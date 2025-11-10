Комфорт и сервис шикарной яхты. Рифы, белые пляжи, тёплое море.
Мы приготовили для вас VIP-программу: вы пройдёте вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову или, по-другому, Египетским Мальдивам. В сопровождении опытного инструктора займётесь дайвингом и снорклингом. Это будет красивый день, наполненный морскими приключениями!
Мы приготовили для вас VIP-программу: вы пройдёте вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову или, по-другому, Египетским Мальдивам. В сопровождении опытного инструктора займётесь дайвингом и снорклингом. Это будет красивый день, наполненный морскими приключениями!
Описание водной прогулки
Приглашаем вас на роскошную морскую прогулку на личной яхте, которая подарит вам незабываемый день среди рифов, белоснежных пляжей и тёплого моря! Мы подготовили для вас VIP-программу, включающую путешествие вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову, известному как Египетские Мальдивы. В сопровождении опытного инструктора вы сможете заняться дайвингом и снорклингом, наслаждаясь красотой подводного мира. Что вас ожидает:Личная яхта. На борту вас ждут комфорт и удобства: две туалетные комнаты, душ, просторная открытая палуба, зона с навесом, уютный салон для обеда и удобная платформа для спуска в море. Мы предложим вам освежающие безалкогольные напитки и сезонные фрукты, а после прогулки по белоснежным пляжам острова вас ждёт вкусный обед. Маршрут экскурсии. Мы пройдём вдоль живописных берегов заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову, сделав три остановки:
- Интро-дайвинг – пробное погружение на территории заповедника под наблюдением профессиональных инструкторов.
- Белый остров – отдых на его белоснежных пляжах и возможность насладиться великолепными пейзажами.
Снорклинг – плавание у коралловых рифов заповедника Рас-Мохаммед. Безопасность и организация погружений. Весь маршрут контролируется нашими инструкторами, учитывающими погодные условия и ваши пожелания. Мы проведём два инструктажа: первый – организационный, где вы узнаете правила поведения и безопасности на борту, второй – перед погружением и плаванием, где объясним основы дайвинга и снорклинга. Наши специалисты будут рядом на протяжении всего времени. Примерный тайминг экскурсии:.
Снорклинг – плавание у коралловых рифов заповедника Рас-Мохаммед. Безопасность и организация погружений. Весь маршрут контролируется нашими инструкторами, учитывающими погодные условия и ваши пожелания. Мы проведём два инструктажа: первый – организационный, где вы узнаете правила поведения и безопасности на борту, второй – перед погружением и плаванием, где объясним основы дайвинга и снорклинга. Наши специалисты будут рядом на протяжении всего времени. Примерный тайминг экскурсии:.
• Снорклинг – плавание у коралловых рифов заповедника Рас-Мохаммед. Безопасность и организация погружений. Весь маршрут контролируется нашими инструкторами, учитывающими погодные условия и ваши пожелания. Мы проведём два инструктажа: первый – организационный, где вы узнаете правила поведения и безопасности на борту, второй – перед погружением и плаванием, где объясним основы дайвинга и снорклинга. Наши специалисты будут рядом на протяжении всего времени. Примерный тайминг экскурсии:
- Размещение на яхте – с 09:00 утра до 17:30 вечера (время может меняться в зависимости от сезона и погодных условий).
- Дайвинг – 20 минут на человека.
- Высадка на островах – около 45 минут.
• Снорклинг – минимум 45 минут на последней остановке. Не упустите шанс провести день в роскошной атмосфере, наслаждаясь природной красотой и морскими приключениями! Важная информация:
- За 24 часа до поездки необходимо внести полную оплату за экскурсию — это нужно для бронирования яхты. Для вашего удобства, за оставшейся суммой я подъеду к отелю.
- Обед (рис, макароны, курица, креветки/кальмары, четыре вида салата) и б/а напитки включены в стоимость. По запросу можем организовать дополнительные блюда. Вы также можете взять на борт всё, что захотите, кроме алкоголя. Имейте в виду — закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте.
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD.
- Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед на яхте
- Услуги дайвинг-инструктора
- Дайвинг
- Напитки
Что не входит в цену
- По запросу можем организовать дополнительные блюда.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- За 24 часа до поездки необходимо внести полную оплату за экскурсию - это нужно для бронирования яхты. Для вашего удобства, за оставшейся суммой я подъеду к отелю
- Обед (рис, макароны, курица, креветки/кальмары, четыре вида салата) и б/а напитки включены в стоимость. По запросу можем организовать дополнительные блюда. Вы также можете взять на борт всё, что захотите, кроме алкоголя. Имейте в виду - закон страны запрещает употреблять алкоголь на яхте
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD
- Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Водная прогулка
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
Погружение в Красное море - это встреча с удивительными морскими обитателями и коралловыми садами. Присоединяйтесь к захватывающему подводному приключению
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
$32 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
-
35%
Мини-группа
до 12 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 16:00
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
$13
$20 за человека