую путешествие вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову, известному как Египетские Мальдивы. В сопровождении опытного инструктора вы сможете заняться дайвингом и снорклингом, наслаждаясь красотой подводного мира. Что вас ожидает:Личная яхта. На борту вас ждут комфорт и удобства: две туалетные комнаты, душ, просторная открытая палуба, зона с навесом, уютный салон для обеда и удобная платформа для спуска в море. Мы предложим вам освежающие безалкогольные напитки и сезонные фрукты, а после прогулки по белоснежным пляжам острова вас ждёт вкусный обед. Маршрут экскурсии. Мы пройдём вдоль живописных берегов заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову, сделав три остановки:

Интро-дайвинг – пробное погружение на территории заповедника под наблюдением профессиональных инструкторов.

Белый остров – отдых на его белоснежных пляжах и возможность насладиться великолепными пейзажами.

Снорклинг – плавание у коралловых рифов заповедника Рас-Мохаммед. Безопасность и организация погружений. Весь маршрут контролируется нашими инструкторами, учитывающими погодные условия и ваши пожелания. Мы проведём два инструктажа: первый – организационный, где вы узнаете правила поведения и безопасности на борту, второй – перед погружением и плаванием, где объясним основы дайвинга и снорклинга. Наши специалисты будут рядом на протяжении всего времени. Примерный тайминг экскурсии:.

Размещение на яхте – с 09:00 утра до 17:30 вечера (время может меняться в зависимости от сезона и погодных условий).

Дайвинг – 20 минут на человека.

Высадка на островах – около 45 минут.

• Снорклинг – минимум 45 минут на последней остановке. Не упустите шанс провести день в роскошной атмосфере, наслаждаясь природной красотой и морскими приключениями! Важная информация: